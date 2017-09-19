Жизнь без стресса: 10 самых спокойных городов в мире

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Жизнь без стресса: 10 самых спокойных городов в мире

10:54 19.09.2017 |

Всякая всячина

 

В сегодняшнем безумном мире, где постоянно обновляется iPhone, авиакомпании продают больше билетов, чем мест в самолетах, а новости заставляют седеть раньше, чем удается заработать на пенсию, очень важно знать места, где не знают о слове "стресс".

Путешествия всегда будут нервным делом для некоторых, но различные событие, такие как тихие обеды, купание в лесу и даже терапия с помощью свиней или миниатюрные лошади в аэропортах, помогают путешественникам расслабиться. И даже путешествие не является проблемой, если вы уже живете в месте, где другие планируют отпуск мечты.

Согласно последнему рейтингу Global Least & Most Stressful Cities от лондонской Zipjet самой свободной от стресса страной является Германия, так как именно немецкие города занимают верхние строчки рейтинга городов, где забыли про слово "стресс".

Исследователи для составления рейтинга рассматривали такие факторы, как заработная плата, уровень безработицы, трафик, проблемы психического здоровья, количество зеленых зон, уровень краж и убийств и процент солнечных часов в отношении 150 городов мира.

10. Грац, Австрия

Грац - второй по величине город Австрии, расположившийся на юго-востоке страны.

Население составляет всего 270 тыс. жителей, при этом основой экономики является пивоварение, машиностроение, химическая, пищевая и текстильная промышленность.

Жизнь без стресса: 10 самых спокойных городов в мире

 

Кроме того, здесь проходит международная ярмарка, которая считается важным коммерческим и промышленным событием в Юго-Восточной Европе.

Также в городе много студентов за счет четырех университетов. Общая численность студентов достигает 55 тыс.

Общая спокойная атмосфера в сочетании с достаточно высоким уровнем жизни делает Грац одним из тех городов, где жители редко встречаются со стрессом. Если они, конечно, не являются студентами во время сессии.

9. Гамбург, Германия

Это второй по величине город в Германии (после Берлина), седьмой по величине в Европейском союзе и самый населенный нестоличный город в Европейском союзе.

Гамбург, один из самых больших портовых городов в Европе, расположен у впадения реки Эльбы в Северное море. Гамбург - это крупнейший порт в Германии, второй по величине в Европе, а в мире занимает 9-е место.

Гамбург является важным местом гражданской аэрокосмической промышленности.

Жизнь без стресса: 10 самых спокойных городов в мире

 

В городе представлены две компании - это EADS и Airbus, который имеет сборочный завод в Гамбурге, на заводе работает более 13 тыс. человек.

Гамбург - центр машиностроения, легкой и полиграфической промышленности.

В городе расположены знаменитые издательства прессы: "Шпигель" и "Штерн".

В городе также расположена штаб-квартира крупнейшего в Европе концерна посылочной торговли "Отто".

8. Сидней, Австралия

Сидней - крупнейший город Австралии.

Город Сидней знаменит своим оперным театром, мостом "Харбор-Бридж" и своими пляжами.

Жилые кварталы Большого Сиднея окружены национальными парками. Береговая линия (как внешняя "морская", так и внутригородская) крайне изрезана. Она изобилует многочисленными заливами, бухточками, островами и пляжами.

Жизнь без стресса: 10 самых спокойных городов в мире

 

Сидней является одним из самых многокультурных и многонациональных городов мира, что вызвано тем фактом, что город является основным местом проживания иммигрантов, прибывающих на постоянное место жительство в Австралию.

7. Эдинбург, Великобритания

Эдинбург - один из наиболее процветающих в экономическом отношении регионов Великобритании.

Наиболее развитый сектор экономики Эдинбурга - это сфера услуг, а именно туризм, банковское дело, образование и развитие высоких технологий.

Жизнь без стресса: 10 самых спокойных городов в мире

 

Кроме того, значительный вклад в экономику города приносит деловой туризм, а также проведение различных встреч на мировом уровне, научных и дипломатических конференций, спортивных мероприятий и чемпионатов, музыкальных и театральных фестивалей.

