Украинский умный держатель для смартфона собрал $125 000 на Kickstarter

Украинская разработка - умный держатель для смартфонов под названием QLYX - собрала на Kickstarter втрое больше заявленной суммы: почти $125 000 вместо $40 000. Компания началась 27 июня и завершилась 26 августа этого года. Проект поддержали 2892 человек. Сбор предзаказов команда продолжит на платформах Indiegogo (США) и Machi-ya (Япония).

QLYX - это мобильный магнитный держатель для телефонов. Он имеет встроенный модуль Bluetooth Low Energy для подключения к телефону. На телефоне держатель взаимодействует с приложением, доступным для как для iOS, так и Android. Оно умеет запускать приложения, собирать статистику вождения, ставить точку парковки, автоматически прокладывать маршрут с учетом времени суток и трафика.

Это - проект украинской команды, которая открыла компанию IDA USA LLC в США для выхода на западные рынки и запуска кампании на Kickstarter. Сама же компания работает в Киеве, в команде есть инженеры, промышленные дизайнеры, программисты, графические дизайнеры, маркетологи.









Как рассказали редакции AIN.ua в компании, полученные средства потратят на финальную сборку умных мобильных держателей в США, на расширение кастомизации (добавление цветных рамок, увеличение количества интегрированных приложений) и работу над новыми гаджетами. Сборка продукта начнется в США в сентябре этого года. Первым бекерам продукт обещают выслать уже в октябре.