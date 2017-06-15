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Самая молодая миллиардерша Китая продает пентхаус в Сиднее за $13,6 млн
12:36 15.06.2017 |
24-летняя Зетин Чжан купила трехэтажный пентхаус в 2015 году. Из квартиры площадью 598 кв.м. открывается красивый вид на гавань Сиднея и мост Харбор-Бридж.
Зетин Чжан стала знаменитой после того, как ее фото с чайным напитком, сделанное в старшей школе, стало вирусным. С тех пор она известна как «Сестра с молочным чаем», что в китайской культуре одновременно используется и для описания красивой девушки. Зетин вышла замуж за одного из самых богатых людей в Китае, Цяньдун «Ричарда» Лю, основателя системы китайской электронной коммерции JD.com. По оценкам Forbes, состояние господина Лю составляет $10,1 млрд., сообщает Mansion Global.
Пентхаус с четырьмя спальнями находится в резиденции Стэмфорд в Скалах, историческом районе в центре Сиднея. В апреле 2015 года Зетин купила его за $12,2 млн. В квартире есть как официальные, так и неформальные жилые помещения, отдельный медиа-зал и собственный лифт. Среди других удобств дома - 24-часовой консьерж, бассейн, тренажерный зал и терраса на крыше с барбекю.
Госпожа Чжан украсила жилье элементами интерьера середины века в стиле модерн, а также современной эпохи, такими как глубокие кожаные диваны и красочное абстрактное искусство, чтобы компенсировать нейтральную цветовую палитру.
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