Город занимает 2-е место по качеству здравоохранения, а также 3-е место среди наименее загрязненных городов мира.

6. Бордо, Франция

Бордо - центр исторической области Аквитания и современного департамента Жиронда, город на юго-западе Франции. Население составляет около 285 тыс. человек.

При этом здесь есть большое число пригородов, поэтому агломерация достигает 750 тыс. человек, что делает Бордо пятым крупнейшим городом Франции.

Жизнь без стресса: 10 самых спокойных городов в мире

 

Климат здесь является переходным от умеренного морского к средиземноморскому. За счет этого жители Бордо живут при мягкой и теплой зиме, но солнечном и умеренно жарком лете.

Бордо также является мировой винной столицей, в непосредственной близости находятся крупные винодельческие хозяйства.

Город ежегодно принимает около 2,5 млн туристов, являясь в том числе важным портовым центром Франции и промышленным городом.

5. Мюнхен, Германия

Население Мюнхена - 1 542 886 человек. Таким образом, он является крупнейшим городом Баварии и третьим, после Берлина и Гамбурга, городом Германии.

В Мюнхене находится правительство Баварии, правительство округа Верхняя Бавария, а также правительство мюнхенского городского округа.

Жизнь без стресса: 10 самых спокойных городов в мире

 

Мюнхен славится своими пивоваренными традициями. В городе находятся шесть крупных пивоварен, которые снабжают пивом знаменитый на весь мир "Октоберфест" - праздник пива, кренделей, жареных курочек и каруселей, ежегодно проводящийся в конце сентября-начале октября на Терезином лугу.

Современный Мюнхен не только сосредоточие культурных и музейных ценностей, но и крупный промышленный и исследовательский центр.

4. Берн, Швейцария

Берн - город федерального значения, фактическая столица Швейцарии.

Берн является политическим центром Швейцарии, где размещаются правительство, парламент и центральный банк. Местонахождение штаб-квартир Всемирного почтового союза и Швейцарских железных дорог.

Жизнь без стресса: 10 самых спокойных городов в мире

 

Здесь развито сельское хозяйство, а также традиционные промыслы. Здесь очень низкий уровень безработицы - всего 3,3%. Поэтому Берн - один из лучших для жизни городов, который привлекает множество талантливых людей со всего мира.

3. Ганновер, Германия

Ганновер является главным городом Нижней Саксонии с населением около 515 тыс. жителей.

Здесь проводятся ежегодные промышленные ярмарки, крупнейшими из которых являются Hannover Messe и CeBIT.

Жизнь без стресса: 10 самых спокойных городов в мире

 

Ганновер имеет репутацию скучного города, поэтому неудивительно, что люди здесь редко сталкиваются со стрессом. Кроме того, здесь распространены лошади, что, судя по всему, также снижает общий уровень стресса.

Почти половина городской территории занята парками, лесопосадками и водоемами, большое количество достопримечательностей также делает город достаточно популярным у туристов.

2. Люксембург, Люксембург

Люксембург - одна из богатейших стран Европы с высочайшим уровнем жизни.

В городе Люксембург располагаются многие организации ЕС.

Основу экономики прежде всего составляет развитая сфера услуг, в том числе в финансовой области.

Жизнь без стресса: 10 самых спокойных городов в мире

 

Почти вся энергия, потребляемая в Люксембурге, импортируется, включая нефть, природный газ, каменный уголь. Банковское дело и финансовые услуги стали основным видом экономической деятельности. Благодаря выгодным условиям и офшорной зоне в столице размещены около 1 тыс. инвестиционных фондов и более 200 банков - больше, чем в любом другом городе мира.

Люксембург традиционно занимает высокие места среди самых счастливых и здоровы стран. ВВП на душу населения в этой стране играет ведущую роль в определении места страны в таких рейтингах.

Этот показатель в Люксембурге - $101 936, по нему страна занимает 2-е место в мире.

1. Штутгарт, Германия

Штутгарт - один из крупнейших индустриальных центров страны. Здесь очень высокий уровень занятости, а экономическая ситуация в целом оценивается как благоприятная.

