В США впервые провели редактирование человеческих эмбрионов

Орегонский университет здоровья и науки (OHSU) в Портленде впервые в Соединенных Штатах применил технологию, которая позволяет изменять гены в человеческом эмбрионе, сообщил ресурс MIT Technology Review.

По словам источников, знакомых с научными результатами, исследования, проведённые Шухратом Миталиповым из Университета здоровья и науки штата Орегон, включали в себя изменение ДНК в большом количестве одноклеточных эмбрионов с помощью технологии редактирования генов CRISPR.

Хотя ни одному из эмбрионов не дали развиваться в течение более чем нескольких дней - и никогда не было никакого намерения имплантировать их в матку - эксперименты являются важной вехой в том, что может оказаться неизбежным путём к рождению первого генетически модифицированного человека.

Путём изменения кода ДНК человеческих эмбрионов ученые смогут удалять или исправлять гены, которые вызывают наследственные заболевания, например бета-талассемию. Этот процесс называется «инженерией зародышевой линии», потому что любой генетически модифицированный ребёнок затем передаст изменения последующим поколениям через свои собственные зародышевые клетки.

Отметим, что некоторые страны подписали конвенцию, запрещающую подобны исследования из-за опасений, что их результаты могут быть использованы для создания так называемых «детей на заказ».

Некоторые критики говорят, что эксперименты с зародышевой линией могут открыть шлюзы в новый мир «детей на заказ», спроектированных с генетическими усовершенствованиями. Против такой перспективы выступает целый ряд религиозных и общественных организаций, а также биотехнологических компаний.