Финансовые новости
- |
- 04.10.17
- |
- 03:07
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Хакнуть биоритмы. Как Нобелевка по медицине поможет людям обманывать свою природу
14:23 03.10.2017 |
Американские ученые смогли проникнуть внутрь биологических часов и определить внутренние механизмы их работы.
Первая Нобелевская премия этого года - традиционно в области медицины и физиологии - была вручена американцам Джеффри Холлу, Майклу Росбашу и Майклу Янгу, которым удалось проникнуть в секрет "часового механизма" живых организмов. Ученые смогли изолировать у любимицы генетиков - мушки дрозофилы - ген, который контролирует нормальный ежедневный биологический ритм. Также ученые выделили белок, концентрация которого колеблется в зависимости от времени суток. Согласно официальному пресс-релизу лауреаты "смогли проникнуть внутрь биологических часов и определить внутренние механизмы их работы. Их открытия раскрывают, каким образом растения, животные и люди адаптируют свои биологические ритмы так, чтобы они синхронизировались с изменениями на Земле".
В просторечии Нобелевка по медицине 2017 г. будет названа Нобелевкой за биоритмы.
Собственно, о существовании циркадных ритмов в живой природе - циклических колебаний в организме, укладывающихся примерно в 24 часа и связанных с периодами сна и бодрствования - известно всем. За проявлениями биоритмов наблюдали в древности, их исследовали в эпоху Просвещения, Чарльз Дарвин первым предположил, что этот механизм имеет наследственную природу, наконец, эксперименты во внеземном пространстве поставили точку в сомнениях на тот счет, что циркадные ритмы - внутреннее свойство организма, а не диктуются изменениями во внешней среде. Мало сказать, что биологические часы есть у всех живых существ, населяющих нашу планету, включая грибы, бактерии и нас с вами. Этот сверхточный молекулярный механизм присутствует почти во всех клетках. Наш организм сверяется по этим часам - происходят изменения кровяного давления, умственной активности, концентрации гормонов, сердечного ритма, показателей крови и т. д.
Биоритмы были популярны в те времена, когда советские фантасты писали идеологически правильные повести о проникновении в тайну мозга, а в НИИ на БЭСМах и на первых ПК делались расчеты и печатались на матричных визгливых принтерах графики "полезных" периодов сна и бодрствования, умственного труда и физических нагрузок. Идея процветает и теперь - каждый может загрузить на смартфон или планшет приложения, подсказывающие, как подстроить свой день согласно ритмам собственного организма. Есть приложения, которые будут напоминать вам, когда пить и есть, есть "тренажеры сна", есть приложения для повышения продуктивности, которые так или иначе ориентируются на те часы, которые "тикают" где-то в неведомых глубинах нашего мозга.
В общем, циркадные ритмы - это данность, с которой мы - "жаворонки", "голуби" и "совы" - научились жить и которую сделали частью быта. Но какова природа этого точного "часового механизма"? Почему живые существа, находясь в условиях полярной ночи или полярного дня, будучи изолированными в недрах экспериментальных лабораторий или парящие на орбите, все равно сохраняют довольно четкий ритм сна и бодрствования и могут с довольно высокой точностью предположить, сколько прошло дней? Почему состав их крови, уровень гормонов, сердечные ритмы и колебания температуры тела сохраняют такую же выраженную цикличность, как у любого другого существа на Земле?
Холл, Росбаш и Янг описали молекулярный механизм наших внутренних часов.
Интересно, что премия по медицине уже не первый раз оказывается фактически премией по биологии. С одной стороны, в этом нет ничего особенного - медицина и биология идут рука об руку и одна другую обуславливает. Но все же от премии по медицине всегда ждешь каких-то хотя бы отдаленных перспектив внедрения в лечебную практику. Я понимаю Нобелевский комитет, который сосредоточен на тех науках, которые вывела на первый план НТР, - на физике и химии. Я понимаю, что биология вышла, выдвинулась на передний план только последние несколько десятилетий. И я понимаю, что от того, что происходит сегодня в биологии, дух захватывает даже больше, чем от того, что происходит в физике с химией. И я понимаю, что для такой авторитетной премии традиция - это очень важно, а по традиции нет "премии по биологии", есть только "по медицине и физиологии". Но эта традиция, с одной стороны, ограничивает премию в отношении открытий в области биологии, а с другой - она выставляет открытия, отмеченные премией, в несколько специфическом свете.