Несмотря на то что этот город занимает лишь 6-е место среди крупнейших городов в своей стране, Штутгарт является лидером в стране по экспорту, в основном связанному с крупнейшими промышленными компаниями.

Жизнь без стресса: 10 самых спокойных городов в мире

 

Среди компаний, штаб-квартиры или представительства которых расположены в Штутгарте, можно выделить Porsche, Daimler, IBM, Bosch и Hewlett-Packard.

Кроме того, аналитики компании 2thinknow отмечают, что этот город занимает 5-е место по числу патентов, которые выдаются, среди всех городов, попавших в исследование.
По материалам: Вести Экономика
 

ПО РУБРИКАМ

17:10 Бан­ки умень­ши­ли свой порт­фель ОВГЗ на 158,8 млн гри­вен до 307,1 млрд гри­вен 19 сен­тяб­ря

16:48 Сред­не­взве­шен­ный курс дол­ла­ра на меж­бан­ке, по дан­ным НБУ, со­став­ля­ет 26,1271 грн

16:42 Мин­фин 19 сен­тяб­ря раз­ме­стил грив­не­вые ОВГЗ на 645,7 млн гри­вен

16:10 Дол­лар США де­ше­ве­ет от­но­си­тель­но ев­ро и ие­ны во втор­ник, ры­нок ждет сиг­на­лов от ФРС

15:12 Бир­жи АТР за­кры­лись в ос­нов­ном сни­же­ни­ем 19 сен­тяб­ря на ожи­да­ни­ях за­се­да­ния ФРС США

14:34 Курс швей­цар­ско­го фран­ка к ев­ро упал до ми­ни­му­ма с мо­мен­та от­ме­ны "потолка" в на­ча­ле 2015г

13:49 Укра­ин­ские стра­хов­щи­ки в I пол. уве­ли­чи­ли сбо­ры пла­те­жей через по­сред­ни­ков-ре­зи­ден­тов на 57% - Нац­ком­фи­нуслуг

13:45 Укра­ин­ские стра­хов­щи­ки жиз­ни в I пол.-2017 со­кра­ти­ли сбор пла­те­жей на 5,3% - Нац­ком­фи­нуслуг

13:34 Ру­ко­во­ди­тель НБУ Яков Смо­лий: Де­по­зи­ты не долж­ны быть ос­нов­ным ис­точ­ни­ком до­хо­дов укра­ин­цев

12:22 Стра­хов­щи­ки Укра­и­ны в I пол. уве­ли­чи­ли сбор чи­стых пре­мий на 4,1%, ва­ло­вых - на 30% - Нац­ком­фи­нуслуг

11:49 Ин­декс меж­бан­ков­ских ста­вок по блан­ко­вым кре­ди­там и де­по­зи­там 18.09.2017

11:46 Остат­ки средств на кор­с­че­тах бан­ков 19.09.17

11:33 Кур­сы ва­лют по кар­точ­ным опе­ра­ци­ям на 19 сен­тяб­ря

11:05 НБУ про­дал 18 сен­тяб­ря бан­кам де­по­зит­ные сер­ти­фи­ка­ты на 5 219 млн гри­вен

11:02 Объ­ем тор­гов дол­ла­ром на меж­бан­ке 18 сен­тяб­ря умень­шил­ся на $46,9 млн до $115,6 млн

• дальше…

16:50 Це­на дизтоп­ли­ва в опте 19 сен­тяб­ря вы­рос­ла на 90 грн/т – до 23 820 грн/т

16:47 Обо­рот роз­нич­ной тор­гов­ли Укра­и­ны за 8 мес. 2017 го­да вы­рос на 8,7% - Гос­стат

16:45 В Укра­ине пла­ни­ру­ет в 2018г про­ве­сти все­об­щую де­неж­ную оцен­ку сель­хоз­зем­ли

14:28 Сто­и­мость неф­ти пе­ре­шла к ро­сту 19 сен­тяб­ря на ком­мен­та­ри­ях ми­ни­стра неф­ти Ира­ка

