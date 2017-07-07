10 самых богатых героев комиксов

Некоторые супергерои имеют столько денег, что в реальной жизни они были бы настоящими миллиардерами. Ниже мы представляем обзор 10 самых богатых супергероев из мира комиксов.

1. Черная пантера

Чёрная пантера - вымышленный персонаж, супергерой, появляющийся в комиксах издательства Marvel Comics. Был придуман Стэном Ли и Джеком Кёрби и впервые появился в июле 1966 года.

Чёрная пантера - один из первых чернокожих супергероев в американских комиксах.

Все Чёрные пантеры связаны с вымышленным африканским государством Ваканда: сначала мантию Пантеры носил король этой страны Т'Чака, затем она перешла его сыну, Т'Чалле, который является наиболее известной Чёрной пантерой.

Состояние Черной пантеры оценивается в более чем $500 млрд, он самый богатых супергерой в мире.

Кроме того, Т'Чалла является владельцем самого крепкого материала в мире - вибраниума.

2. Принц Нэмор

Нэмор - супергерой из вселенной Marvel Comics. Его состояние оценивается в $260 млрд, а кроме того, ему принадлежит золото и другие сокровища, которые лежат на затонувших кораблях.

Как и все атланты, он обладает высокой продолжительностью жизни, а его тело создано для жизни в подводных условиях, предоставляя ему специальное кровообращение, чтобы выдерживать морозы и высокоразвитое зрение, позволяющее ясно видеть даже в тёмных глубинах океана.

Благодаря своей гибридной физиологии он может выжить как под водой, так и на суше.

3. Черный Гром

Чёрный Гром - персонаж из комиксов, издаваемых Marvel Comics, король Нелюдей, муж Медузы, один из членов Иллюминатов.

Главной отличительной особенностью Чёрного Грома является возможность создания большой разрушительной силы через собственный голос, и даже малейший его шепот способен выпустить эту силу.

Таким образом, герой по большей части молчит. Этот «квази-звуковой» крик питается от энергии электронов, которые Чёрный Гром втягивает из окружающей среды. При максимальном уровне равен силе, способной разрушить планету.

Его состояние оценивается в $250 млрд.

4. Доктор Дум

Виктор фон Дум, более известный как Доктор Дум - суперзлодей комиксовиздательства Marvel Comics, заклятый враг команды супергероев Фантастической Четвёрки.

Сын цыганской ведьмы, доктор Дум является одним из величайших злодеев и лидером вымышленной страны Латверии. Он одновременно учёный и волшебник, в комиксах был как злодеем, так и героем.

Его состояние оценивается в $100 млрд. Основу его состояния составляет недвижимость и другие активы, которыми он владеет в своей стране.

5. Железный человек, Тони Старк

Железный человек или Тони Старк - вымышленный персонаж, супергерой, комиксов издательства Marvel Comics.

В первоначальном варианте своей биографии Тони Старк, гениальный изобретатель и богатейший промышленник с репутацией плейбоя, страдает от ранения, полученного им в плену, где его вынудили разработать для террористов оружие массового поражения.

Вместо этого он создаёт высокотехнологичный костюм-броню, с помощью которого сбегает из плена.

Позднее Старк улучшает свою броню вооружением и устройствами, созданными на базе ресурсов его компании, и использует доспех, дабы защищать мир в облике Железного человека, первое время скрывая свою личность.

Его состояние оценивается в $80 млрд.

6. Кингпин, Уилсон Фиск

Кингпин - вымышленный персонаж из вселенной Marvel Comics. Настоящее имя Уилсон Фиск.

Уилсон Фиск - мафиозо, король преступного мира Нью-Йорка, один из самых богатых и влиятельных людей во всём мире.

Он обладает огромным ростом и избыточным весом, при этом большую часть его массы составляют мышцы.

Как правило Кингпин носит белый пиджак. Он вооружён тростью с бриллиантом на конце.

Его состояние оценивается в $40 млрд.

7. Бэтмен, Брюс Уэйн

Бэтмен является одним из самых популярных и известных героев комиксов.

В оригинальной версии биографии Бэтмен - тайное альтер-эго миллиардера Брюса Уэйна, успешного промышленника, филантропа и любимца женщин.

В детстве, став свидетелем убийства своих родителей, Брюс поклялся посвятить свою жизнь искоренению преступности и борьбе за справедливость.

Место действия историй о Бэтмене - вымышленный американский город Готэм .

Состояние Бэтмена оценивается в $7- $11 млрд.

8. Белая Королева, Эмма Фрост

Эмма Фрост - персонаж, появляющийся во Вселенной Marvel.

Это единственный женский персонаж в нашем списке. Ее состояние оценивается в $11 млрд.

Учтивая мутант-телепат, известная своим откровенным стилем в одежде, Фрост была и другом, и противником Людей Икс.

Изначально она была членом одной из богатейших элит мутантов, составлявшей внутренний круг Клуба Адского Огня.

У неё был постоянный интерес к обучению нового поколения мутантов, и она вела команду клуба «Геллионы».

9. Зеленый Гоблин, Норман Озборн

Норман Озборн - первый и самый известный Зелёный гоблин, который и разработал оборудование суперзлодея, позднее использующееся другими носителями мантии Гоблина. Был первым, кто подвергся воздействию формулы гоблина.

Норман Озборн - это хитрый и жестокий бизнесмен, мудрый стратег и превосходный лидер.

Он имеет высшую квалификацию в областях электроники, механики, машиностроения и химии. В арсенале Зелёного гоблина имеются различные высокотехнологичные устройства.

Его состояние оценивается в $5- $10 млрд.

10. Профессор Икс

Профессор Икс, его настоящее имя - Чарльз Ксавьер - супергерой Marvel Comics, известный как лидер и основатель людей Икс.

В течение всей истории в серии комиксов, Ксавьеp - инвалид с парализованной нижней частью туловища.

Тем не менее он успешно компенсирует этот недостаток за счет мощнейшего интеллекта и телепатических способностей. Профессор - научный гений со сверхчеловеческой способностью обрабатывать информацию.

В мире Marvel он является ведущим экспертом по генетике, мутациям и псионике и при этом имеет ученую степень по генетике, биофизике, психологии и антропологии.

Его состояние оценивается в $3,5 млрд.