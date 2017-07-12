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Смартфоны выявили самые ленивые и самые активные страны
13:18 12.07.2017 |
Американские ученые собрали глобальные данные о физической активности людей с помощью анализа информации, предоставляемой их смартфонами.
Анализ, проведенный сотрудниками Стэндфордского университета на данных 68 млн дней поминутной информации, показал, что в среднем число шагов, которое проделывает среднестатистический пользователь за сутки, составляет 4961.
Первое место по физической активности заняли жители Гонконга, которые совершали в среднем 6880 шагов, а самыми неактивными оказались индонезийцы, которые проходили всего 3513 шагов.
Эти данные могут помочь в решении такой серьезной проблемы, как ожирение, которое угрожает миллионам людей по всему миру.
Большинство смартфонов имеют встроенные акселерометры, которые фиксируют число сделанных шагов, и исследователям удалось получить и проанализировать анонимные данные смартфонов 700 тысяч человек, которые установили себе приложение Argus.
"Этот проект в тысячу раз превышает по объему данных любое другое исследование физической активности людей, - говорит Скотт Делп, профессор биологии и один из исследователей. - Наш проект, в отличие от прочих, основан на изучении данных, полученных в глобальном масштабе, причем данных, поступающих в постоянном режиме и по многим параметрам. А это дает нам возможность делать выводы в непревзойденных масштабах".
А как насчет активности в других странах мира?
* Китай - 6 189
* Япония - 6 010
* Испания - 5 936
* Британия - 5 444
* Бразилия - 4 289
* ОАЭ - 4 516
Неравенство неактивности
Результаты исследования опубликованы в журнале Nature; его авторы отмечают, что они позволяют сделать важные выводы относительно состояния здоровья населения и его зависимости от уровня физической активности.
Например, оказалось, что среднее число шагов по стране мало связано с распространением среди ее жителей проблемы избыточного веса.
Важнейшим фактором оказалось так называемое "неравенство активности" - подобно неравенству в доходах, но только в данном случае речь идет не о богатых и бедных, а о самых ленивых и самых активных.
Чем выше этот показатель неравенства по стране, тем выше в ней уровень тучности.
"Например, Швеция имеет один из самых низких показателей неравенства между активными и неактивными в физическом отношении людьми, и также один из самых низких в мире уровней ожирения", - говорит один из авторов исследования Тим Алтхофф.
В США и Мексике среднее число шагов практически совпадает, но в США показатель неравенства активности выше, чем в Мексике, и, соответственно, выше уровень тучности среди населения.
Одним из неожиданных результатов исследования стал вывод о том, что неравенство активности в основном опирается на различия между мужчинами и женщинами.
Мужчины активнее?
В странах типа Японии, где отмечен низкий уровень тучности и неравенства в области активности, мужчины и женщины ведут себя примерно одинаково активно в плане физических нагрузок.
Но в странах, где показатель неравенства высок, например, в США и Саудовской Аравии, женщины, как правило, ведут менее активный образ жизни, чем мужчины.
"Когда показатель неравенства активности достигает максимума, активность женщин снижается гораздо сильнее, чем активность мужчин, и поэтому негативная связь с ожирением затрагивает женщин гораздо сильнее", - отмечается в исследовании.
Ученые из Стэнфордского университета считают, что полученные результаты могут пролить свет на глобальные закономерности в распространении эпидемии тучности и помочь выработать новые пути решения этой проблемы.
Например, они составили таблицу физической активности по 69 американским городам. Полученные от пользователей смартфонов данные свидетельствуют, что в Нью-Йорке и Сан-Франциско люди много ходят пешком, чему способствует развитая инфраструктура в виде дорожек и тротуаров.
А вот в таких городах, как Мемфис и Хьюстон, к пешеходам относятся негативно, и передвигаться там без автомобиля практически невозможно.
Не стало неожиданностью и то, что люди ходят пешком больше в тех городах, где для этого созданы возможности.
Исследователи отмечают, что эти выводы позволят проектировать города и поселения с учетом будущей физической нагрузки.
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