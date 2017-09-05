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Украинский умный держатель для смартфона собрал $125 000 на Kickstarter
19:54 05.09.2017 |
Украинская разработка - умный держатель для смартфонов под названием QLYX - собрала на Kickstarter втрое больше заявленной суммы: почти $125 000 вместо $40 000. Компания началась 27 июня и завершилась 26 августа этого года. Проект поддержали 2892 человек. Сбор предзаказов команда продолжит на платформах Indiegogo (США) и Machi-ya (Япония).
QLYX - это мобильный магнитный держатель для телефонов. Он имеет встроенный модуль Bluetooth Low Energy для подключения к телефону. На телефоне держатель взаимодействует с приложением, доступным для как для iOS, так и Android. Оно умеет запускать приложения, собирать статистику вождения, ставить точку парковки, автоматически прокладывать маршрут с учетом времени суток и трафика.
Это - проект украинской команды, которая открыла компанию IDA USA LLC в США для выхода на западные рынки и запуска кампании на Kickstarter. Сама же компания работает в Киеве, в команде есть инженеры, промышленные дизайнеры, программисты, графические дизайнеры, маркетологи.
Как рассказали редакции AIN.ua в компании, полученные средства потратят на финальную сборку умных мобильных держателей в США, на расширение кастомизации (добавление цветных рамок, увеличение количества интегрированных приложений) и работу над новыми гаджетами. Сборка продукта начнется в США в сентябре этого года. Первым бекерам продукт обещают выслать уже в октябре.
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