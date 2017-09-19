Жизнь без стресса: 10 самых спокойных городов в мире

В сегодняшнем безумном мире, где постоянно обновляется iPhone, авиакомпании продают больше билетов, чем мест в самолетах, а новости заставляют седеть раньше, чем удается заработать на пенсию, очень важно знать места, где не знают о слове "стресс".

Путешествия всегда будут нервным делом для некоторых, но различные событие, такие как тихие обеды, купание в лесу и даже терапия с помощью свиней или миниатюрные лошади в аэропортах, помогают путешественникам расслабиться. И даже путешествие не является проблемой, если вы уже живете в месте, где другие планируют отпуск мечты.

Согласно последнему рейтингу Global Least & Most Stressful Cities от лондонской Zipjet самой свободной от стресса страной является Германия, так как именно немецкие города занимают верхние строчки рейтинга городов, где забыли про слово "стресс".

Исследователи для составления рейтинга рассматривали такие факторы, как заработная плата, уровень безработицы, трафик, проблемы психического здоровья, количество зеленых зон, уровень краж и убийств и процент солнечных часов в отношении 150 городов мира.

10. Грац, Австрия

Грац - второй по величине город Австрии, расположившийся на юго-востоке страны.

Население составляет всего 270 тыс. жителей, при этом основой экономики является пивоварение, машиностроение, химическая, пищевая и текстильная промышленность.

Кроме того, здесь проходит международная ярмарка, которая считается важным коммерческим и промышленным событием в Юго-Восточной Европе.

Также в городе много студентов за счет четырех университетов. Общая численность студентов достигает 55 тыс.

Общая спокойная атмосфера в сочетании с достаточно высоким уровнем жизни делает Грац одним из тех городов, где жители редко встречаются со стрессом. Если они, конечно, не являются студентами во время сессии.

9. Гамбург, Германия

Это второй по величине город в Германии (после Берлина), седьмой по величине в Европейском союзе и самый населенный нестоличный город в Европейском союзе.

Гамбург, один из самых больших портовых городов в Европе, расположен у впадения реки Эльбы в Северное море. Гамбург - это крупнейший порт в Германии, второй по величине в Европе, а в мире занимает 9-е место.

Гамбург является важным местом гражданской аэрокосмической промышленности.

В городе представлены две компании - это EADS и Airbus, который имеет сборочный завод в Гамбурге, на заводе работает более 13 тыс. человек.

Гамбург - центр машиностроения, легкой и полиграфической промышленности.

В городе расположены знаменитые издательства прессы: "Шпигель" и "Штерн".

В городе также расположена штаб-квартира крупнейшего в Европе концерна посылочной торговли "Отто".

8. Сидней, Австралия

Сидней - крупнейший город Австралии.

Город Сидней знаменит своим оперным театром, мостом "Харбор-Бридж" и своими пляжами.

Жилые кварталы Большого Сиднея окружены национальными парками. Береговая линия (как внешняя "морская", так и внутригородская) крайне изрезана. Она изобилует многочисленными заливами, бухточками, островами и пляжами.

Сидней является одним из самых многокультурных и многонациональных городов мира, что вызвано тем фактом, что город является основным местом проживания иммигрантов, прибывающих на постоянное место жительство в Австралию.

7. Эдинбург, Великобритания

Эдинбург - один из наиболее процветающих в экономическом отношении регионов Великобритании.

Наиболее развитый сектор экономики Эдинбурга - это сфера услуг, а именно туризм, банковское дело, образование и развитие высоких технологий.

Кроме того, значительный вклад в экономику города приносит деловой туризм, а также проведение различных встреч на мировом уровне, научных и дипломатических конференций, спортивных мероприятий и чемпионатов, музыкальных и театральных фестивалей.

Город занимает 2-е место по качеству здравоохранения, а также 3-е место среди наименее загрязненных городов мира.

6. Бордо, Франция

Бордо - центр исторической области Аквитания и современного департамента Жиронда, город на юго-западе Франции. Население составляет около 285 тыс. человек.

