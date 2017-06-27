Финансовые новости
- |
- 27.06.17
- |
- 14:10
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
25 самых влиятельных людей в интернете
12:51 27.06.2017 |
Журнал TIME составил свой ежегодный список самых влиятельных людей в интернете. В неранжированный список из 25 человек вошли лица, которые, по мнению издания, оказывают "глобальное влияние на социальные медиа", а также способны задавать тон и направление мировым новостям.
Крисси Тейген
Крисси Тейген - американская модель и телеведущая. Дебютировала в ежегодном издании Sports Illustrated Swimsuit Issue в 2010 г.
Тейген также является ведущей шоу "Битва фонограмм" совместно с ЭлЭл Кул Джеем.
В свободное время Тейген любит готовить и писать. Она является автором блога, sodelushious.com, где она делится рецептами блюд, о которых узнала, путешествуя по миру.
23 февраля 2016 г. кулинарная книга Тейген Cravings стала бестселлером.
Мэт Драдж
Мэт Драдж - скандально известный американский журналист и публицист, автор так называемого "Доклада Драджа" (Drudge Report) - интернет-портала политических сплетен и компроматов.
По заявлениям самого Драджа, его новости содержат 80% правды, что время от времени подтверждалось фактами.
Например, в "Докладе Драджа" впервые появилась информация о связи Билла Клинтона и Моники Левински, причем раньше, чем эта информация добралась до СМИ.
И все же большинство сплетен из "Доклада" имеют весьма спорные как источники, так и основания и подтверждения.
Потому самому Драджу приходится частенько опровергать собственные сплетни.
Джоан Роулинг
Джоан Роулинг - британская писательница, сценарист и кинопродюсер, наиболее известная как автор серии романов о Гарри Поттере.
Книги о Гарри Поттере получили несколько наград и были проданы в количестве более 400 млн экземпляров.
Они стали самой продаваемой серией книг в истории и основой для серии фильмов, ставшей второй самой кассовой серией фильмов в истории.
Джоан Роулинг сама утверждала сценарии фильмов, а также вошла в состав продюсеров последних двух частей.
Картер Уилкерсон
Картер Уилкерсон из американского штата Невада поспорил с сетью ресторанов быстрого питания Wendy's, что наберет требуемое количество реакций в "Твиттере".
Чтобы получить возможность бесплатно есть наггетсы от компании в течение года, он должен преодолеть планку в 18 млн ретвитов: к такому показателю в истории сервиса даже близко никто не приближался.
После этого на акцию по набору ретвитов обратили внимание такие гиганты IT-индустрии, как Google, Microsoft и Amazon, а также ряд блогеров-миллионников.
За неделю это позволило кампании Уилкерсона получить еще около 2 млн ретвитов, а его запись стала второй по популярности в сети микроблогов.
Яо Чэнь
Яо Чэнь - китайская актриса кино и телевидения, модель и общественный деятель, дебютировавшая в телевизионной драме "Мир кино" в 2002 г.
Брайан Рид
Брайан Рид - создатель сериала S-Town. Брайан Рид начал работу над S-Town за год до выхода первого сезона подкаста Serial, прогремевшего в 2014 г.
Многосерийное расследование настоящего преступления собрало тогда миллионы слушателей. Вышедший в конце марта S-Town в первый же день скачали 10 млн раз.
BTS
BTS - корейская хип-хоп-группа, сформированная в 2013 г. лейблом Big Hit Entertainment. Как в корейском, так и в японском их название означает "пуленепробиваемые".
Изначальный состав прошел через ряд изменений, прежде чем окончательно установиться в 2012 г.
За полгода до дебюта участники начали создавать связь с фанатами и укреплять свое имя в "Твиттере", а также выкладывать каверы на YouTube и SoundCloud.
Алексей Навальный
Алексей Навальный - российский политик, общественный деятель, инвест-активист.
Создатель "Фонда борьбы с коррупцией", объединяющего дочерние проекты, направленные, как декларируется их создателями, против коррупции и государственной пропаганды ("РосПил", "РосЯма", "РосВыборы", "Добрая машина правды", "РосЖКХ"). Известен своими расследованиями о коррупции в России.
