Швейцарцы продают мини-компьютер Intel NUC за $1 миллион

Швейцарская компания Prime Computer выпустила ограниченную серию мини-компьютеров Intel NUC в корпусе из золота. Весит устройство около 7 килограммов, а обойдется потенциальному покупателю в $1 млн. Один из плюсов устройства заключается в том, что даже когда его «начинка» окажется устаревшей, в цене он не потеряет.

Что касается технической стороны дела, то золотая версия мини-ПК оснащена Intel Core i5, материнская плата поддерживает до 32 ГБ оперативной памяти, жесткий диск способен хранить до 5 терабайт данных (однако это вряд ли важно для покупателя).

Как передает Lilliputing, для тех, кому золотой корпус покажется не слишком изысканным, в качестве опции предлагается украсить кнопку включения драгоценным камнем.