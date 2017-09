Бывший сотрудник Uber основал церковь поклонения искусственному интеллекту

Энтони Левандовски, бывший сотрудник Uber, также подозреваемый в краже секретных технологий компании Waymo, основал собственную церковь. Религиозная организация «Путь будущего» (Way of the Future) будет проповедовать поклонение искусственному интеллекту (AI). Об этом сообщает издание Wired.

Согласно документам, целью организации будет «создание и продвижение божественной сущности, основанной на искусственном интеллекте». Как и многие представители тех-индустрии, Левандовски верит, что дальнейшее развитие AI приведет к созданию машин, которые будут умнее человека. Они и станут «богами» нового поколения.

В начале 2017 года компания Waymo, принадлежащая Google и работающая над системами автономного управления, подала в суд на фирмы Uber и Otto. В заявлении Waymo указывалось, что ее бывший ведущий инженер Энтони Левандовски, который впоследствии основал Otto (позже купленную компанией Uber), скачал со служебного компьютера почти 10 гигабайт файлов, являющихся секретной информацией. В них якобы содержалась техническая информация о разрабатываемых компанией лидарах.