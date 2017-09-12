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В Дубае построят первый в мире подводный курорт
16:14 12.09.2017 |
Kleindienst Group анонсировала проект «Плавучая Венеция» («The Floating Venice») стоимостью $680 млн. Проект будет реализован на искусственном архипелаге Мировые острова, в 4 км от берега Дубая.
Курорт, готовый принимать до 3000 человек ежедневно, будет включать в себя жилые помещения, рестораны и зону отдыха, разделенную на четыре части, одна из которых расположится под водой, пишет Arabian Business.
Гости смогут добраться до главной площади Сан-Марко на лодке, гидросамолете или вертолете. Регистрация постояльцев будет осуществляться в подводном фойе. Гондола, привезенная из Венеции, доставит жильцов по каютам через извилистые каналы. Также в номер можно попасть коротким сухопутным путем - по дорожкам и мостам через каналы.
Разработчик заявил, что всего проектируется 414 кают с индивидуальным дизайном. В течение года здесь будут проводиться крупные культурные мероприятия, в том числе традиционные фестивали Carnivale di Venezia, Binnale di Venezia и Festa del Rendentore.
«Я горжусь «Плавучей Венецией». Наша цель - новый знаковый опыт. Проект является воплощением новаторства. Это первый в мире роскошный подводный курорт», - сказал председатель правления Kleindienst Group Йозеф Кляйндинст.
На территории «Плавучей Венеции» будут работать 24 бассейна. Из некоторых будет открываться вид на коралловые рифы. 12 ресторанов и баров предложат гостям разнообразные развлечения, в том числе подводные. Кроме того, на курорте откроют первый в мире плавающий подводный spa.
Йозеф Клейндинст заявил, что «Плавучая Венеция» рассчитана на срок не менее 100 лет. Строительство планируется начать в начале 2018 года, а завершить - к четвертому кварталу 2020 года.
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