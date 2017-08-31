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5 самых богатых людей планеты: интересные факты
20:58 31.08.2017 |
Амансио Ортега, соучредитель испанского розничного гиганта Inditex, занял первую строчку Forbes Real Time и стал самым богатым человеком на планете. Ниже представляем топ-5 самых богатых людей в мире.
1. Амансио Ортега
Состояние: $85 млрд
Возраст: 81
Компания: Zara
Страна: Испания
Ортега занимал первую строчку списка трижды, однако никогда не задерживался на первом месте дольше суток. Акции компании миллиардера 29 августа подорожали на 1%.
Сейчас он богаче Билла Гейтса - традиционного лидера рейтинга - на $200 млн. В настоящее время состояние 81-летнего уроженца Испании оценивается в $85 млрд. За последний месяц он разбогател на $1,2 млрд, но его продвижению в рейтинге также способствовало то, что Гейтс и Безос сдали свои позиции.
Интересные факты:
Амансио Ортега родился в семье железнодорожника, мать работала служанкой у богатой семьи немецких финансистов.
Из-за бедности семьи Амансио не смог закончить даже средней школы и с 13 лет начал работать в качестве посыльного в магазине рубашек.
Затем в 1950 г. его берут на работу в галантерейный магазин La Maja, где уже работали его брат Антонио, сестра Пепита, а позже и Росалия Мера, которая в будущем станет его первой женой.
Когда Амансио исполнилось четырнадцать лет, семья переехала в Ла-Корунью (Галисия) вслед за переводом туда отца.
Здесь он вначале занимался гофрированием тканей, потом занялся драпировкой и в итоге стал подмастерьем у одного итальянского модельера.
Хозяин ателье как-то сказал отцу будущего магната индустрии мод: "Знаешь, портной из него не получится, портной должен быть легким, общительным".
В 1972 г. в 37 лет Амансио открыл свою трикотажную фабрику, которая называлась Confecciones GOA.
В 1975 г. немецкий партнер неожиданно отменил заказ на крупную партию белья, в который Амансио уже вложил весь свободный капитал.
Чтобы спасти бизнес, супруги решили продавать одежду самостоятельно и 15 мая 1975 г. открыли собственный магазинчик на одной из центральных улиц Ла-Коруньи под названием Zorba.
Первоначально магазин был назван в честь их любимого персонажа Энтони Куинна из фильма "Грек Зорба", однако из-за проблем с регистрацией магазин пришлось сразу же переименовать в Zara.
В 1985 г. на основе сети магазинов Zara создал корпорацию Inditex.
Амансио Ортега увлекается верховой ездой и выведением кур.
2. Билл Гейтс
Состояние: $84,9 млрд
Возраст: 61
Компания: Microsoft
Страна: США
Продвижению Ортеги в рейтинге также способствовало то, что Гейтс и Безос сдали свои позиции. Гейтс пожертвовал $4,6 млрд на благотворительность.
Интересные факты:
Гейтс учился в самой привилегированной школе Сиэтла "Лейксайд", где он смог развить свои навыки программирования на школьном мини-компьютере.
В 13 лет Билл написал свою первую программу - игру "Крестики-нолики" на языке программирования BASIC.
Со своими друзьями Гейтс тестировал компьютер PDP-10 корпорации Digital Equipment, принадлежащей Computer Center Corporation (ССС).
Когда время, отведенное Биллу и его другу Полу для работы в ССС, истекло, они взломали программу. За взлом компьютеров четырем студентам школы - Рику Вэйленду, Кенту Эвансу, Полу Аллену и Биллу Гейтсу - запретили работать на компьютерах в течение всего лета.
Инициатором наказания стала компания Computer Center Corporation, чей компьютер студенты взломали. По истечении наказания студенты предложили компании находить ошибки в их программном обеспечении за возможность работать на компьютерах компании.
Компания согласилась, и Гейтс с товарищами изучали множество исходных кодов программного обеспечения, написанных на таких языках, как FORTRAN, LISP, и в машинном коде. Данное сотрудничество продолжалось до 1970 г., пока компания не обанкротилась.
