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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

25 самых влиятельных людей в интернете

12:51 27.06.2017 |

Всякая всячина

Журнал TIME составил свой ежегодный список самых влиятельных людей в интернете. В неранжированный список из 25 человек вошли лица, которые, по мнению издания, оказывают "глобальное влияние на социальные медиа", а также способны задавать тон и направление мировым новостям.

Крисси Тейген

 

Крисси Тейген - американская модель и телеведущая. Дебютировала в ежегодном издании Sports Illustrated Swimsuit Issue в 2010 г.

Тейген также является ведущей шоу "Битва фонограмм" совместно с ЭлЭл Кул Джеем.

В свободное время Тейген любит готовить и писать. Она является автором блога, sodelushious.com, где она делится рецептами блюд, о которых узнала, путешествуя по миру.

23 февраля 2016 г. кулинарная книга Тейген Cravings стала бестселлером.

Мэт Драдж

 

Мэт Драдж - скандально известный американский журналист и публицист, автор так называемого "Доклада Драджа" (Drudge Report) - интернет-портала политических сплетен и компроматов.

По заявлениям самого Драджа, его новости содержат 80% правды, что время от времени подтверждалось фактами.

Например, в "Докладе Драджа" впервые появилась информация о связи Билла Клинтона и Моники Левински, причем раньше, чем эта информация добралась до СМИ.

И все же большинство сплетен из "Доклада" имеют весьма спорные как источники, так и основания и подтверждения.

Потому самому Драджу приходится частенько опровергать собственные сплетни.

Джоан Роулинг

 

Джоан Роулинг - британская писательница, сценарист и кинопродюсер, наиболее известная как автор серии романов о Гарри Поттере.

Книги о Гарри Поттере получили несколько наград и были проданы в количестве более 400 млн экземпляров.

Они стали самой продаваемой серией книг в истории и основой для серии фильмов, ставшей второй самой кассовой серией фильмов в истории.

Джоан Роулинг сама утверждала сценарии фильмов, а также вошла в состав продюсеров последних двух частей.

Картер Уилкерсон

 

Картер Уилкерсон из американского штата Невада поспорил с сетью ресторанов быстрого питания Wendy's, что наберет требуемое количество реакций в "Твиттере".

Чтобы получить возможность бесплатно есть наггетсы от компании в течение года, он должен преодолеть планку в 18 млн ретвитов: к такому показателю в истории сервиса даже близко никто не приближался.

После этого на акцию по набору ретвитов обратили внимание такие гиганты IT-индустрии, как Google, Microsoft и Amazon, а также ряд блогеров-миллионников.

За неделю это позволило кампании Уилкерсона получить еще около 2 млн ретвитов, а его запись стала второй по популярности в сети микроблогов.

Яо Чэнь

 

Яо Чэнь - китайская актриса кино и телевидения, модель и общественный деятель, дебютировавшая в телевизионной драме "Мир кино" в 2002 г.

Брайан Рид

 

Брайан Рид - создатель сериала S-Town. Брайан Рид начал работу над S-Town за год до выхода первого сезона подкаста Serial, прогремевшего в 2014 г.

Многосерийное расследование настоящего преступления собрало тогда миллионы слушателей. Вышедший в конце марта S-Town в первый же день скачали 10 млн раз.

BTS

 

BTS - корейская хип-хоп-группа, сформированная в 2013 г. лейблом Big Hit Entertainment. Как в корейском, так и в японском их название означает "пуленепробиваемые".

Изначальный состав прошел через ряд изменений, прежде чем окончательно установиться в 2012 г.

За полгода до дебюта участники начали создавать связь с фанатами и укреплять свое имя в "Твиттере", а также выкладывать каверы на YouTube и SoundCloud.

Алексей Навальный

 

Алексей Навальный - российский политик, общественный деятель, инвест-активист.

