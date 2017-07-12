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Рукописи Мао Цзэдуна о литературе проданы почти за $1 млн
21:16 11.07.2017 |
Коллекция рукописных заметок первого лидера коммунистического Китая Мао Цзэдуна были проданы на аукционе за цену, в десять раз превысившую начальную.
Как сообщает Би-Би-си, они были написаны в 1975 году и адресованы профессору, который был нанят для того, чтобы читать Мао вслух. На аукционе Sotheby's в Лондоне рукописи ушли за 704 750 фунтов стерлингов (около 910 тысяч долларов США).
Представители аукционного дома сообщили, что это невероятно редкий документ.
В них изложены мысли Великого кормчего о китайской классической литературе и поэзии, которые Мао очень любил.
Он написал их за год до смерти, когда его здоровье заметно ухудшилось.
Его глаза стали отказывать, и читать самостоятельно он уже почти не мог. Поэтому он приказал, чтобы к нему пригласили специалиста по классической литературе для чтения вслух.
Таким специалистом стала женщина по имени Ди Лю. Но поскольку в последний год жизни Мао Цзэдуну было уже тяжело разговаривать, Ди Лю предложила ему записывать свои мысли, чтобы облегчить общение.
Записки, проданные на аукционе, по словам сотрудников Sotheby's, позволяют окунуться в литературоведческий мир Мао Цзэдуна.
Мао Цзэдун возглавил Коммунистическую партию Китая в 1949 году. После победы над Гоминьданом под его руководством была создана Китайская Народная Республика.
В молодости Мао работал в библиотеке Пекинского университета. Любовь к классической литературе Мао сохранил, невзирая на радикальные революционные взгляды.
Sotheby's не назвал имени покупателя, но сообщил, что интерес к рукописным запискам Мао был очень большим.
Записки, по словам специалиста аукционного дома по книгам и манускриптам Габриэля Хитона, "открывают нам внутренний мир Мао, показывают, что интересы вождя выходили за рамки политики, и подтверждают его глубокие знания классической китайской литературы".
На вопрос, почему они были куплены за столь высокую цену, Хитон сказал, что из-за редкости подобных рукописей, дать им сколько-нибудь точную оценку до продажи очень трудно.
Интерес к Мао Цзэдуну всегда был велик, особенно в Азии и Китае.
Ранее в этом году написанный на шелке портрет Мао был продан в Гонконге за 11 миллионов долларов.
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