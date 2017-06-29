R2-D2 из «Звездных войн» продали за рекордные $2,76 миллиона

На аукционе в Калифорнии робота R2-D2, снятого в оригинальной трилогии «Звездные войны», продали за $2,76 млн. Сумма стала рекордной для голливудского киношного реквизита, когда-либо реализованного через аукцион. Кто именно стал владельцем робота, не уточняется.

Также появились новые владельцы у светового меча Люка Скайуокера, использованные в первых двух фильмах космической саги. За него отдали $450 тыс. Оригинальный шлем Дарта Вейдера также привлек внимание участников аукциона, а итоговая сумма, которую заплатил покупатель, составила чуть менее $100 тыс., передает The Guardian.

Коллекцию из 23 космических кораблей из «Звездного крейсера „Галактика"» продали на аукционе за $1,8 млн, а шлем рядового Хадсона в исполнении Билла Пэкстона реализовали за $51 тыс.