Создатель "Фонда борьбы с коррупцией", объединяющего дочерние проекты, направленные, как декларируется их создателями, против коррупции и государственной пропаганды ("РосПил", "РосЯма", "РосВыборы", "Добрая машина правды", "РосЖКХ"). Известен своими расследованиями о коррупции в России.

Дональд Трамп

 

Дональд Трамп довольно активно использует свой аккаунт в Twitter и сам пишет в него сообщения по нескольку раз в день.

Ранее президент США отмечал в интервью, что публикация заявлений и комментариев в микроблоге является для него вынужденной мерой - только так он может выразить свою точку зрения в обход "очень нечестных СМИ".

Экспрессивность выражений главы Белого дома в Twitter нередко становилась поводом для критики и шуток в его адрес, что создавало проблемы еще в период президентской кампании Трампа.

Мэтт Фьюри

 

Лягушонок Пепе появился в начале нулевых в независимом комиксе Boyʼs Club калифорнийского художника Мэтта Фьюри.

Серия о компании зверушек сначала выходила в виде черно-белых зинов, напечатанных вручную, а впоследствии и в полноцветных сборниках главного независимого издательства комиксов в США Fantagraphics.

Пепе перерос других персонажей комикса: за пару лет в интернете лягушка превратилась в культовый, постоянно видоизменяющийся мем.

Стивен Прюитт (a.k.a. Ser Amantio di Nicolao)

 

Человек под ником Ser Amantio di Nicolao, которого в реальной жизни зовут Стивен Прюитт, является редактором "Википедии", популярной интернет-энциклопедии.

Он лично написал 212 статей о влиятельных женщинах в "Вики", чтобы скорректировать гендерный дисбаланс.

Алабед Бана

 

Девочка из сирийского Алеппо приобрела известность также благодаря своим сообщениям в микроблоге Twitter, из которых, как пишет журнал, мир узнавал "об ужасах гражданской войны в Сирии, в то время когда не так много журналистов могли попасть в регион".

В декабре прошлого года девочка с родителями покинули Алеппо и переехали в качестве беженцев в Турцию.

Ранее некоторые СМИ усомнились в существовании семилетней девочки и ее мамы, которая якобы помогает ей вести микроблог, ссылаясь на их чрезмерную активность, хорошее знание английского языка и присутствие сирийских оппозиционеров в числе тех, кого они читают в Twitter.

По данным Time, президент Сирии Башар Асад назвал аккаунт девочки антиправительственной пропагандой.

Gigi Gorgeous

 

Гиги Лацаратто или Gigi Gorgeous - канадская модель, которая почти десять лет ведет блог на YouTube, в частности, рассказывая о процессе превращения из мужчины в женщину.

Джонатан Сан

 

Джонатан Сан, известный своим подписчикам как jomny sun, является блогером с 475 тыс. подписчиков в Twitter.

Кэти Перри

 

Кэти Перри - американская певица, композитор, автор песен, актриса, посол доброй воли ООН.

Число ее подписчиков превысило 100 млн в Twitter.

Ким Кардашьян

 

Ким Кардашьян - американская звезда реалити-шоу, актриса, фотомодель. Участница седьмого сезона реалити-шоу "Танцы со звездами (США)" и "Семейство Кардашьян".

Бренден Миллир (a.k.a. Joanne the Scammer)

 

Joanne the Scammer, которого в жизни зовут Бренден Миллер, имеет почти 3 млн подписчиков в Twitter и Instagram.

Создатели The Indivisible Guide

 

Создатели платформы The Indivisible Guide - Эзра Левин, Ли Гринберг, Энджел Падилья, Сара Дол и Мэт Тральди - также вошли в список самых влиятельных людей в интернете.

Рианна

 

Рианна - американская R&B- и поп-певица и актриса барбадосского происхождения. В 16 лет переехала в США, чтобы начать карьеру певицы.

Рианна является одной из самых продаваемых артистов всех времен вследствие продажи более 20 млн копий альбомов и 60 млн синглов.

