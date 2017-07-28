9 привычек успешных людей

Некоторым людям удается создать величайшие инновации, способные изменить мир. Это совершенно разные люди, однако их кое-что объединяет, а именно способность превратить идею, которая поначалу кому-то может показаться безумной, в настоящую империю.

Этому способствует как сама личность изобретателя, так и его привычки, которые не меняются с течением времени.

Ниже приводим пример привычек самых успешных людей.

1. Марк Цукерберг носит простую одежду каждый день

Основатель и глава Facebook не носит костюмы с рубашкой и галстуком.

Он одевается очень просто, так как, по его собственным словам, это помогает ему не думать об одежде.

"Я действительно счастливчик, потому что я просыпаюсь каждое утро и могу что-то сделать для более чем миллиарда человек", - говорит он.

2. Джек Дорси тренирует ум и тело

Глава Twitter работает по 18 часов в сутки, однако для того, чтобы выдержать такую нагрузку, он занимается медитацией каждый день сразу после пробуждения в 5 утра.

После этого он делает физические упражнения.

3. Бенджамин Франклин любил принимать воздушные ванны

Один из великих американских мыслителей, отец-основатель американской нации любил воздушные ванны.

Где бы он ни находился, Франклин открывал окно и впускал в комнату свежий воздух.

Он искренне верил в целебные силы воздуха.

4. Джефф Безос любит поспать

Безос считает, что нехватка сна крайне негативно сказывается на его самочувствии.

Безос планирует свой день так, чтобы у него были 8 часов на сон, иначе основатель Amazon чувствует себя разбитым целый день.

5. Марк Твен не любил сердиться

Американский писатель, настоящее имя которого Сэмюэль Клеменс, считал, что не стоит слишком много сердиться.

"Гнев - это кислота, которая может принести больше вреда сосуду, в котором она хранится, чем всему, на что ее выливают", - полагал он.

6. Илон Маск просыпается с правильным настроением

Неутомимая работа Маска сочетает в себе любопытство и позитивное отношение к жизни.

В одном из интервью он сказал: "Если ты встаешь утром и думаешь, что будущее будет лучше, то это хороший день. И никак иначе".

7. Уоррен Баффетт ест тогда, когда хочет

Глава Berkshire Hathaway так рассказывает о своих привычках в еде: "Я ем, как шестилетний ребенок".

86-летний Баффетт не любит себя ограничивать: он пьет кока-колу, ест мороженое и может с удовольствием пообедать в McDonalds.

8. Марк Кубан читает каждый день

Марк Кубан читает каждый день по три часа, причем самую разную литературу, вне зависимости от того, нужна она в его сфере деятельности или нет.

Владелец Dallas Mavericks как-то рассказал о "преимуществе знания": "Все, что я читаю, доступно каждому. Любой может пойти в магазин и купить те же самые книги и журналы. Вся эта информация доступна любому, кто может быть заинтересован. Оказывается, что большинству людей это просто не нужно".

9. Майкл Джордан помнит о своих неудачах

Джордан не тот человек, который страдает излишней скромностью. Он известен как человек, который по кирпичику построил свою карьеру.

В одном из интервью он рассказал: "За свою карьеру я допустил более 9 тысяч промахов. Я проиграл почти 300 игр. 26 раз мне доверяли сделать важный для победы бросок, но я промахнулся. Но я снова и снова пытался, потому и преуспел".