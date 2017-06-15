В деньгах счастье: 8 фактов

Считается, что не в деньгах счастье. Правда после этого люди обычно добавляют, что счастье в их количестве. Экономисты частично согласны с этим утверждением.

Согласно исследованию, проведенному в 2016 г. университетом Case Western Reserve University, доходы оказывают влияние как на эмоциональное состояние человека, так и на воспринимаемое качество жизни.

И действительно, размер доходов имеет значение. Ниже мы приводим 12 факторов того, как именно деньги могут сделать нас счастливее.

1. Деньги позволяют вам жить так, как хочется.

Деньги могут сделать нас счастливее, потому что они позволяют нам жить той жизнью, которая нам нравится.

Вы можете ездить в отпуск куда захотите, обедать с друзьями или покупать вещи, которые сделают вашу жизнь проще.

Эксперты по личным финансам напоминают о том, что мы работаем для того, чтобы жить, а не живем для того, чтобы работать.

2. Наличие денег позволяет экономить по желанию, а не по принуждению.

Если у нас есть дополнительные средства, это дает нам ощущение того, что у нас больше возможностей.

При этом мы можем принять решение экономить средства, однако это решение будет только нашим желанием, а не вынужденной мерой.

3. Деньги помогают приобрести опыт.

Деньги помогают увидеть новые места и познакомиться с новыми людьми.

Они помогают осуществить наши мечты - сделать то, о чем давно мечтали, или купить что-то, чего всегда хотелось.

4. Деньги позволяют благодарить окружающих.

Эксперты по личным финансам отмечают, что счастье не зависит напрямую от количества денег, однако они позволяют благодарить окружающих, а также заниматься благотворительностью. А это важный ключ к счастью.

Исследования показывают, что $75 тыс. в год - это та суму, которая делает большинство людей счастливыми.

Однако странным является тот факт, что до этого уровня с увеличением дохода ощущение счастья растет.

Однако, когда доход превышает эту сумму, связь между ростом доходов и ощущением счастья ослабляется.

5. Деньги позволяют снизить финансовый стресс.

Деньги могут обеспечить наличие базовых вещей - жилье, еда, развлечения, путешествия.

Однако счастье имеет не только материальную составляющую. Деньги важны, так как позволяют чувствовать себя в безопасности.

Если у семьи есть финансовая "подушка безопасности" на случай непредвиденных обстоятельств, то это помогает избежать стрессов, связанных с неожиданными расходами.

Такая семья чувствует себя увереннее, чем те, кто живет от зарплаты до зарплаты.

И такие события, как внезапная болезнь, увольнение или поломка автомобиляЮ не вгоняют их в сильный стресс.

6. Деньги дают ощущение стабильности.

Деньги дают ощущение стабильности и безопасности.

Вы можете не зависеть ни от кого, и это дает вам также независимость и свободу выбора.

7. Деньги позволяют помогать друзьям.

Нас окружают дорогие нам люди. Иногда у них случаются непредвиденные ситуации или проблемы, которые можно решить с помощью денег.

Если у нас есть деньги, то мы можем легко помочь друзьям или родным, оказавшимся в непростой ситуации.

Иногда помощь, которая нам кажется незначительной, для кого-то может оказаться настоящим спасением.

8. Деньги позволяют наслаждаться жизнью в любом возрасте.

У людей каждого поколения свои потребности. Если молодые люди предпочитают тратить деньги на развлечения или получение образования, то люди старшего поколения нуждаются в качественном медицинском обслуживании.

В любом случае деньги позволяют нам наслаждаться жизнью, причем независимо от того, что нам нужно для наслаждения - новые впечатления или новые зубы.