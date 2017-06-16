Технологии: 11 историй об упущенных возможностях

Иногда довольно просто угадать, какая технология вырвется вперед и завоюет рынок. А иногда это не так-то просто.

Исследовательская компания CB Insights составила список историй, когда владельцы крупного бизнеса упускали возможности, так как считали, что та или иная технология обречена на провал.

В некоторых случаях эти истории произошли достаточно давно, чтобы без объяснений понять, как неправы были предпринимали, которые оказались у руля разорившихся компаний, так как не смогли вовремя сориентироваться.

В других случаях, упущение не так очевидно, и нам еще предстоит увидеть, правы ли были те, кто отказался от многообещающих технологий.

Директор Blockbuster Джим Киз про потоковое видео

"Ни RedBox, ни Netflix не заметны в плане конкуренции," - заявил глава Blockbuster Джим Киз в 2008 году. "Скорее Wal-Mart и Apple."

Его сеть аренды видео заполнила заявку о банкротстве в 2010 году. На сегодняшний день Netflix оценивается в $61.93 млрд.

Стив Балмер про первый iPhone

"Пятьсот долларов? Полностью субсидировать? Это самый дорогой телефон в мире," - заявил бывший глава Microsoft о первом iPhone.

"И он не понравится представителям бизнеса, так как у него нет клавиатуры. Поэтому это не лучший аппарат для отправки электронной почты."

Глава Nintendo об играх на мобильном телефоне

Эти игры - «однократного использования, с точки зрения потребителей», заявил глава Nintendo North America Регги Филз-Эйм в 2011 году.

Однако, возможно, 65 млн активных игроков в Pokemon Go изменят его мнение.

Президент IBM о компьютерах

"Я думаю, что в мире есть рынок только для пяти компьютеров," - заявил Томас Уотсон, президент IBM, в 1943 году.

Не нужно доказывать, как он ошибся, так как с тех пор очень многое поменялось.

Глава Motorola об iPod

"Что, черт возьми, делает этот Nano? Кто слушает эти 1 000 песен?" - заявил глава Motorola Эд Зандер в 2006 году в ответ на вопрос о iPod Nano.

Конкурент производства Motorola - ROKR - позволял слушать 100 песен. Позже компания заявила, что Зандер пошутил.

Исследование Jaguar по беспилотным автомобилям

Как заявил глава исследовательского отдела Jaguar Вольфганг Эппл 2015 году: "Мы не планируем сделать робота, который будет доставлять груз из точки А в точку Б."

С тех пор Jaguar Land Rover инвестировал $25 млн в Lyft, чтобы финансировать развитие беспилотных автомобилей.

Кен Олсен о персональных компьютерах

"Нет ни одной причины, по которой кому-то захотелось бы иметь компьютер дома," - заявил Кен Олсен, основатель Digital Equipment Corp., в 1977 году.

Его слова прозвучали через год после того, как Apple представила персональный компьютер.

Стив Балмер о Google

"Google - это не настоящая компания. Это карточный домик," - заявил бывший глава Microsoft Стив Балмер.

Сегодня рыночная капитализация головной компании Google Alphabet на $100 млн больше, чем рыночная капитализация Microsoft.

Основатель 20th Century Fox о телевидении

"Телевидение не сможет удержать рынок дольше полугода. Люди вскоре устанут пялиться в ящик каждый вечер," - заявил Дэрил Занук, основатель 20th Century Fox.

В каком-то смысле он был прав. Сегодня мы пялимся в маленькие экраны своих смартфонов.

Президент Western Union о телефонах

"Какую пользу может принести компании электронная игрушка?" - сказал Уильям Ортон, президент Western Union, когда его компании представилась возможность купить революционное изобретение Александра Грэма Белла в 1876 году.

Тим Мауэр о роботах-консультантах

Услуга по управлению состоянием требует наличия "образованных, надежных, опытных консультантов, которые действуют в качестве доверенного лица от имени своих клиентов и активно с ними взаимодействующих», заявил Тим Мауэр, директор компании, предоставляющей услуги в области персонального финансового консультирования.

"Я не считаю, что их услуги (роботов-консультантов - прим.ред.) могут конкурировать с полноценным управлением состоянием," - заявил он.

Компании Betterment и Wealthfront предоставляют аналогичные услуги в области консультирования, однако с использованием наименьшего количества персонала, с разработанными алгоритмами и автоматизацией процессов.