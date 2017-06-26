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10 самых дорогих футбольных клубов в мире
14:13 26.06.2017 |
Футбол по праву можно назвать самым любимым видом спорта в мире. Футбольные клубы, как правило, принадлежат либо миллиардерам, либо группе акционеров.
Каждому очевидно, что наличие денег у клуба напрямую влияет на его популярность, так как большие деньги означают, что клуб будет приобретать игроков мирового класса, а также такой клуб сможет позволить себе лучших тренеров, медиков, выплачивать персоналу высокие зарплаты.
А кроме того, у богатого клуба есть больше возможностей для предоставления тренировочных баз самого высокого уровня.
Ниже представляем топ-10 самых богатых футбольных клубов мира.
10. Tottenham Hotspurs
Стоимость команды: $1,017 млрд
Tottenham Hotspur- английский профессиональный футбольный клуб из Лондона, выступающий в Премьер-лиге. Основан в 1882 г.
"Тоттенхэм" традиционно соперничает с ближайшим соседом, "Арсеналом": матчи между этими двумя командами называют "северолондонским дерби".
Основным акционером клуба является ENIC International Ltd - инвестиционная компания, созданная британским миллиардером Джо Льюисом.
Даниэль Леви, партнер Льюиса по ENIC, является исполнительным председателем клуба.
Матч "Тоттенхэма" против французского "Монако" 14 сентября 2016 г. группового этапа Лиги чемпионов на лондонском "Уэмбли" собрал 85 011 болельщиков, что стало рекордом по посещаемости игр английских клубов.
9. Juventus
Juventus- итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных, сильнейших и успешных клубов Италии, Европы и мира.
Основан в 1897 г. как "Спорт-клуб Ювентус" группой учащихся средней школы в Турине, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из 2 клубов из Турина в Серии А.
С 1920-х гг. клубом владеет семья Аньелли.
8. Liverpool
Liverpool- английский футбольный клуб из одноименного города. С момента своего создания проводит домашние игры на стадионе "Энфилд".
"Ливерпуль" является 18-кратным чемпионом Англии, 7-кратным победителем Кубка Англии, 8-кратным обладателем Кубка лиги, 15-кратным победителем Суперкубка Англии, трехкратным обладателем Кубка УЕФА, 5-кратным победителем Лиги чемпионов, трёхкратным обладателем Суперкубка УЕФА.
Принципиальными соперниками с давних лет являются английские команды "Эвертон" и "Манчестер Юнайтед".
7. Chelsea
Chelsea- английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона.
Основан в 1905 г., выступает в английской Премьер-лиге и провел большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола.
Домашний стадион "Челси", "Стэмфорд Бридж", на котором клуб играет с момента основания, был открыт в 1877 г.
6. Manchester City
Manchester City- английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в английской Премьер-лиге. Образован в 1880 г.
В 2008 г. "Манчестер Сити" был приобретен компанией Abu Dhabi United Group, которая обеспечила значительный приток инвестиций, что позволило осуществить трансферы высокооплачиваемых футболистов.
5. Arsenal
Arsenal Football- английский профессиональный футбольный клуб из Северного Лондона, выступающий в Премьер-лиге. Основан в 1886 г.
Клуб 13 раз становился чемпионом Англии, 13 раз выигрывал Кубок Англии. Домашним стадионом клуба является "Эмирейтс", вмещающий 60 260 зрителей.
"Арсенал" провел большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола, в 1992 г. стал одним из клубов-основателей английской Премьер-лиги.
Также клуб является рекордсменом по количеству сезонов подряд, проведенных в высшем дивизионе чемпионата Англии начиная с 1919 г.
4. Bayern München
Bayern München - профессиональный немецкий футбольный клуб из города Мюнхен. Основан в 1900 г. Самый титулованный клуб Германии и один из самых титулованных клубов мира.
"Бавария" является самым титулованным профессиональным футбольным клубом в Германии, на ее счету 27 чемпионских титулов и 18 Кубков Германии, 3 победы в Кубке европейских чемпионов и две - в Лиге чемпионов.
В конце 2013 г. команда стала первым немецким клубом, выигравшим клубный кубок мира ФИФА.
3. Manchester United
Manchester United- английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 г.
Домашний стадион "Юнайтед", "Олд Траффорд", был открыт в 1910 г. Он является крупнейшим после "Уэмбли" футбольным стадионом в Англии и вмещает более 75 тыс. зрителей.
"Манчестер Юнайтед" является одним из самых успешных английских клубов по количеству выигранных титулов за всю историю, а под руководством сэра Алекса Фергюсона - самым успешным клубом в Англии, выиграв 38 трофеев с 1986 по 2013 гг.
2. Barcelona
Barcelona - каталонский профессиональный футбольный клуб из одноименного города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 г.
"Барселона" - самый титулованный клуб в Испании по общему количеству официальных трофеев - 68 (24 - титула чемпиона Испании, 29 - Кубков Испании, 14 - Суперкубков Испании, 2 - Кубка испанской лиги).
В 2009 г. "Барселона" установила уникальное достижение, став единственным европейским клубом, который в течение года выиграл все возможные крупные турниры (три национальных - чемпионат Испании, Кубок Испании и Суперкубок Испании и три международных - Лига чемпионов УЕФА, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира).
1. Real Madrid
Real Madrid - испанский профессиональный футбольный клуб, названный ФИФА лучшим футбольным клубом XX века.
"Реал Мадрид" - один из трех клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются "Барселона" и "Атлетик Бильбао".
Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе, завоевав в общей сложности 60 национальных титулов; рекордные 33 титула
чемпионата Ла лиги, 19 Кубков Испании, 9 раз становился обладателем Суперкубка Испании.
Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов (12 раз, единственная в Европе команда, выигрывавшая этот турнир - тогда еще Кубок европейских чемпионов - 5 раз подряд).
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