13:03 Круп­ные се­ти про­дол­жа­ют по­вы­шать це­ны на ДТ и бен­зи­ны 19 сен­тяб­ря

13:00 Це­на ав­то­га­за по­не­мно­гу сни­жа­ет­ся 19 сен­тяб­ря

12:26 Пер­вый кон­курс на внед­ре­ние 4G бу­дет про­ве­ден в но­яб­ре-де­каб­ре-2017 - НКРСИ

11:19 ФГИ ини­ци­и­ру­ет пе­ре­да­чу в арен­ду го­си­му­ще­ства ис­клю­чи­тель­но через элек­трон­ные аук­ци­о­ны

09:56 Це­на зо­ло­та 19 сен­тяб­ря пе­ре­шла к ро­сту в ожи­да­нии ре­ше­ния ФРС по став­ке

07:56 Ка­б­мин пред­ла­га­ет по­вы­сить ак­циз на си­га­ре­ты в 4 ра­за в те­че­ние 7 лет

• дальше…

14:16 Объ­ем ак­ти­вов Го­су­дар­ствен­но­го пен­си­он­но­го фон­да Нор­ве­гии впер­вые пре­вы­сил $1 трлн

10:24 США го­то­вы раз­ме­стить в Юж­ной Ко­рее ядер­ное ору­жие

08:53 МВФ: объ­ем взя­ток в ми­ре со­став­ля­ет до $2 трлн в год

08:44 Ин­дия и Ки­тай "заморозили" ги­ма­лай­скую про­бле­му

08:15 Ев­ро­ко­мис­сия про­ве­рит Ryanair на пред­мет на­ру­ше­ния прав пас­са­жи­ров

08:06 США от­прав­ля­ют в Аф­га­ни­стан до­пол­ни­тель­но 3 000 сол­дат

07:42 До­нальд Трамп пред­ста­вил план ре­фор­ми­ро­ва­ния ООН

07:37 Ве­не­су­эль­ская ва­лю­та опу­сти­лась до уров­ня 24,4 тыс бо­ли­ва­ров за дол­лар на "чер­ном рынке"

07:27 По­ро­шен­ко: Се­нат США одоб­рил вы­де­ле­ние $500 млн и ле­таль­ное ору­жие для Укра­и­ны

18.09 Дай­джест Financial Times и The Wall Street Journal от 18 сен­тяб­ря 2017 го­да

18.09 Ев­ро­пар­ла­мент одоб­рил «за­кон о со­ли­дар­но­сти» для га­зо­во­го рын­ка ЕС

18.09 В Ду­бае по­стро­ят круп­ней­шую кон­цен­тра­тор­ную сол­неч­ную элек­тро­стан­цию

18.09 По­куп­ка ак­ций Рос­неф­ти ки­тай­ца­ми та­ит в се­бе рис­ки: CEFC в бли­жай­шие ме­ся­цы пред­сто­ит вы­пла­тить мил­ли­ар­ды дол­ла­ров дол­га

18.09 The Guardian: Кипр за­ра­бо­тал мил­ли­ар­ды ев­ро на про­да­же пас­пор­тов ЕС

18.09 Ре­фе­рен­дум в Ка­та­ло­нии: про­щай, Ис­па­ния, про­щай, ЕС?

• дальше…

15.09 Пять фак­тов о стро­и­тель­ном бу­ме в Ки­е­ве: сто­ит ли ждать об­ва­ла цен на квар­ти­ры

14.09 Це­ны квар­тир на "вторичке" в Ки­е­ве про­дол­жат па­де­ние - экс­перт

14.09 Кор­руп­ция и не­до­ве­рие к су­деб­ной си­сте­ме вто­рой год кря­ду яв­ля­ют­ся ос­нов­ны­ми пре­гра­да­ми для ин­ве­сти­ций в Укра­и­ну - опрос

13.09 На всех стан­ци­ях ки­ев­ско­го мет­ро уста­но­вят ви­део­ка­ме­ры с си­сте­мой рас­по­зна­ва­ния лиц