Дональд Трамп
Дональд Трамп довольно активно использует свой аккаунт в Twitter и сам пишет в него сообщения по нескольку раз в день.
Ранее президент США отмечал в интервью, что публикация заявлений и комментариев в микроблоге является для него вынужденной мерой - только так он может выразить свою точку зрения в обход "очень нечестных СМИ".
Экспрессивность выражений главы Белого дома в Twitter нередко становилась поводом для критики и шуток в его адрес, что создавало проблемы еще в период президентской кампании Трампа.
Мэтт Фьюри
Лягушонок Пепе появился в начале нулевых в независимом комиксе Boyʼs Club калифорнийского художника Мэтта Фьюри.
Серия о компании зверушек сначала выходила в виде черно-белых зинов, напечатанных вручную, а впоследствии и в полноцветных сборниках главного независимого издательства комиксов в США Fantagraphics.
Пепе перерос других персонажей комикса: за пару лет в интернете лягушка превратилась в культовый, постоянно видоизменяющийся мем.
Стивен Прюитт (a.k.a. Ser Amantio di Nicolao)
Человек под ником Ser Amantio di Nicolao, которого в реальной жизни зовут Стивен Прюитт, является редактором "Википедии", популярной интернет-энциклопедии.
Он лично написал 212 статей о влиятельных женщинах в "Вики", чтобы скорректировать гендерный дисбаланс.
Алабед Бана
Девочка из сирийского Алеппо приобрела известность также благодаря своим сообщениям в микроблоге Twitter, из которых, как пишет журнал, мир узнавал "об ужасах гражданской войны в Сирии, в то время когда не так много журналистов могли попасть в регион".
В декабре прошлого года девочка с родителями покинули Алеппо и переехали в качестве беженцев в Турцию.
Ранее некоторые СМИ усомнились в существовании семилетней девочки и ее мамы, которая якобы помогает ей вести микроблог, ссылаясь на их чрезмерную активность, хорошее знание английского языка и присутствие сирийских оппозиционеров в числе тех, кого они читают в Twitter.
По данным Time, президент Сирии Башар Асад назвал аккаунт девочки антиправительственной пропагандой.
Gigi Gorgeous
Гиги Лацаратто или Gigi Gorgeous - канадская модель, которая почти десять лет ведет блог на YouTube, в частности, рассказывая о процессе превращения из мужчины в женщину.
Джонатан Сан
Джонатан Сан, известный своим подписчикам как jomny sun, является блогером с 475 тыс. подписчиков в Twitter.
Кэти Перри
Кэти Перри - американская певица, композитор, автор песен, актриса, посол доброй воли ООН.
Число ее подписчиков превысило 100 млн в Twitter.
Ким Кардашьян
Ким Кардашьян - американская звезда реалити-шоу, актриса, фотомодель. Участница седьмого сезона реалити-шоу "Танцы со звездами (США)" и "Семейство Кардашьян".
Бренден Миллир (a.k.a. Joanne the Scammer)
Joanne the Scammer, которого в жизни зовут Бренден Миллер, имеет почти 3 млн подписчиков в Twitter и Instagram.
Создатели The Indivisible Guide
Создатели платформы The Indivisible Guide - Эзра Левин, Ли Гринберг, Энджел Падилья, Сара Дол и Мэт Тральди - также вошли в список самых влиятельных людей в интернете.
Рианна
Рианна - американская R&B- и поп-певица и актриса барбадосского происхождения. В 16 лет переехала в США, чтобы начать карьеру певицы.
Рианна является одной из самых продаваемых артистов всех времен вследствие продажи более 20 млн копий альбомов и 60 млн синглов.
Рианна является обладательницей восьми "Грэмми", шести American Music Awards и специальной награды Icon Award, восемнадцати наград Billboard Music Awards, также певица является официальным почетным послом культуры Барбадоса.
Chance the Rapper
Чанселор Джонатан Беннетт - американский независимый хип-хоп-исполнитель из Чикаго, выступающий под псевдонимом Chance the Rapper.
