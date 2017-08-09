10 самых богатых китайцев

Основатель гиганта электронной коммерции Alibaba Group Джек Ма уступил лидерство в списке самых богатых людей Азии по версии журнала Forbes главе телекоммуникационной компании Tencent Holdings Ма Хуатэну.

По данным издания, Хуатэн впервые возглавил данный рейтинг, его состояние на данный момент оценивается в $37 млрд. Еще вчера ведущую строчку занимал Джек Ма с его $36,4 млрд, однако благодаря скачку акций Tencent на Гонконгской бирже состояние Хуатэна увеличилось с $36,2 млрд до $37 млрд.

Ниже представляем топ-10 самых богатых людей в Китае.

1. Ма Хуатэн

Состояние: $37,3 млрд

Место в мировом рейтинге: 18

Является основателем компании Tencent.

Успех бизнеса Ма Хуатэна, как и других крупных китайских компаний, заключается в инновационном копировании западных аналогов для гигантского китайского рынка.

Особенность бизнес-стратегии Ма Хуатэна - более активные, чем в других крупных китайских компаниях, инвестиции в зарубежные активы (Riot Games в США, 10% в российском бизнесе основанного Ю. Мильнером венчурного фонда DST Global и др.).

В мировых СМИ в 2010 г. активно комментировался курьезный случай: Ма Хуатэн, состояние которого оценивалось тогда в $4,4 млрд, получил ежемесячное жилищное пособие в размере $450, выплачиваемое из городского бюджета Шэньчжэня, чтобы удержать в городе бизнесменов и успешных представителей других профессий.

2. Джек Ма

Состояние: $36,2 млрд

Место в мировом рейтинге: 19

Начиная с 2003 г. Ма основал компании Taobao (китайский аналог eBay), Alipay и Ali Mama.

После выдающегося успеха Taobao и последовавшего взлета акций Taobao eBay предложил Ма выкупить у него этот бизнес, но тот отказался, так как хотел сохранить контроль над компанией.

Вместо этого Ма заручился поддержкой основателя Yahoo! Джерри Янга, который инвестировал в Alibaba $1 млрд. В 2013 г. Ма оставил пост президента компании, но остался председателем совета директоров.

В сентябре 2014 г. было объявлено о том, что Alibaba готовится к размещению акций на Нью-Йоркской фондовой бирже.

В официальном пресс-релизе компании говорилось, что она планирует привлечь $1 млрд, но реальные инвестиции значительно превысили эти ожидания: Alibaba привлекла $25 млрд, осуществив самое успешное IPO в истории.

3. Ван Цзяньлинь

Состояние: $30,1 млрд

Место в мировом рейтинге: 26

В 1988 г. он основал Dalian Wanda Group, вложив $130 тыс. В 1989 г. стал генеральным директором государственной строительной компании Xigang Housing Development Corporation, преобразованной в акционерное общество.

Сначала Dalian Wanda Group занималась строительством офисной и жилой недвижимости.

Wanda Group является одним из частных предприятий, лидирующих по размеру благотворительных пожертвований в Китае, за 20 лет ею пожертвованы средства на сумму более 1,3 млрд юаней.

Ван Цзяньлинь, депутат китайского парламента, состоит в Народном политическом консультативном совете Китая, был делегатом 17 съезда КПК.

4. Хуэй Ка Янь

Состояние: $28,4 млрд

Место в мировом рейтинге: 28

У доктора Хуэя за плечами более четверти века опыта в инвестициях в недвижимость, строительстве и управлении предприятиями.

В настоящее время он является членом 11-го Национального комитета Китайской народной политической консультативной конференции.

Помимо Evergrande Real Estate Group Limited, крупнейшего игрока на рынке недвижимости провинции Гуандун, Хуэй Ка Янь владеет футбольной командой и киностудией.

5. Ван Вэй

Состояние: $19,5 млрд

Место в мировом рейтинге: 50

Ван Вэй - основатель и глава компании S.F. Express. Благодаря успешному IPO cостояние Ван Вэя достигло $27,6 млрд.

И хотя на данный момент оно сократилось, интерес к предпринимателю и истории его успеха во всем мире существенно вырос.

Ван Вэй утверждает, что в компании нет четко прописанного плана на день и уровень обслуживания клиентов является более важным показателем, чем количество доставок.

Впрочем, из-за сдельной формы оплаты курьерам нужно стараться и успевать больше остальных и выдерживать уровень качества.

6. Уильям Дин

Состояние: $18,4 млрд

Место в мировом рейтинге: 54

Уильям Дин (в возрасте 26 лет) основал компанию NetEase, которую вскоре превратил в одно из ведущих предприятий страны.

В первые несколько лет предприниматель вкладывал деньги исключительно в развитие предприятия: он использовал только лучшее программное обеспечение (включая, например, систему двуязычной электронной почты, впервые появившейся в Китае).

Потом популярность компании усилилась, а вместе с ней возрос доход.

7. Ян Хуэйянь

Состояние: $17 млрд

Место в мировом рейтинге: 66

Ян Хуэйянь - самая богатая женщина в Китае.

На данный момент она является главным акционером Country Garden Holdings и одним из самых богатых людей в Китае.

Country Garden является девелоперской компанией, базирующейся в провинции Гуандун, Китай.

Основная деятельность компании - строительство элитного жилья.

8. Робин Ли

Состояние: $16,5 млрд

Место в мировом рейтинге: 70

В 2000 г. вместе со своим другом, биохимиком Эриком Сю, основал в Пекине компанию Baidu.

$1,2 млн стартового капитала привлекли от американских венчурных компаний.

Название компании взяли из поэмы времен династии Сун, оно означает "поиск мечты". Через год получили от венчурных компаний еще $10 млн инвестиций. В 2004 г. Baidu стала лидирующей поисковой системой в Китае.

Робин Ли признается, что если бы не его жена Мелисса Ма, у него вообще не было бы бизнеса.

9. Ван Вэньинь

Состояние: $15,4 млрд

Место в мировом рейтинге: 78

Ван родился в 1968 г. В детстве он мечтал о карьере чиновника, однако раскулачивание деда не прошло бесследно: запятнанная биография не давала развернуться в государственном секторе.

Отправившись в Шэньчжень, быстрорастущий индустриальный город, будущий миллиардер первое время работал на местной фабрике, производя электронные кабели и прозябая в нищете, пока не решил основать подобное производство самостоятельно.

Его активы росли словно на дрожжах, созданная Amer International была в числе самых незаменимых предприятий.

10. Хе Сянгцзянь

Состояние: 15,2 млрд

Место в мировом рейтинге: 83

Хе Сяньгцзянь является основателем всемирно известной компании Guangdong Midea Electric Appliances Company Limited.

Основными направлениями компании являются производство и продажа бытовой техники.

В список выпускаемых товаров входят электрооборудование, телекоммуникационное оборудование и запасные детали к нему.

Основной деятельностью компании является выпуск кондиционеров, сплит-систем, холодильников, стиральных машин и более мелких бытовых приборов.

На данный момент Хе Сяньгцзянь и его семья являются одними из самых богатых людей в Китае. Их семейство владеет крупными предприятиями, изготавливающими кондиционеры и различные системы охлаждения.