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Reebok показала «космические сапоги» для астронавтов
09:07 20.07.2017 |
Компания Reebok представила Space Boot SB-01 - высокотехнологичную обувь для астронавтов. Астронавты наденут «космические сапоги» в будущем году, когда отправятся на Международную космическую станцию на пилотируемом транспортном космическом корабле CST-100 Starliner компании Boeing.
В разработке новой обуви принимала участие фирма David Clark Company. Для Space Boot SB-01 использована технология Reebok Floatride Foam, что позволило снизить общий вес обуви и сделать ее более удобной.
Будет ли использоваться дизайн Space Boot SB-01 для выпуска коммерческих версий обуви, не уточняется.
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