Раз это премия по медицине, то как это конкретное открытие или исследование повлияет на лечебную практику? Это сильно суживает восприятие исследований и открытий, которые попадают в поле зрения комитета. Так было, кстати, и в прошлом году, когда комитет отметил премией исследование механизма самоуничтожения клеток. Но там было все-таки несколько проще: в массовом сознании укрепилась мысль о том, что это, возможно, в перспективе "лекарство от рака". Если механизм самоуничтожения клеток раскрыт, то можно его запустить в раковых клетках. Наверное. Когда-нибудь.
С механизмом циркадных ритмов все несколько сложнее. Это хотя бы отчасти образчик фундаментальной науки, который к практике, лечебной в том числе, запросто не приложишь. Но, постаравшись, можно предположить (или придумать), что же может дать на практике изучение часового механизма организма.
Лауреаты премии исследовали, согласно релизу, механизм синхронизации биологических часов с земными сутками и выделили определенные химические вещества, которые участвуют в этом процессе. Если ты понимаешь, как работает механизм и имеешь необходимые инструменты, то можешь в этом механизме что-то подкрутить при необходимости. Пока что мы вынуждены приспосабливаться к своим биологическим часам. Но, возможно, мы сможем приспосабливать свои часы к собственным нуждам?
Все, кто вынужден работать ночью, знают, как это непросто. Многие не выдерживают и вынуждены менять работу. Владельцы предприятий, в свою очередь, вынуждены платить больше за ночные смены - циркадные ритмы были открыты не вчера, как и вред от нарушения нормальной смены условных дня и ночи. На каких-то работах можно заменить людей роботами, не обремененными биологическими часами, на каких-то - пока нет, а на каких-то - в принципе не заменишь. Но если невозможно изменить режим работы, почему бы не подкрутить внутренние часы?
В фантастической перспективе это может помочь человечеству в космических путешествиях и колонизации иных планет - вместо того чтобы мучительно приспосабливаться к иной продолжительности суток, принимая при этом гормоны то сна, то бодрствования (как это делают те, кому приходится много путешествовать, меняя часовые пояса), изменить настройки.
Но тут же возникнет соблазн покопаться в настройках и у людей, которым не хватает 24 часов на все дневные свершения или кто, как уже упоминалось, часто пересекает линию дня и ночи, не успевает адаптироваться, да и не нужно, потому что вскоре снова лететь. Но и тем, кто никуда не летит, хорошо бы иногда удлинить условные сутки - когда отчет горит, когда конец квартала, когда статья назавтра, когда утренник у дитяти, а платьице Снегурочки все еще в выкройках... В общем, когда и ночь наша, а кофе уже ничего, кроме дрожи в руках, не дает, вот тогда бы стрелочки задержать или назад отвести. По большому счету, найдутся причины для манипулирования часовым механизмом даже у землян, которые ни в какой космос не собираются. И если эти часы зависят не от того, в какой точке находится Солнце, если этот механизм зашит в нашем собственном теле, значит, можно как-то на него повлиять. Причем не бороться с симптомами, заглатывая то горсти кофеина, то мелатонина, а воздействуя на сам механизм выработки этого гормона. Знать бы только, какую цену запросит за это природа.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Развал "Оппоблока". Новинский начал новую игру для Путина
|Рада приняла пенсионную реформу с осовремениванием пенсий с октября и повышением минимального стажа с 2018 года
|Рада приняла закон, запускающий судебную реформу
|Ругаются с первого дня. Удастся ли Порошенко забрать Нацгвардию у Авакова
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Китайская полиция отказалась принимать заявления о краже биткоинов
|Хакнуть биоритмы. Как Нобелевка по медицине поможет людям обманывать свою природу
|Нобелевскую премию по физике дали за изучение гравитационных волн
|Facebook работает над системой распознавания лиц пользователей
|Facebook ужесточит проверку рекламы из-за скандала с объявлениями из России
|Google решил убрать бесплатный доступ к платным статьям из поиска
|Суд разрешил ФБР не раскрывать подробности об инструменте для взлома iPhone
Это интересно
|SEC выдвинула обвинения против двух ICO
|Хакеры Crooks взломали серверы Microsoft для майнинга Monero
|SpaceX предлагает за полчаса долететь из Нью-Йорка в Париж
|Opel переведут на французские моторы
|Размер Нобелевской премии увеличен впервые с 2001 г. - на 12,5%
|Бывший сотрудник Uber основал церковь поклонения искусственному интеллекту
|"Спамер №7" заявил испанскому суду о работе на "Единую Россию"