Рианна является обладательницей восьми "Грэмми", шести American Music Awards и специальной награды Icon Award, восемнадцати наград Billboard Music Awards, также певица является официальным почетным послом культуры Барбадоса.

Chance the Rapper

 

Чанселор Джонатан Беннетт - американский независимый хип-хоп-исполнитель из Чикаго, выступающий под псевдонимом Chance the Rapper.

Получил широкое признание после выхода своего второго микстейпа - Acid Rap. Помимо сольной карьеры Беннетт является участником хип-хоп-коллектива Savemoney.

Ариэль Мартин (a.k.a. Baby Ariel)

 

Это известная личность с более чем 11 млн подписчиков, которая также популярна в Instagram, YouTube и YouNow.

Она имеет более 1,4 млн подписчиков на YouTube и более 3 млн подписчиков на Instagram.

Ее настоящее имя Ариэль Мартин, родилась в Южной Флориде.

Касси Хо

 

Касси Хо (Cassey Ho) является гуру фитнеса в социальных сетях, ведет свой собственный блог и имеет канал на YouTube, посвященный преподаванию пилатеса и другим тренировкам.

Когда она выложила фото своей фигуры в Instagram и увидела негативные комментарии о своем теле, Хо решила снять видео, где она при помощи специальной программы создала "идеальное" тело на основании этих замечаний.

Худа Каттан

 

Красивая иракская девочка Худа Каттан родилась в Америке, в штате Теннесси.

Еще будучи ребенком, она прекрасно разбиралась в косметике, часами смотрела видеоуроки по нанесению макияжа и тренировалась на всех, до кого могла дотянуться: на сестре, подругах, соседях. Когда Худа выросла, то дотянулась и до самого Голливуда.

Во время работы визажистом в Лос-Анджелесе ее клиентками становятся Ева Лангория, Николь Ричи и другие звездные актрисы.

В 2010 г. Худа Каттан придумывает себе бренд Худа.

Она создает канал на Youtube и заводит аккаунт в инстаграме, основные темы которого: уроки макияжа, обзор бьюти-продукции и, конечно, сама красавица Худа.

Марк Фишбах (a.k.a. Markiplier)

 

Марк Эдвард Фишбах, больше известный как Markiplier, знаменит своими разнообразными прохождениями хоррор-игр, таких как Amnesia: The Dark Descent, Five Nights at Freddy's и SLENDER, однако большинство из его видео сконцентрированы на инди-играх, чтобы дать им признание, которое они заслуживают. Помимо хорроров, он также участвует в других играх, таких как Minecraft.

Основатели The Skimm

 

В 2012 г. Даниэла Вайсберг и Карли Закин, тогда 25-летние продюсеры телеканала NBC News, предложили друзьям подписаться на ежедневную e-mail-рассылку о важных событиях в США и мире, написанную человеческим языком.

Через пять лет у них больше 4 млн подписчиков со всего света и инвестиции от 21th Century Fox ($8 млн) и New York Times ($500 тыс.).
По материалам: Вести Экономика
 

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26.06 Как не бо­ять­ся свет­ской бе­се­ды: 10 со­ве­тов

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22.06 На­чаль­ни­ков ред­ко уволь­ня­ют за пло­хое об­ра­ще­ние с пер­со­на­лом

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20.06 Гон­конг­ский мил­ли­ар­дер Ли Ка­шин уй­дет на пен­сию в 2018г в воз­расте 90 лет - WSJ

19.06 14 при­зна­ков то­го, что вас вы­жи­ва­ют из кол­лек­ти­ва

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06.06 По­че­му са­мо­на­де­ян­ные на­чаль­ни­ки ста­ли не­же­лан­ны

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31.05 Как стать иде­аль­ным за­ме­сти­те­лем

30.05 Аме­ри­кан­цы бо­ят­ся ид­ти в от­пуск

29.05 На за­во­дах фран­цуз­ской Michelin боль­ше нет на­чаль­ни­ков

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