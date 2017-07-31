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Швейцарцы продают мини-компьютер Intel NUC за $1 миллион
11:08 31.07.2017 |
Швейцарская компания Prime Computer выпустила ограниченную серию мини-компьютеров Intel NUC в корпусе из золота. Весит устройство около 7 килограммов, а обойдется потенциальному покупателю в $1 млн. Один из плюсов устройства заключается в том, что даже когда его «начинка» окажется устаревшей, в цене он не потеряет.
Что касается технической стороны дела, то золотая версия мини-ПК оснащена Intel Core i5, материнская плата поддерживает до 32 ГБ оперативной памяти, жесткий диск способен хранить до 5 терабайт данных (однако это вряд ли важно для покупателя).
Как передает Lilliputing, для тех, кому золотой корпус покажется не слишком изысканным, в качестве опции предлагается украсить кнопку включения драгоценным камнем.
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