«Нано-квартиры» – последняя тенденция рынка в перенаселенном Гонконге

По данным South China Morning Post, площадь «нано-квартир» (также называемых «комариными домиками») составляет всего около 11,9 квадратных метров. Они будут сдаваться за $660 в месяц. Для сравнения: площадь парковочного места в комплексе - около 12,4 квадратных метров.

Плата за такое жилье - выше средних показателей рынка примерно на 19-29%. «В Гонконге арендаторов и покупателей с ограниченным бюджетом привлекают варианты с меньшим размером единовременного платежа, а не размер объекта», - говорит эксперт по недвижимости Чунг Чой-Куэ, специализирующийся на популярном районе города Тюн-Мун.





Девелоперы ориентируются на покупателя, который намерен приобрести свое первое жилье и оставил надежды купить более просторные апартаменты. В основном, это молодые работающие пары, которые хотят переехать от родителей. «Лучше иметь собственную «коробку для обуви», чем всегда снимать квартиру в хорошем месте», - заметил Чунг Чой-куэ.

В прошлом году на «нано-квартиры» приходилось 1,4% от всех новостроек Гонконга. Поскольку цены на недвижимость остаются высокими, приобретение крохотной квартиры для многих китайцев является единственным выходом из положения. Они пользуются все большим спросом среди инвесторов. Однако если экономическая ситуация изменится, и квартиры большей площади упадут в цене, жить в «коробках для обуви» никто не захочет.