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В Японии женщина разбила 54 скрипки бывшего мужа стоимостью $1 млн
17:53 26.07.2017 |
Развод может разбить не только сердце, но и материальные ценности супругов. Так случилось в Японии, где в результате развода пострадало 54 скрипки.
Японская полиция арестовала женщину, которую подозревают в уничтожении коллекции скрипок и смычков, принадлежащей бывшему супругу. Общая стоимость коллекции достигала 105,9 млн иен ($950 тысяч).
Полиция сообщила, что 34-летняя подозреваемая ворвалась в квартиру в городе Нагоя и разгромила инструменты. Ее муж в это время был в командировке.
Это случилось в 2014 году в самый разгар ее расставания с мужем, но женщину арестовали только сейчас.
Она не отрицает, что проникала в дом к бывшему мужу, однако говорит, что инструменты не трогала, передает The Japan Times.
Ее 62-летний бывший супруг-норвежец занимался производством и продажей скрипок.
Самым ценным инструментом коллекции была итальянская скрипка ценой 50 млн иен (почти $450 тысяч), сообщает новостное агентство Kyodo.
По сообщениям японских СМИ, женщина - китаянка, и арестовали ее, когда она возвращалась из Китая в Токио.
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