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Марк Уолберг стал самым высокооплачиваемым актером года по версии Forbes
23:11 22.08.2017 |
Журнал Forbes во вторник опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых актеров в мире за 2017 год.
Первая строчка - у Марка Уолберга. Американский актер, двукратный номинант на "Оскар" и "Золотой глобус", заработал до уплаты налогов $68 млн.
Второе место - американский киноактер и рестлер Дуэйн Джонсон, известный под псевдонимом "Скала". Он заработал $65 млн.
Третья строчка - также у американца. Актер, режиссер, сценарист и продюссер Вин Дизель за последний год заработал до уплаты налогов $54,5 млн.
В пятерку также вошли Адам Сэндлер с доходом в $50,5 млн, и Джеки Чан - у него $49 млн.
В топ-10 вошли Роберт Дауни-младший с доходом в $48 млн, Том Круз - $43 млн, индийский актер и телеведущий Шахрух Хан заработал $38млн, еще один представитель Болливуда - Салман Хан - заработал $37 млн. замыкает список индийский актер Акшай Кумар - $35,5 млн дохода до уплаты налогов.
На прошлой неделе Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис 2017 года. Первое место получила актриса Эмма Стоун, исполнительница главной женской роли в мюзикле "Ла-Ла Ленд", которая за год заработала $26 млн.
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