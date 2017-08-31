5 самых богатых людей планеты: интересные факты

Амансио Ортега, соучредитель испанского розничного гиганта Inditex, занял первую строчку Forbes Real Time и стал самым богатым человеком на планете. Ниже представляем топ-5 самых богатых людей в мире.

1. Амансио Ортега

Состояние: $85 млрд

Возраст: 81

Компания: Zara

Страна: Испания

Ортега занимал первую строчку списка трижды, однако никогда не задерживался на первом месте дольше суток. Акции компании миллиардера 29 августа подорожали на 1%.

Сейчас он богаче Билла Гейтса - традиционного лидера рейтинга - на $200 млн. В настоящее время состояние 81-летнего уроженца Испании оценивается в $85 млрд. За последний месяц он разбогател на $1,2 млрд, но его продвижению в рейтинге также способствовало то, что Гейтс и Безос сдали свои позиции.

Интересные факты:

Амансио Ортега родился в семье железнодорожника, мать работала служанкой у богатой семьи немецких финансистов.

Из-за бедности семьи Амансио не смог закончить даже средней школы и с 13 лет начал работать в качестве посыльного в магазине рубашек.

Затем в 1950 г. его берут на работу в галантерейный магазин La Maja, где уже работали его брат Антонио, сестра Пепита, а позже и Росалия Мера, которая в будущем станет его первой женой.

Когда Амансио исполнилось четырнадцать лет, семья переехала в Ла-Корунью (Галисия) вслед за переводом туда отца.

Здесь он вначале занимался гофрированием тканей, потом занялся драпировкой и в итоге стал подмастерьем у одного итальянского модельера.

Хозяин ателье как-то сказал отцу будущего магната индустрии мод: "Знаешь, портной из него не получится, портной должен быть легким, общительным".

В 1972 г. в 37 лет Амансио открыл свою трикотажную фабрику, которая называлась Confecciones GOA.

В 1975 г. немецкий партнер неожиданно отменил заказ на крупную партию белья, в который Амансио уже вложил весь свободный капитал.

Чтобы спасти бизнес, супруги решили продавать одежду самостоятельно и 15 мая 1975 г. открыли собственный магазинчик на одной из центральных улиц Ла-Коруньи под названием Zorba.

Первоначально магазин был назван в честь их любимого персонажа Энтони Куинна из фильма "Грек Зорба", однако из-за проблем с регистрацией магазин пришлось сразу же переименовать в Zara.

В 1985 г. на основе сети магазинов Zara создал корпорацию Inditex.

Амансио Ортега увлекается верховой ездой и выведением кур.

2. Билл Гейтс

Состояние: $84,9 млрд

Возраст: 61

Компания: Microsoft

Страна: США

Продвижению Ортеги в рейтинге также способствовало то, что Гейтс и Безос сдали свои позиции. Гейтс пожертвовал $4,6 млрд на благотворительность.

Интересные факты:

Гейтс учился в самой привилегированной школе Сиэтла "Лейксайд", где он смог развить свои навыки программирования на школьном мини-компьютере.

В 13 лет Билл написал свою первую программу - игру "Крестики-нолики" на языке программирования BASIC.

Со своими друзьями Гейтс тестировал компьютер PDP-10 корпорации Digital Equipment, принадлежащей Computer Center Corporation (ССС).

Когда время, отведенное Биллу и его другу Полу для работы в ССС, истекло, они взломали программу. За взлом компьютеров четырем студентам школы - Рику Вэйленду, Кенту Эвансу, Полу Аллену и Биллу Гейтсу - запретили работать на компьютерах в течение всего лета.

Инициатором наказания стала компания Computer Center Corporation, чей компьютер студенты взломали. По истечении наказания студенты предложили компании находить ошибки в их программном обеспечении за возможность работать на компьютерах компании.

Компания согласилась, и Гейтс с товарищами изучали множество исходных кодов программного обеспечения, написанных на таких языках, как FORTRAN, LISP, и в машинном коде. Данное сотрудничество продолжалось до 1970 г., пока компания не обанкротилась.

