В четверг вечером в Гарвардском университете состоялась ежегодная церемония вручения наград за исследования, которые «сначала заставляют вас смеяться, а затем заставлять вас думать». Участие в церемонии приняли три лауреата Нобелевской премии, в том числе экономист из Британии Оливер Харт.

Каждый лауреат получил традиционную награду - 10 триллионов зимбабвийских долларов. Речь каждого лауреата Шнобелевской премии должна была длиться не больше одной минуты, после этого восьмилетняя девочка произносила: "Пожалуйста, хватит. Мне скучно".

Шнобелевская премия по физике досталась Марку-Антуану Фардину, который доказал, что коты - это жидкость. "В жидком состоянии вещество занимает определенный объем и принимает форму емкости, в которой находится", - прокомментировал Фардин свое исследование. Он добавил, что взрослые коты растекаются быстрее котят. Провести исследование того, как коты заполняют пространство, ученого вдохновили многочисленные фотографии котов в коробках, раковинах, кастрюлях и прочих емкостях. Фардин считает, что его исследование может стать полезным для развития реологии - раздела физики, изучающего деформации и текучесть вещества.

В статье Фардена, опубликованной в «Реологическом бюллетене» в 2014 году, исследуется, как рассчитать для кошки «число Дебора» - специальный термин, используемый для описания текучести. Ученый отмечает: "Если наблюдать за ледником, то через пару лет вы увидите, как он сползает с горы. С кошками работает тот же принцип. Если вы будете наблюдать за кошкой то увидите, как со временем она заполнит емкость словно жидкость".

Премия мира досталась группе исследователей, которые выяснили, что игра на дудке диджериду помогает справиться с апноэ и храпом. 25 добровольцев, страдавших от апноэ, сопровождавшегося храпом, на протяжении четырех месяцев играли на нем по 5-6 дней в неделю по 25 минут. Такой эффект может быть связан с тем, что игра на дудке тренирует мышцы языка и сокращает «жировые подушки» в горле.

У метода есть и противники, которые отмечают, что людям, чьи партнеры храпят во сне, придется теперь вместо храпа слушать игру на дудке. А это может оказаться еще более обременительным. Однако метод, похоже, пришелся по душе многим страдающим от храпа: после публикации статьи один из ее авторов начал делать карьеру как инструктор по терапевтической игре на диджериду и уже обучил около 2500 пациентов. Майло Пухан, профессор общественного здравоохранения и эпидемиологии в Цюрихском университете и один из авторов работы, утверждает, что диджериду «не хуже любого другого инструмента». Пухан сказал, что он гордится полученной премией, поскольку некоторые лауреаты Шнобелевской премии впоследствии получили статус лауреата Нобелевской премии. «Президент моего университета был очень взволнован этим», - добавил он.

Премия по экономике досталась исследователям, выяснившим, что объятия с крокодилом снижают тягу к азартным играм. 62 мужчины и 41 женщина, которые приняли участие в эксперименте, должны были делать ставки в игровых автоматах. Части из них перед тем, как сделать ставки, нужно было подержать на руках метрового крокодила.

Те добровольцы, которые испытали от необходимости держать на руках крокодила сильные негативные эмоции, делали маленькие ставки. А вот ставки тех, кого хищное животное не слишком напугало, наоборот были выше, чем у контрольной группы.

Джеймс Хиткот, терапевт из Кента, получил премию за анатомию за решение давней загадки, почему у стариков такие большие уши. Оказалось, что уши не растут - они вытягиваются под действием гравитации.

Еще одну премию получили французские нейробиологи, которые первыми идентифицировали мозговые цепи, которые лежат в основе ненависти к сыру. Исследование мозга, в котором люди просили обонять чеддер, сыр коз и грейер, лежа в МРТ-сканере, определили область, называемую базальными ганглиями, как нервный эпицентр отвращения к сыру.

Напомним, Шнобель-2016 был вручен за крыс в трусах, любителей чепухи в интернете и обманщика Volkswagen.