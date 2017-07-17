Disney создаст отель, где посетители будут ощущать себя на корабле из «Звёздных войн»

Walt Disney World сообщила об амбиционной инициативе по созданию отеля в духе «Звёздных войн», концепция которого немного напоминает идею сериала «Мир Дикого запада». Каждый гость этого отеля сможет пережить собственную историю, причём обещано, что она займёт каждую минуту пребывания посетителя в комплексе.

Гостю будет предложено переодеться в соответствующий вселенной костюм и исследовать космической корабль (собственно отель), наполненный выглядящими привычно для поклонников «Звёздных войн» пришельцами. Чтобы окружение было более совершенным, каждое окно корабля будет демонстрировать собственную часть космоса. Таким образом, Дисней собирается добавить интерактивности из своих тематических парков в одну из гостиниц для отдыха.

Также компания сообщила, что посвящённые «Звёздным войнам» части её тематических парков будет называться Star Wars Galaxy's Edge. Они тоже будут очень интерактивны: посетитель, например, может столкнуться с Чубаккой или Хондо Онакой, которые набирают желающих поучаствовать в какой-нибудь миссии. В результате посетители могут поучаствовать в рейде «Тысячелетнего сокола» и, в зависимости от успешности команды в разных задачах, получить кредиты, выговоры или даже попасть в список целей охотников за головами, которые будут преследовать их в парке.





Диснейленд в Калифорнии и Disney World во Флориде получат свои тематические зоны Galaxy's Edge в 2019 году, а вот упомянутый отель, похоже, проектируется пока только для Орландо. Так или иначе, косплей фанатов «Звёздных войн», думается, ещё никогда не получал такого размаха - любопытно, что выйдет из идеи подобного отеля?