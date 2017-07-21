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Мешок с лунной пылью продали на аукционе за $1,8 млн
15:55 21.07.2017 |
Мешок, использованный астронавтом США Нилом Армстронгом для доставки первых образцов лунной пыли на Землю, был продан анонимному участнику на торгах в Нью-Йорке за $1,8 млн, аукцион был посвящен 48-й годовщине первой посадки на Луну, пишет Reuters.
Мешок, который в течение многих лет оставался неопознанным и хранился в коробке в Космическом центре Джонсона в Хьюстоне, был куплен человеком, который сделал свою ставку по телефону и не хотел, чтобы его имя было названо публично, рассказал аукционист Sotheby's.
Аукционисты ожидали, что за мешок с лунной пылью удастся выручить от $2 млн до $4 млн.
Это был самый ценный предмет на аукционе памятных вещей момента высадки на Луне, который включал план полета "Аполлона-13", аннотированный его экипажем и продававшийся за $275 тыс.; скафандр, который носил астронавт США Гас Гриссом, который был продан за $43,75 тыс., и знаменитый снимок Базза Олдрина из команды "Аполлон-11" на Луне, снятый Нилом Армстронгом, который ушел за $35 тыс.
После того как Армстронг и его команда "Аполлон-11" вернулись из полета в июле 1969 г., судьба мешка размером 30 см на 22 см с надписью "Лунный образец возвращение" не была известна десятилетиями. После исчезновения из Джонсон-центра он появился в гараже менеджера музея Канзаса Макса Ари, который был признан виновным в его краже в 2014 г. согласно судебным документам.
Мешок был конфискован Службой маршалов США, которая выставляла его на аукцион три раза, не предлагая начальную цену, пока он не был куплен в 2015 г. за $995 адвокатом из Чикаго Нэнси Ли Карлсон.
Она отправила сумку в НАСА для проверки подлинности, и когда тесты показали, что она использовалась Армстронгом и все еще имела следы пыли внутри, космическое агентство США решило оставить сумку себе.
По словам Sotheby's, Карлсон подала в суд на НАСА, чтобы вернуть сумку, и внимание, которое было вызвано этим процессом, привело к спросу на лот среди коллекционеров. Это привело к тому, что Карлсон решила снова выставить лот на торги.
Одна группа раскритиковала решение продать часть космической истории.
"Мешок принадлежит музею, поэтому весь мир может участвовать в праздновании всеобщего человеческого успеха, который он представляет, и отметить его", - сказал соучредитель Мишель Хэнлон из For All Moonkind, некоммерческой организации, призванной убедить ООН принять меры по сохранению и защите памятных мест лунной экспедиции.
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