10 самых крупных гонораров в истории бокса

Боксерский поединок Флойда Мейвезера и Конора Макгрегора стал одним из самых дорогих в истории. Мейвезер получит гарантированный гонорар в $100 млн, а Макгрегор - $75 млн.

Букмекеры зафиксировали самые высокие ставки, кроме того, было продано рекордное число платных трансляций. 40-летний профессиональный боксер Флойд Мейвезер победил в своем 50-м поединке и по-прежнему не знает поражений.

После боя Флойд Мейвезер объявил о завершении карьеры.

Ниже представляем 10 боев, после которых боксеры получили наибольшие гонорары в истории бокса.

1. Флойд Мейвезер против Мэнни Пакьяо

Год: 2015

Гонорар: $180 млн и $120 млн

Флойд Мэйвезер против Мэнни Пакьяо - боксерский PPV-поединок в полусреднем весе, на кону которого стояли титулы WBA super, WBC, WBO, журнала Ring и звание лучшего боксера вне зависимости от весовой категории.

Бой состоялся 2 мая 2015 г. в Лас-Вегасе на арене MGM Grand и завершился единогласной победой Флойда Мэйвезера-младшего.

Первая половина боя получилась конкурентной с небольшим преимуществом Пакьяо, Мэнни удавалось очень жестко контратаковать Мейвезера.

Во второй половине боя Флойду удалось перехватить преимущество, но все равно Мэнни удавалось проводить успешные контратаки, которые были очень сильно заметны в 8 и 10 раундах.

Итог 116-112 116-112 и 118-110 в пользу Мейвезера , хотя многие считают что победа принадлежит Мэнни Пакьяо.

Мейвезер получил $180 млн, а Пакьяо - $120 млн.

2. Флойд Мейвезер против Конора Макгрегора

Год: 2017

Гонорар: $100 млн и $75 млн

Американский боксер Флойд Мейвезер одержал победу над ирландским бойцом Коннором Макгрегором в состоявшемся в Лас-Вегасе бое.

В десятом раунде поединок был остановлен: рефери зафиксировал технический нокаут.

Мейвезер получит гарантированный гонорар в $100 млн, а Макгрегор - $75 млн.

Таким образом, у Мейвезера этот бой стал вторым, после которого он получает крупнейший в истории бокса гонорар.

3. Флойд Мейвезер против Альвареса

Год: 2013

Гонорар: $82,5 млн и $80 млн

Флойд Мэйвезер против Сауля Альвареса боксерский PPV-поединок в первом среднем весе, на кону в котором стояли титулы WBA super, WBC, Ring.

Бой состоялся 14 сентября 2013 г. в Лас-Вегасе на арене MGM Grand и завершился победой Флойда Мэйвезера решением большинства судей.

Поединок стал самым прибыльным боксерским и спортивным событием в истории на тот момент.

По мнению большинства экспертов, Мэйвезер взял все раунды за исключением одного, максимум двух, и пару раундов были более равными, но судейский счет вызвал бурю возмущений как со стороны зала, так и со стороны Мэйвезера.

4. Оскар Де Ла Хойя против Флойда Мейвезера

Год: 2007

Гонорар: $60,2 млн и $52 млн

В мае 2007 г. Де Ла Хойя вышел против непобежденного лидера рейтинга pound for pound (лучший боксер вне зависимости от весовой категории) Флойда Мейвезера.

Фаворитом в данном бою был Мейвейзер. Неожиданно для всех Де ла Хойя хорошо смотрелся в первой половине боя и смог составить конкуренцию более молодому Мейвезеру.

В отличие от большинства соперников Мейвейзера Оскар не проваливался, а постоянно шел в атаку и запирал Мейвезера возле канатов, однако эффективность атак Де Ла Хойи была не слишком высокой благодаря великолепной защите Мейвезера.

Начиная со второй половины боя, у Оскара заметно снизилась активность и Мейвезер смог захватить инициативу, хотя у Де Ла Хойи тоже были удачные эпизоды. Победу раздельным решением присудили Мейвезеру.

5. Эвандер Холифилдж против Майка Тайсона

Год: 1997

Гонорар: $52,4 млн и $35 млн

В июле 1997 г. состоялся второй бой между Майком Тайсоном и Эвандером Холифилдом.