3. Джефф Безос

Состояние: $82,5 млрд

Возраст: 53

Компания: Amazon.com

Страна: США

Безос опустился в рейтинге после падения акций Amazon, последовавшим за публикацией финансовой отчетности корпорации. В прошлом месяце состояние основателя интернет-ретейлера сократилось на $4 млрд.

Интересные факты:

Когда Джеффу было 4 года, его мать вышла замуж за кубинского иммигранта Мигеля Безоса, усыновившего Джеффа.

После окончания Принстонского университета в 1986 г. Безос работал на Уолл-стрит в области компьютерных наук.

После этого он занимался разработкой сети для международной торговли.

Позднее он занял должность вице-президента в компании D. E. Shaw & Co, из которой ушел летом 1994 г.

В 1994 г. Безос основывает интернет-магазин Amazon.com, первоначальные инвестиции в который составили $300 тыс.

Сайт был запущен 16 июля 1995 г., хотя на тот момент он не был до конца закончен, к примеру, на сайте можно было заказать отрицательное количество книг.

Безос мотивировал это необходимостью опередить конкурентов.

Безос снялся в одной из сцен фильма "Стартрек: Бесконечность" в роли инопланетянина.

4. Уоррен Баффетт

Состояние: $77,5 млрд

Возраст: 87

Компания: Berkshire Hathaway

Страна: США



Интересные факты:

В 11 лет Уоррен впервые попробовал себя на бирже. Вместе со своей сестрой Дорис он купил три привилегированные акции Cities Service по $38,25 за штуку.

Сначала их цена опустилась до $27, потом поднялась до $40, и Баффетт продал их, чтобы получить прибыль в $5 (за вычетом комиссии).

Любопытно, что через несколько дней цена акции поднялась до $202. Если бы Баффетт подождал, то смог бы получить прибыль около $500.

Этот первый опыт научил Баффетта тому, что инвестор должен быть терпеливым и не паниковать, если цены падают; не продавать ради краткосрочной выгоды; быть уверенным в успехе, если вкладываешь чужие деньги (после падения цены он чувствовал себя виноватым, так как рисковал деньгами сестры).

Первоначальный капитал в $10 тыс. Уоррен заработал, осуществив удачную деловую идею - автоматы для пинбола в парикмахерских.

В июне 2010 г. Баффетт объявил о безвозмездной передаче более 50% своего состояния, или около $37 млрд, пяти благотворительным фондам.

Большая часть средств поступила в распоряжение фонда под управлением Билла и Мелинды Гейтс. Этот поступок стал самым щедрым актом благотворительности в истории человечества.

5. Марк Цукерберг

Состояние: $70,6 млрд

Возраст: 33

Компания: Facebook

Страна: США



Интересные факты:

Высшее образование Марк Цукерберг не завершил: в 2002 г. он поступил в Гарвардский университет, где до 2004 г. обучался на факультете психологии.

Параллельно с этим Марк посещал курсы ИТ. Свою сферу интересов указывал как "C, C++, Java, Visual Basic, VBscript, javascript, PHP и ASP". Цукерберг неоднократно характеризовал себя как хакера по призванию.

Вместе с Крисом Хьюзом и Дастином Московицем начал создавать социальную сеть Facebook. Финансовую помощь ему оказывал студент бразильского происхождения Эдуардо Саверин.

Его попытки отстранить Саверина от управления компанией в 2005 г. стали предметом судебного разбирательства.

Владея 24% акций компании Facebook, Inc, Марк Цукерберг стал самым молодым в истории миллиардером.

В декабре 2015 г. Цукерберг объявил, что он пожертвует почти все свое состояние на благотворительность. "Мы отдадим 99% наших акций Facebook - в настоящее время это примерно $45 млрд - на протяжении нашей жизни, чтобы присоединить многих других для улучшения этого мира для следующего поколения", - написал миллиардер на своей странице в Facebook.

21 сентября 2016 г. Марк Цукерберг и его жена Присцилла Чан объявили о запуске в рамках Chan Zuckerberg Initiative нового проекта - Chan Zuckerberg Science. Проект направлен на борьбу с различными болезнями, на него за 10 лет будет потрачено $3 млрд.