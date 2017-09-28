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Основатель эротического журнала Playboy Хью Хефнер умер в США в возрасте 91 года
07:48 28.09.2017 |
Хефнер скончался в своем доме в Лос-Анджелесе.
Как сообщили в Playboy Enterprises, Хефнер умер от естественных причин.
Хью Хефнер основал "Плейбой" в 1953 году. В рубрике "Девушка месяца" на обложке первого выпуска журнала тогда снялась Мэрилин Монро.
Playboy быстро стал знаковым брендом, а его логотип в виде кролика с бабочкой на шее используется многими другими подразделениями компании, включая клубы и рестораны.
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