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Российский миллиардер Роман Абрамович и его жена Дарья Жукова объявили о разводе
16:38 07.08.2017 |
"После 10 лет совместной жизни мы приняли нелегкое решение расстаться, но остаемся близкими друзьями, родителями двух замечательных детей и партнерами в проектах, которые начинали и развивали вместе", - говорится в совместном заявлении пары, поступившем в Би-би-си.
В заявлении также отмечается, что Абрамович и Жукова намерены совместно воспитывать детей (7-летнего Аарона Александра и 4-летнюю Лею) и продолжать работу в качестве сооснователей Музея современного искусства "Гараж" в Москве и культурного центра на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге.
Состояла ли пара в официальном браке, доподлинно неизвестно. В 2015 году британская газета Times писала о "тайной свадьбе" Абрамовича и Жуковой, прошедшей "шесть лет назад".
Как писал Wall Street Journal, Абрамович познакомился с Жуковой в 2005 году. Дарье Жуковой, дочери российского нефтяного магната Александра Жукова, тогда было 23 года. Абрамович в то время был женат на Ирине Маландиной. В этом браке, втором по счету у Абрамовича и продлившемся 16 лет, родились пятеро детей.
О разводе Абрамовича с Маландиной было объявлено в марте 2007 года. По данным Forbes, после развода Маландина получила 300 млн долларов, поместье в графстве Уэст-Сассекс, две лондонские квартиры, замок во Франции Сhateau de la Croe и возможность пользоваться частным самолетом и яхтой Абрамовича.
По оценкам экспертов журнала Forbes, состояние 50-летнего Романа Абрамовича на текущий момент составляет 9,2 млрд долларов. Он занимает 139-ю строчку в списке богатейших людей планеты и 12-е место в рейтинге богатейших россиян.
Абрамович владеет английским футбольным клубом Челси, 31% металлургической компании Evraz и 24% российского Первого канала.
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