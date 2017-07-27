Джефф Безос стал самым богатым человеком мира, обойдя Билла Гейтса

Рост стоимости акций Amazon.com Inc. в четверг утром накануне публикации отчета о прибыли онлайн-ритейлера приблизил главу компании Джеффа Безоса к статусу самого богатого человека в мире, сообщает Bloomberg. До сих пор это звание принадлежало основателю Microsoft Биллу Гейтсу.

Акции онлайн-ритейлера подорожали на 1,3% до $1065,92 по состоянию на 10:10 в Нью-Йорке. В результате состояние Безоса увеличилось до $90,9 млрд по сравнению с $90,7 млрд у Гейтса. Если стоимость акций не снизится до закрытия, 53-летний Безос опередит Гейтса в рейтинге миллиардеров Bloomberg Billionaire Index. 61-летний сооснователь Microsoft Corp. занимает первое место в рейтинге с мая 2013 года.

Рост стоимости акций Amazon.com Inc. в четверг утром накануне публикации отчета о прибыли онлайн-ритейлера приблизил главу компании Джеффа Безоса к статусу самого богатого человека в мире, сообщает Bloomberg. До сих пор это звание принадлежало основателю Microsoft Биллу Гейтсу.

Акции онлайн-ритейлера подорожали на 1,3% до $1065,92 по состоянию на 10:10 в Нью-Йорке. В результате состояние Безоса увеличилось до $90,9 млрд по сравнению с $90,7 млрд у Гейтса. Если стоимость акций не снизится до закрытия, 53-летний Безос опередит Гейтса в рейтинге миллиардеров Bloomberg Billionaire Index. 61-летний сооснователь Microsoft Corp. занимает первое место в рейтинге с мая 2013 года.

График: Bloomberg

Инвесторы и аналитики внимательно следят за прогрессом Amazon в увеличении доли рынка в таких категориях, как одежда и бакалейные товары. Они также будут наблюдать за тем, сколько подписок на сервис Amazon Prime компании удалось продать.

"Amazon Prime - это то, почему физическая розничная торговля отступает, - сказал аналитик Wedbush Securities Inc. Майкл Пахтер. - Любой, кто присоединяется к Prime, покупает в розничных магазинах на 10% меньше, и это цифра будет продолжать расти, поскольку Amazon добавляет больше товаров".

Инвесторы также наблюдают за подразделением компании, которое специализируется на облачных вычислениях. Amazon Web Services - быстрорастущий и прибыльный бизнес, на который приходится около 10% выручки Amazon. Компания является одним из лидеров индустрии облачных вычислений, но сталкивается с растущей конкуренцией со стороны Microsoft и материнской компании Google - Alphabet Inc.

Согласно среднему прогнозу 34 аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, квартальная выручка Amazon увеличилась на 22% в годовом выражении - до $37,2 млрд, а прибыль в расчете на акцию составила $1,42.