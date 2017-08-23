Марк Уолберг стал самым высокооплачиваемым актером года‍ по версии Forbes

Журнал Forbes во вторник опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых актеров в мире за 2017 год.

Первая строчка - у Марка Уолберга. Американский актер, двукратный номинант на "Оскар" и "Золотой глобус", заработал до уплаты налогов $68 млн.

Второе место - американский киноактер и рестлер Дуэйн Джонсон, известный под псевдонимом "Скала". Он заработал $65 млн.

Третья строчка - также у американца. Актер, режиссер, сценарист и продюссер Вин Дизель за последний год заработал до уплаты налогов $54,5 млн.

В пятерку также вошли Адам Сэндлер с доходом в $50,5 млн, и Джеки Чан - у него $49 млн.

В топ-10 вошли Роберт Дауни-младший с доходом в $48 млн, Том Круз - $43 млн, индийский актер и телеведущий Шахрух Хан заработал $38млн, еще один представитель Болливуда - Салман Хан - заработал $37 млн. замыкает список индийский актер Акшай Кумар - $35,5 млн дохода до уплаты налогов.

На прошлой неделе Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис 2017 года. Первое место получила актриса Эмма Стоун, исполнительница главной женской роли в мюзикле "Ла-Ла Ленд", которая за год заработала $26 млн.