06.09 Cпрос на офи­сы в Ки­е­ве по­сте­пен­но вос­ста­но­вил­ся

05.09 В Ки­е­ве хо­тят по­стро­ить гор­но­лыж­ный ком­плекс на ме­сте свал­ки

04.09 Укра­и­на воз­гла­ви­ла спи­сок при­о­ри­тет­ных для по­се­ще­ния ин­ве­сто­ра­ми стран в ре­ги­оне EMEA - СМИ

04.09 Ки­ев объ­явил кон­курс на кад­ро­вый ре­зерв на­чаль­ни­ков ЖЭКов

04.09 Ах­ме­тов во­шел в рей­тинг мил­ли­ар­де­ров Bloomberg

31.08 В Ки­е­ве су­ще­ствен­но вы­рос­ли объ­е­мы по­стро­ен­но­го жи­лья

31.08 Стра­хов­ка от Ар­ма­гед­до­на. На чем еще хо­чет за­ра­бо­тать ко­ман­да Клич­ко

31.08 Экс­пер­ты на­зва­ли ос­нов­ную схе­му, по ко­то­рой в Ки­е­ве стро­ят объ­ек­ты с на­ру­ше­ни­ем стро­и­тель­ных норм

28.08 Стро­и­тель­ство мет­ро на Ви­но­гра­дарь бу­дет сто­ить свы­ше 11 млрд гри­вен

28.08 Moody's по­вы­си­ло кре­дит­ный рей­тинг Укра­и­ны с по­зи­тив­ным про­гно­зом

23.08 КП Ки­ев­пастранс объ­яви­ло тен­дер на за­куп­ку ав­то­ма­ти­зи­ро­ван­ных си­стем опла­ты про­ез­да

• дальше…

16:04 По­че­му Фир­та­ша та­ки по­са­дят в США

09:41 Ко­гда в "Свободе" со­об­щат, что Тяг­ни­бок уже "голый"

09:02 The Guardian: Ко­ло­мой­ский стал граж­да­ни­ном Ки­п­ра в об­мен на ин­ве­сти­ции

07:27 По­ро­шен­ко: Се­нат США одоб­рил вы­де­ле­ние $500 млн и ле­таль­ное ору­жие для Укра­и­ны

18.09 Вол­кер: Мы долж­ны предо­ста­вить Укра­ине за­щит­ные си­сте­мы

18.09 Ко­гда Ти­мо­шен­ко объ­явит Са­а­ка­шви­ли вра­гом Укра­и­ны

18.09 От­ло­жен­ный ша­тун. "Де­мо­кра­ти­че­ская оппозиция" про­ме­ня­ла Са­а­ка­шви­ли на бюд­жет и пен­сии

18.09 Обыч­но это де­ла­ют пе­ред рас­стре­лом: Са­до­вый от­ка­зал­ся объ­еди­нять­ся с Са­а­ка­шви­ли

18.09 Вы­ход­ные в АТО: Как вы­гля­дит спо­кой­ная вой­на на Дон­бас­се

18.09 Уче­ния и за­ту­ха­ние. Чем "гибриды" пы­та­ют­ся за­пу­гать ВСУ

18.09 По­ро­шен­ко ввел в дей­ствие ре­ше­ние СНБО с пред­ло­же­ни­я­ми в гос­бюд­жет-2018 в ча­сти обес­пе­че­ния нац­без­опас­но­сти и обо­ро­ны

18.09 Экс-ми­нистр финан­сов Яресь­ко на­ме­ре­на вер­нуть­ся в Укра­и­ну по­сле окон­ча­ния ра­бо­ты в Пу­эр­то-Ри­ко

15.09 По­че­му Са­а­ка­шви­ли и Ти­мо­шен­ко сда­ли сво­их "прорывников" гра­ни­цы