3. Джефф Безос
Состояние: $82,5 млрд
Возраст: 53
Компания: Amazon.com
Страна: США
Безос опустился в рейтинге после падения акций Amazon, последовавшим за публикацией финансовой отчетности корпорации. В прошлом месяце состояние основателя интернет-ретейлера сократилось на $4 млрд.
Интересные факты:
Когда Джеффу было 4 года, его мать вышла замуж за кубинского иммигранта Мигеля Безоса, усыновившего Джеффа.
После окончания Принстонского университета в 1986 г. Безос работал на Уолл-стрит в области компьютерных наук.
После этого он занимался разработкой сети для международной торговли.
Позднее он занял должность вице-президента в компании D. E. Shaw & Co, из которой ушел летом 1994 г.
В 1994 г. Безос основывает интернет-магазин Amazon.com, первоначальные инвестиции в который составили $300 тыс.
Сайт был запущен 16 июля 1995 г., хотя на тот момент он не был до конца закончен, к примеру, на сайте можно было заказать отрицательное количество книг.
Безос мотивировал это необходимостью опередить конкурентов.
Безос снялся в одной из сцен фильма "Стартрек: Бесконечность" в роли инопланетянина.
4. Уоррен Баффетт
Состояние: $77,5 млрд
Возраст: 87
Компания: Berkshire Hathaway
Страна: США
Интересные факты:
В 11 лет Уоррен впервые попробовал себя на бирже. Вместе со своей сестрой Дорис он купил три привилегированные акции Cities Service по $38,25 за штуку.
Сначала их цена опустилась до $27, потом поднялась до $40, и Баффетт продал их, чтобы получить прибыль в $5 (за вычетом комиссии).
Любопытно, что через несколько дней цена акции поднялась до $202. Если бы Баффетт подождал, то смог бы получить прибыль около $500.
Этот первый опыт научил Баффетта тому, что инвестор должен быть терпеливым и не паниковать, если цены падают; не продавать ради краткосрочной выгоды; быть уверенным в успехе, если вкладываешь чужие деньги (после падения цены он чувствовал себя виноватым, так как рисковал деньгами сестры).
Первоначальный капитал в $10 тыс. Уоррен заработал, осуществив удачную деловую идею - автоматы для пинбола в парикмахерских.
В июне 2010 г. Баффетт объявил о безвозмездной передаче более 50% своего состояния, или около $37 млрд, пяти благотворительным фондам.
Большая часть средств поступила в распоряжение фонда под управлением Билла и Мелинды Гейтс. Этот поступок стал самым щедрым актом благотворительности в истории человечества.
5. Марк Цукерберг
Состояние: $70,6 млрд
Возраст: 33
Компания: Facebook
Страна: США
Интересные факты:
Высшее образование Марк Цукерберг не завершил: в 2002 г. он поступил в Гарвардский университет, где до 2004 г. обучался на факультете психологии.
Параллельно с этим Марк посещал курсы ИТ. Свою сферу интересов указывал как "C, C++, Java, Visual Basic, VBscript, javascript, PHP и ASP". Цукерберг неоднократно характеризовал себя как хакера по призванию.
Вместе с Крисом Хьюзом и Дастином Московицем начал создавать социальную сеть Facebook. Финансовую помощь ему оказывал студент бразильского происхождения Эдуардо Саверин.
Его попытки отстранить Саверина от управления компанией в 2005 г. стали предметом судебного разбирательства.
Владея 24% акций компании Facebook, Inc, Марк Цукерберг стал самым молодым в истории миллиардером.
В декабре 2015 г. Цукерберг объявил, что он пожертвует почти все свое состояние на благотворительность. "Мы отдадим 99% наших акций Facebook - в настоящее время это примерно $45 млрд - на протяжении нашей жизни, чтобы присоединить многих других для улучшения этого мира для следующего поколения", - написал миллиардер на своей странице в Facebook.
21 сентября 2016 г. Марк Цукерберг и его жена Присцилла Чан объявили о запуске в рамках Chan Zuckerberg Initiative нового проекта - Chan Zuckerberg Science. Проект направлен на борьбу с различными болезнями, на него за 10 лет будет потрачено $3 млрд.
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