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Неймар стал самым дорогим футболистом в мире
08:28 04.08.2017 |
Звезда футбольной сборной Бразилии и испанской "Барселоны" Неймар в пятницу, 4 августа, будет официально представлен в качестве игрока французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен". "Пари Сен-Жермен" рад объявить о переходе в команду бразильского нападающего Неймара. Контракт подписан на пять лет, Неймар теперь связан со столичным клубом до 30 июня 2022 года", - сказано в сообщении от 3 августа, опубликованном на сайте клуба.
Ранее в тот же день испанский футбольный клуб "Барселона" сообщил, что получил рекордную сумму в 222 млн евро отступных за бразильца. Документы с условиями перехода клуб представил УЕФА для рассмотрения вопроса о принятии возможных дисциплинарных мер в связи с перечислением суммы напрямую клубу, а не испанской футбольной лиге, которая должна была выступить своего рода посредником сделки, но отказалась.
Таким образом, Неймар с большим отрывом стал самым дорогим футболистом в мире. Сумма за его переход более чем в два раза превысила стоимость предыдущего рекорда. Трансфер Поля Погбы из туринского "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед" в 2016 году обошелся в 105 миллионов евро.
Неймар перешел из бразильского "Сантоса" в "Барселону" в 2013 году. В 77 матчах, сыгранных за сборную Бразилии, он забил 52 гола. В составе "Барселоны" он стал двукратным чемпионом Испании, трехкратным обладателем Кубка Испании, по разу выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, Суперкубок Испании.
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