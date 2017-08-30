В Дубае появится небоскреб в форме подковы

Проект под названием J One будет состоять из двух изогнутых башен, напоминающих латинскую «u». Он расположится на набережной Дубайского водоканала.

Строительством займется девелопер RKM Durar Properties. В башне A будет 19 этажей, на которых разместятся 257 студий, двухкомнатных и трехкомнатных квартир, а также бассейны с контролируемой температурой, спа, спортзалы, сад на крыше и детская игровая зона. В башне B будет 18 этажей, включающих 90 трех - , четырех - и пятикомнатные апартаменты, пишет Arabian Business.





Цены на недвижимость в комплексе будут варьироваться от $224 650 за студию до $600 000 за трехкомнатную квартиру. В дополнение к апартаментам проект будет включать в себя шесть вилл и девять торговых помещений.