Это был самый дорогой бой на тот момент. Его окружал огромный ажиотаж: все 16 тыс. билетов на него были распроданы в первый же день.

1-й раунд был в равной борьбе, однако Холифилд выиграл концовку и раунд.

В начале 2-го раунда, входя в клинч, Холифилд с Тайсоном ударились головами, у Тайсона образовалось рассечение, Тайсон скорчился от боли, и рефери разнял их.

Из-за устроенной потасовки Тайсон был дисквалифицирован.

Он был оштрафован на $3 млн плюс судебные издержки, но 18 октября 1998 г. комиссия проголосовала за восстановление боксерской лицензии Тайсона.

6. Майк Тайсон против Эвандера Холифилда

Год: 1996

Гонорар: $45,9 млн и $30 млн

В ноябре 1996 г. состоялся бой между Майком Тайсоном и Эвандером Холифилдом.

Первые 5 раундов прошли с переменным успехом, но наблюдалось небольшое преимущество Тайсона.

В пятом раунде Тайсон обрушил на Холифилда ожесточенные комбинации.

В начале 11-го раунда Холифилд провел серию ударов в голову. Тайсон не отвечал. Затем претендент провел два хука - левый и правый - мимо.

Тайсон ушел от ударов, отойдя к канатам. Холифилд бросился за ним и пробил длинный левый кросс в подбородок.

Рефери вмешался и прекратил бой. Тайсон решение не оспаривал. Бой получил статус "бой года" по версии журнала Ринг.

7. Флойд Мейвезер против Мигеля Котто

Год: 2012

Гонорар: $41,8 млн и $40 млн

Кульминацией стал заключительный 12 раунд, когда Мигель не уследил за противником и пропустил болезненный удар в голову.

Несмотря на то что атака Мейвезера была очень мощной, Котто смог устоять на ногах, но на результат встречи это уже никак не повлияло.

По итогам боя абсолютно все судьи отдали победу в руки Мейвезера.

8. Оскар Де Да Хойя против Феликса Тринидада

Год: 1999

Гонорар: $41,1 млн и $28,5 млн

В июне 1999 г. состоялся поединок двух непобежденных чемпионов в полусреднем весе - чемпиона по версии WBC Оскара Де Ла Хойи и чемпиона по версии IBF Феликса Тринидада.

Де Ла Хойя уверенно переигрывал пуэрториканца в начале, но в конце боя сдал.

Это предопределило решение судей: большинством голосов победил Тринидад.

Решение было спорным.

9. Мухаммед Али против Джо Фрейзера

Год: 1975

Гонорар: $40,2 млн и $9 млн

Триллер в Маниле, или Манильская мясорубка, - такое название получил боксерский поединок между Мохаммедом Али и Джо Фрейзером, состоявшийся 1 октября 1975 г. в городе Манила, столице Филиппин, во дворце спорта Araneta Coliseum.

Данный поединок часто рассматривается как один из самых великих боксерских поединков XX века и является кульминацией трехматчевого противостояния между Али и Фрейзером.

В историю бокса поединок вошел как один из самых жестоких в истории супертяжелого веса. Поединок завершился после 14-го раунда победой Мохаммеда Али.

10. Майк Тайсон против Питера Макнили

Год: 1995

Гонорар: $38,3 млн и $25 млн

В августе 1995 г. Макнили вышел на ринг против Майка Тайсона.

В самом начале первого раунда Тайсон правым хуком в голову отправил на пол противника.

Макнили вскочил и неожиданно пробежался вокруг ринга.

Рефери Миллс Лейн схватил его за руку и начал отсчитывать нокдаун. Бой продолжился.

В середине раунда Тайсон провел успешную атаку и правым апперкотом отправил Макнили в нокдаун. Рефери начал отсчет.

На ринг вышли люди из угла Макнили. Рефери попросил их уйти, но они отказались, после чего Лейн принял решение о дисквалификации Макнили.

Питер кричал в камеру, что еще вернется и покажет всем, на что реально способен.

Бой Тайсон - Макнили собрал более $96 млн по всему миру, в том числе рекордные $63 млн в США.

Макнили стал шестым боксером, который проиграл Тайсону не нокаутом, хотя остальные продержались до конца, проиграв по очкам.