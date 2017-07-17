Финансовые новости
- |
- 17.07.17
- |
- 20:34
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Disney создаст отель, где посетители будут ощущать себя на корабле из «Звёздных войн»
16:42 17.07.2017 |
Walt Disney World сообщила об амбиционной инициативе по созданию отеля в духе «Звёздных войн», концепция которого немного напоминает идею сериала «Мир Дикого запада». Каждый гость этого отеля сможет пережить собственную историю, причём обещано, что она займёт каждую минуту пребывания посетителя в комплексе.
Гостю будет предложено переодеться в соответствующий вселенной костюм и исследовать космической корабль (собственно отель), наполненный выглядящими привычно для поклонников «Звёздных войн» пришельцами. Чтобы окружение было более совершенным, каждое окно корабля будет демонстрировать собственную часть космоса. Таким образом, Дисней собирается добавить интерактивности из своих тематических парков в одну из гостиниц для отдыха.
Также компания сообщила, что посвящённые «Звёздным войнам» части её тематических парков будет называться Star Wars Galaxy's Edge. Они тоже будут очень интерактивны: посетитель, например, может столкнуться с Чубаккой или Хондо Онакой, которые набирают желающих поучаствовать в какой-нибудь миссии. В результате посетители могут поучаствовать в рейде «Тысячелетнего сокола» и, в зависимости от успешности команды в разных задачах, получить кредиты, выговоры или даже попасть в список целей охотников за головами, которые будут преследовать их в парке.
Диснейленд в Калифорнии и Disney World во Флориде получат свои тематические зоны Galaxy's Edge в 2019 году, а вот упомянутый отель, похоже, проектируется пока только для Орландо. Так или иначе, косплей фанатов «Звёздных войн», думается, ещё никогда не получал такого размаха - любопытно, что выйдет из идеи подобного отеля?
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Гройсман предлагает превратить аэропорт в Гостомеле в базу для лоу-костов, включая Ryanair
|МВФ снова смягчил условия финансирования Украины. Кроме пенсионной реформы
|На рынке жилой недвижимости Украины наблюдается переизбыток строящегося жилья
|Выходные в АТО. Атака вражеской ДРГ и обстрелы из запрещенного оружия
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Disney создаст отель, где посетители будут ощущать себя на корабле из «Звёздных войн»
|Популярность биткоина как средства оплаты реальных товаров падает
|4 фразы, которые не стоит говорить коллегам
|SpaceX планирует оставить России 10% рынка коммерческих запусков
|Siri позволяет похитить средства с карт Сбербанка и Тинькофф-банка
|Honda представила новый Accord с очень покатой крышей
Это интересно
|Samsung «случайно» показала Galaxy Note8
|Hyundai i30 стал фастбеком
|Vertu находится на грани банкротства и готовится закрыть свой завод
|Хакеры украли репутацию у бизнесмена
|Кто зарабатывает миллиарды на Big Data?
|Компания Nuviz объявила о начале поставок проекционного дисплея для мотоциклистов
|Фальшивое приложение Tor атакует пользователей «Темной паутины»