15.09 Кто под­учил Са­вчен­ко най­ти зра­ду в мис­сии ООН на Дон­бас­се

15.09 Суд аре­сто­вал экс-ми­ни­стра юс­ти­ции Лаври­но­ви­ча

• дальше…

13:26 Не бой­тесь ис­кус­ствен­но­го ра­зу­ма, он нас спа­сет

12:50 Ре­пу­та­ция Samsung все же по­стра­да­ла

12:04 Continental на­учит ши­ны ме­нять фор­му

10:05 Мо­шен­ни­ки по­хи­ща­ли день­ги кли­ен­тов рос­сий­ско­го Сбер­бан­ка, ис­поль­зуя вы­бро­шен­ные че­ки

18.09 Ки­тай­ская пре­ми­ум-мар­ка Wey по­стро­и­ла ги­брид­ный крос­со­вер

18.09 Samsung на­ко­нец-то поз­во­ли­ла от­клю­чить кноп­ку Bixby

18.09 Не­мец­кая мар­ка с ки­тай­ским ка­пи­та­лом со­зда­ла пя­ти­мет­ро­вый элек­тро­кар

18.09 Mercedes за­пу­стит в се­рию крос­со­вер на во­до­ро­де и ба­та­рей­ках

18.09 Мо­шен­ни­ки во гла­ве с уро­жен­цем Ма­рок­ко за 3 го­да вы­ма­ни­ли у биз­нес­ме­на из Са­у­дов­ской Ара­вии по­чти $0,5 млн на по­куп­ку зем­ли в Укра­ине

18.09 The Pirate Bay ули­чен в тай­ном май­нин­ге крип­то­ва­лю­ты за счет поль­зо­ва­те­лей

15.09 Ки­тай­ская Chery пред­ста­ви­ла пер­вый крос­со­вер для Ев­ро­пы

15.09 Элек­три­че­ские Мер­се­де­сы бу­дут за­ря­жать­ся за пять ми­нут

15.09 Face ID рас­по­зна­ет вла­дель­ца с на­де­ты­ми оч­ка­ми, но не за­щи­тит от во­ров

15.09 Audi R8 ли­ши­ли пол­но­го при­во­да, но за­то при­спо­со­би­ли для дриф­та

14.09 За про­дви­же­ние со­труд­ни­ка по служ­бе от­вет­ствен­ны ге­ны

• дальше…

18.09 Кон­цеп­ция от­кры­тых офис­ных про­странств ме­ня­ет­ся

15.09 По­че­му дли­тель­ный от­пуск не спа­са­ет от вы­го­ра­ния на ра­бо­те

14.09 За про­дви­же­ние со­труд­ни­ка по служ­бе от­вет­ствен­ны ге­ны

11.09 За­прет­ные сло­ва на со­бе­се­до­ва­нии: 13 фраз

07.09 Как де­лать день­ги на ка­при­зах су­пер­бо­га­чей

07.09 11 спо­со­бов по­нра­вить­ся на­чаль­ни­ку

06.09 9 ка­честв, ко­то­рые по­мо­гут по­лу­чить по­вы­ше­ние

04.09 Про­фес­сио­на­лам труд­но стать хо­ро­ши­ми ру­ко­во­ди­те­ля­ми

01.09 В США мо­ло­дые со­ис­ка­те­ли ра­бо­ты все ча­ще ста­но­вят­ся жерт­ва­ми ки­бер­мо­шен­ни­ков

29.08 15 спо­со­бов по­вы­сить про­дук­тив­ность ра­бо­ты в офи­се

28.08 Ис­кус­ство дер­жать па­у­зу - чем оно по­мо­жет вам в жиз­ни

23.08 Как ди­лер Harley-Davidson в Нью-Йор­ке ис­поль­зо­вал для по­вы­ше­ния про­даж ис­кус­ствен­ный ин­тел­лект

21.08 Ры­нок ин­тернет-ре­кла­мы в Укра­ине за 6 ме­ся­цев вы­рос на 42%

21.08 Barclays сле­дит за пре­бы­ва­ни­ем со­труд­ни­ков на ме­стах с по­мо­щью дат­чи­ков

19.08 Ин­ве­сто­ры-ак­ти­ви­сты опол­чи­лись на ген­ди­рек­то­ров мно­гих аме­ри­кан­ских ком­па­ний

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно