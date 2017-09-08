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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

10 самых дорогих разводов знаменитостей в истории

17:25 08.09.2017 |

Всякая всячина

 

Когда пара знаменитостей говорит о разводе, на карту поставлено нечто большее, чем разбитые сердца. А именно огромные суммы денег.

В последнее время случаи разводов знаменитостей встречаются все чаще. Из последнего можно вспомнить Уэйна Руни, богатейшего молодого спортсмена Великобритании, или возможный развод Романа Абрамовича со своей третьей женой.

Обычно развод звездных пар сопровождается активным дележом имущества, а суммы исчисляются десятками и сотнями миллионов долларов.

Анджелина Джоли подала на развод с Брэдом Питтом осенью 2016 г., и сейчас крайне сложно понять, как они намерены делить активы. Согласно данным Forbes, они заработали $555 млн, с того момента как начали жить вместе, и $117,5 млн с момента своей женитьбы в 2014 г. (без учета налогов). Джоли намерена сохранить физическую опеку над своими шестью детьми, в то время как Питт добивается совместной опеки над детьми. И помимо этого на карту поставлен огромный объем совместного имущества.

Однако есть случаи, когда стоимость бракоразводного процесса достигала $100 млн, как в случае Спилберга, Майкла Джордана и Мела Гибсона. Есть случай стоимости развода, которая даже превысила $1 млрд.

10. Кевин Костнер и Синди Силва

Стоимость развода: $80 млн

 

Что пошло не так: по словам People, Костнер заглядывался на женщин, кроме того, Силва была против его "сексуальных ролей". Она поставила ультиматум: либо прекратить делать это, либо уйти из кинобизнеса.

Костнер и Сильва встретились в Калифорнийском государственном университете в 1975 г., поженились спустя 2,5 года. О своем разводе они заявили после 16 лет брака в 1994 г.

"Мы мирно разрешили все вопросы, касающиеся наших детей и финансовых дел, достигнув полного урегулирования брачных отношений", - говорится в заявлении Костнера и Силвы. За это время Костнер снялся в хитах "Танцы с волками" и "Телохранитель".

9. Мадонна и Гай Ричи

Стоимость развода: от $76 млн до $92 млн

 

Что пошло не так: режиссер и певица объявили о разводе в 2008 г., прожив в браке чуть меньше восьми лет.

В 2011 г. Ричи заявил о разводе, заявив, что брак напоминал ему мыльную оперу, хотя он не жалел о времени, проведенном в супружестве с известной певицей. Позже Мадонна сообщила, что их отношения пошли на спад.

"Все уже не так романтично, как раньше. Начинаешь думать: "Это явно не то, чего я ждала от брака. Сколько еще мне придется жертвовать?" - заявила Мадонна.

Пресс-секретарь Мадонны заявил, что соглашение о разводе составит не менее $76 млн.

8. Харрисон Форд и Мелисса Мэтисон

Стоимость развода: от $85 млн до $118 млн

 

Что пошло не так: Харрисон Форд и сценарист Мелисса Мэтисон были вместе 17 лет. Они впервые встретились на съемочной площадке "Апокалипсиса" в 1979 г.

Пара развелась в 2000 г. на фоне сообщений о том, что он начал встречаться с более молодой женщиной.

"Мы живем раздельно последний месяц. Искренне надеемся, что сумеем разобраться в своих разногласиях", - отмечается в заявлении, опубликованном в ноябре 2000 г.

Они развелись три года спустя. Мэтисон умерла в 2015 г.

7. Стивен Спилберг и Эми Ирвинг

Стоимость развода: $100 млн

 

Что пошло не так: судья из Калифорнии отказался признать соглашение супружеской пары, нацарапанное на салфетке, и присудил выплатить Ирвинг $100 млн после 4 лет брака в 1989 г., согласно Forbes.

"Во время моего брака со Стивеном я чувствовала себя женой политика. От меня ожидали определенных вещей, которые определенно были мне чужды. Одна из моих проблем в том, что я очень честный и прямой человек. Я вела себя именно так, и мне пришлось заплатить за это", - отметила Ирвинг.

6. Тайгер Вудс и Элин Нордегрен

Стоимость развода: $110 млн

 

Что пошло не так: после того как Вудс разбил свой Escalade об дерево за пределами дома во Флориде в 2009 г., звезда гольфа признался в нескольких грехах.

Пара объявила о своем разводе в 2010 г. после 6 лет брака.

Согласно сообщению New York Daily News Нордегрен получила $110 млн во время бракоразводного процесса.

5. Нил Даймонд и Марсия Мерфи

Стоимость развода: $150 млн

 

Что пошло не так: певец Нил Даймонд и его жена Мерфи развелись в марте 1995 г. после 25 лет брака. Forbes сообщил о том, что Даймонд должен был выплатить Мерфи половину от объема своих резервов, составлявших $300 млн.

В 1996 г. Даймонд отметил, что винит себя в том, что отношения идут на спад.

"Я беру на себя большую ответственность за то, что что-то пошло не так в отношениях, но я был ошеломлен тем, что многие друзья меня бросили", - заявил он.

Годы спустя Даймонд отметил, что Мерфи получила около $150 млн.

"Этого достаточно, чтобы она безбедно провела остаток своих дней", - отметил он.

4. Майкл Джордан и Хуанита Ваной

Стоимость развода: $168 млн

 

Что пошло не так: Майкл женился на Хуаните Ваной во время своего второго сезона с Chicago Bulls в 1989 г., они сыграли небольшую свадьбу в Лас-Вегасе.

Ваной подала на развод в 2002 г., но супруги решили попробовать восстановить отношения. В конце 2016 г. Джордан и Ваной решили развестись окончательно после 17 лет брака.

По словам людей, развод стал неожиданностью для некоторых друзей, так как супругов постоянно видели вместе в те дни, когда они посещали баскетбольные матчи своего сына.

3. Роберт Джонсон и Шейла Крамп

Стоимость развода: $400 млн

 

Что пошло не так: Роберт Джонсон и Шейла Крамп заработали совместное состояние за 33 года брака с 1969 по 2002 гг. на компании BET, которую Роберт Джонсон основал в 1980 г.

По данным Fortune, BET была продана Viacom за $3 млрд.

После развода Крамп вышла замуж за главного судью округа Арлингтон Уильяма Ньюмана, который вел ее дело о разводе.

2. Мел Гибсон и Робин Мур

Стоимость развода: $425 млн

 

Что пошло не так: Гибсон заявил, что пара разошлась еще в 2006 г., на следующий день после того как он был арестован в Малибу за вождение в нетрезвом виде.

Мур подала на развод в апреле 2009 г., сославшись на непримиримые разногласия в браке. Месяцем ранее Гибсон был замечен вместе с певицей Оксаной Григорьевой, которая родила от него ребенка в октябре того же года.

По оценкам Мур получила около $425 млн. У пары, которая была жената почти 30 лет, семеро детей.

1. Руперт Мердок и Анна Торв

Стоимость развода: $1,7 млрд

 

Что пошло не так: после 32 лет брака Мердок заявил о расторжении брака в 1999 г. Из активов в размере $1,7 млрд, которые Руперт перечислил Торв, $110 млн были выплачены наличными.

После развода Руперт женился через 17 дней на 30-летней Венди Денг, с которой познакомился во время брака с Торв. Мердок подал на развод с Денг в июне 2013 г.
По материалам: Вести Экономика
 

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