Получил широкое признание после выхода своего второго микстейпа - Acid Rap. Помимо сольной карьеры Беннетт является участником хип-хоп-коллектива Savemoney.
Ариэль Мартин (a.k.a. Baby Ariel)
Это известная личность с более чем 11 млн подписчиков, которая также популярна в Instagram, YouTube и YouNow.
Она имеет более 1,4 млн подписчиков на YouTube и более 3 млн подписчиков на Instagram.
Ее настоящее имя Ариэль Мартин, родилась в Южной Флориде.
Касси Хо
Касси Хо (Cassey Ho) является гуру фитнеса в социальных сетях, ведет свой собственный блог и имеет канал на YouTube, посвященный преподаванию пилатеса и другим тренировкам.
Когда она выложила фото своей фигуры в Instagram и увидела негативные комментарии о своем теле, Хо решила снять видео, где она при помощи специальной программы создала "идеальное" тело на основании этих замечаний.
Худа Каттан
Красивая иракская девочка Худа Каттан родилась в Америке, в штате Теннесси.
Еще будучи ребенком, она прекрасно разбиралась в косметике, часами смотрела видеоуроки по нанесению макияжа и тренировалась на всех, до кого могла дотянуться: на сестре, подругах, соседях. Когда Худа выросла, то дотянулась и до самого Голливуда.
Во время работы визажистом в Лос-Анджелесе ее клиентками становятся Ева Лангория, Николь Ричи и другие звездные актрисы.
В 2010 г. Худа Каттан придумывает себе бренд Худа.
Она создает канал на Youtube и заводит аккаунт в инстаграме, основные темы которого: уроки макияжа, обзор бьюти-продукции и, конечно, сама красавица Худа.
Марк Фишбах (a.k.a. Markiplier)
Марк Эдвард Фишбах, больше известный как Markiplier, знаменит своими разнообразными прохождениями хоррор-игр, таких как Amnesia: The Dark Descent, Five Nights at Freddy's и SLENDER, однако большинство из его видео сконцентрированы на инди-играх, чтобы дать им признание, которое они заслуживают. Помимо хорроров, он также участвует в других играх, таких как Minecraft.
Основатели The Skimm
В 2012 г. Даниэла Вайсберг и Карли Закин, тогда 25-летние продюсеры телеканала NBC News, предложили друзьям подписаться на ежедневную e-mail-рассылку о важных событиях в США и мире, написанную человеческим языком.
Через пять лет у них больше 4 млн подписчиков со всего света и инвестиции от 21th Century Fox ($8 млн) и New York Times ($500 тыс.).
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Регистрация рисковых налоговых накладных с июля будет невозможной, - ГФС
ТОП-НОВОСТИ
|В Киеве с 15 июля вырастут тарифы на проезд в городском транспорте
|"Хлебное перемирие". Зачем террористы "ЛНР" обстреляли Желтое
|От взрыва автомобиля в Киеве погиб один из руководителей управления разведки
|Форточка возможностей. Что еще может потерять Россия в Сирии
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Еврокомиссия оштрафовала Google на 2,42 млрд евро
|25 самых влиятельных людей в интернете
|Мошенники наживаются на шумихе вокруг WannaCry
|Специальные видеокарты для добычи криптовалют появляются в продаже
Главным отличием такого специализированного графического ускорителя стало отсутствие каких-либо разъёмов для вывода изображения на монитор, что делает Sapphire Radeon RX 470 Mining Edition и другие подобные продукты совершенно неинтересными для геймеров.
|Как не бояться светской беседы: 10 советов
|Экономисты Deloitte оценили Большой Барьерный риф в $42 млрд
Это интересно
|Компания Takata объявила о банкротстве и продала большую часть бизнеса
|Tesla создаст собственный музыкальный сервис
|Google обещает прекратить чтение писем в Gmail для подбора рекламы
|WannaCry и Fireball атаковали каждую четвертую организацию в мире
|Пассивно-агрессивный коллега: 10 признаков
|Tesla подтвердила ведение переговоров о строительстве завода в Китае
|У Фольксвагена появится электрический спорткар