При этом здесь есть большое число пригородов, поэтому агломерация достигает 750 тыс. человек, что делает Бордо пятым крупнейшим городом Франции.

Климат здесь является переходным от умеренного морского к средиземноморскому. За счет этого жители Бордо живут при мягкой и теплой зиме, но солнечном и умеренно жарком лете.

Бордо также является мировой винной столицей, в непосредственной близости находятся крупные винодельческие хозяйства.

Город ежегодно принимает около 2,5 млн туристов, являясь в том числе важным портовым центром Франции и промышленным городом.

5. Мюнхен, Германия

Население Мюнхена - 1 542 886 человек. Таким образом, он является крупнейшим городом Баварии и третьим, после Берлина и Гамбурга, городом Германии.

В Мюнхене находится правительство Баварии, правительство округа Верхняя Бавария, а также правительство мюнхенского городского округа.

Мюнхен славится своими пивоваренными традициями. В городе находятся шесть крупных пивоварен, которые снабжают пивом знаменитый на весь мир "Октоберфест" - праздник пива, кренделей, жареных курочек и каруселей, ежегодно проводящийся в конце сентября-начале октября на Терезином лугу.

Современный Мюнхен не только сосредоточие культурных и музейных ценностей, но и крупный промышленный и исследовательский центр.

4. Берн, Швейцария

Берн - город федерального значения, фактическая столица Швейцарии.

Берн является политическим центром Швейцарии, где размещаются правительство, парламент и центральный банк. Местонахождение штаб-квартир Всемирного почтового союза и Швейцарских железных дорог.

Здесь развито сельское хозяйство, а также традиционные промыслы. Здесь очень низкий уровень безработицы - всего 3,3%. Поэтому Берн - один из лучших для жизни городов, который привлекает множество талантливых людей со всего мира.

3. Ганновер, Германия

Ганновер является главным городом Нижней Саксонии с населением около 515 тыс. жителей.

Здесь проводятся ежегодные промышленные ярмарки, крупнейшими из которых являются Hannover Messe и CeBIT.

Ганновер имеет репутацию скучного города, поэтому неудивительно, что люди здесь редко сталкиваются со стрессом. Кроме того, здесь распространены лошади, что, судя по всему, также снижает общий уровень стресса.

Почти половина городской территории занята парками, лесопосадками и водоемами, большое количество достопримечательностей также делает город достаточно популярным у туристов.

2. Люксембург, Люксембург

Люксембург - одна из богатейших стран Европы с высочайшим уровнем жизни.

В городе Люксембург располагаются многие организации ЕС.

Основу экономики прежде всего составляет развитая сфера услуг, в том числе в финансовой области.

Почти вся энергия, потребляемая в Люксембурге, импортируется, включая нефть, природный газ, каменный уголь. Банковское дело и финансовые услуги стали основным видом экономической деятельности. Благодаря выгодным условиям и офшорной зоне в столице размещены около 1 тыс. инвестиционных фондов и более 200 банков - больше, чем в любом другом городе мира.

Люксембург традиционно занимает высокие места среди самых счастливых и здоровы стран. ВВП на душу населения в этой стране играет ведущую роль в определении места страны в таких рейтингах.

Этот показатель в Люксембурге - $101 936, по нему страна занимает 2-е место в мире.

1. Штутгарт, Германия

Штутгарт - один из крупнейших индустриальных центров страны. Здесь очень высокий уровень занятости, а экономическая ситуация в целом оценивается как благоприятная.

Несмотря на то что этот город занимает лишь 6-е место среди крупнейших городов в своей стране, Штутгарт является лидером в стране по экспорту, в основном связанному с крупнейшими промышленными компаниями.

Среди компаний, штаб-квартиры или представительства которых расположены в Штутгарте, можно выделить Porsche, Daimler, IBM, Bosch и Hewlett-Packard.

Кроме того, аналитики компании 2thinknow отмечают, что этот город занимает 5-е место по числу патентов, которые выдаются, среди всех городов, попавших в исследование.