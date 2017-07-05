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В России отольют спиннер из чистого золота для богачей
19:48 05.07.2017 |
Бренд Caviar на волне хайпа собирается выпустить спиннер, полностью отлитый из золота 750-й пробы весом 100 грамм. Самый дорогой спиннер выпустят в единственном экземпляре и продадут за 999 000 российских рублей, что эквивалентно примерно $17 000.
Параллельно с самым дорогим спиннером производитель люксовых устройств планирует выпустить гаджет с патриотичным российским триколором: позолота и вставки из ювелирной эмали красного, синего и белого цветов. Естественно, в центре спиннера будет выгравирован двуглавый орел. Эту модель оценивают в $252.
Куда дороже обойдется позолоченный спиннер с бриллиантами на лепестках. Его оценили в $17000.
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