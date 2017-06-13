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10 самых высокооплачиваемых звезд шоу-бизнеса
13:47 13.06.2017 |
Совокупные заработки ста самых высокооплачиваемых представителей шоу-бизнеса за отчетный период (июнь 2016 - июнь 2017) достиг $5,15 млрд до уплаты налогов.
Примерно треть фигурантов списка родились не в США. Из неамериканцев больше всего в перечне представителей Великобритании - 12 человек.
Ниже представляем рейтинг самых высокооплачиваемых звезд.
1. Шон Комбс
Шон Комбс - американский рэпер. В ходе своей карьеры использовал сценический псевдоним Пафф Дэдди.
Примерно $70 млн ему принесли продажи коллекций фирменной одежды.
Остальная часть - это заработки от рекламы водки британского алкогольного гиганта Diageo и сборы от продажи билетов на концерты в рамках недавнего турне.
2. Бейонсе
Бейонсе - американская певица в стиле R'n'B, актриса, танцовщица, музыкальный продюсер.
Бейонсе и ее мать представили House of Deréon, готовую современную женскую модную линию в 2005 г.
Магазины, которые расположены по всей США и Канаде, продают спорттовары, деним с мехом, верхнюю одежду и аксессуары, включая дамские сумочки.
Бейонсе также объединилась с House of Brands, местной обувной компанией, чтобы производить линию обуви для House of Deréon.
Ее наиболее рентабельными предприятиями в этом году стали мировой тур Formation и альбом Lemonade.
3. Джоан Роулинг
Джоан Роулинг - британская писательница, сценарист и кинопродюсер, наиболее известная как автор серии романов о Гарри Поттере.
Книги о Поттере получили несколько наград и были проданы в количестве более 400 млн экземпляров.
Они стали самой продаваемой серией книг в истории и основой для серии фильмов, ставшей второй самой кассовой серией фильмов в истории. Роулинг сама утверждала сценарии фильмов, а также вошла в состав продюсеров последних двух частей.
Роулинг вернулась в топ-10 после небольшого перерыва благодаря книге "Гарри Поттер и проклятое дитя", а также киносценарию "Фантастические твари и где они обитают".
4. Дрейк
Drake - канадский хип-хоп-исполнитель, поп-исполнитель, автор-исполнитель, музыкальный продюсер и актер.
Дрейк является одним из создателей лейбла OVO Sound.
Вдобавок он имеет свою линию одежды, канал на Beats 1, а также является всемирным представителем команды NBA "Toronto Raptors".
5. Криштиану Роналду
Криштиану Роналду - португальский футболист, выступающий за испанский клуб "Реал Мадрид" и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 г.
Официально признан ПФФ лучшим игроком в истории португальского футбола.
Пожизненное партнерское соглашение Роналду с Nike, анонсированное в ноябре 2016 г., эксперты оценивают в сумму больше $1 млрд.
В спонсорском портфолио португальца также контракты с Tag Heuer, Herbalife, Abbott Labs и другими компаниями.
6. The Weeknd
The Weeknd - канадский певец, автор песен и рекорд-продюсер эфиопского происхождения. Его настоящее имя Эйбел Макконен Тесфайе.
Тесфайе выиграл две премии "Грэмми" и был номинирован на премию "Оскар".
7. Говард Стерн
Говард Стерн - американский теле- и радиоведущий, юморист, автор книг.
На его радиошоу были такие известные люди, как Мисс Вселенная 2002 Оксана Фёдорова, порнозвезда Дженна Джеймсон, рок-музыкант Питер Стил и др.
8. Coldplay
Coldplay - британская поп-рок группа. Coldplay получала премию "Грэмми" восемь раз.
Группа принимала участие в различных социальных проектах, таких как Band Aid 20, Live 8, компании в поддержку детей, больных раком.
Также Coldplay выступили на закрытии параолимпийских игр 2012 в Лондоне.
7 февраля 2016 г. группа выступила в традиционном шоу в перерыве юбилейного пятидесятого Супербоула.
9. Джеймс Паттерсон
Джеймс Паттерсон - американский писатель в жанре триллера и детектива. Широко известен благодаря серии романов об инспекторе Алексе Кроссе.
Паттерсон также написал 4 романа о детективе Майкле Беннете и 11 романов под эгидой "Женский клуб расследований убийств", а также множество самостоятельных произведений.
10. Леброн Джеймс
Джеймс является трехкратным чемпионом НБА, трехкратным самым ценным игроком финала НБА, четырехкратным самым ценным игроком НБА, самым результативным игроком регулярного чемпионата и новичком года.
Десять раз входил в первую сборную всех звезд НБА и еще дважды во вторую, пять раз входил в сборную всех звезд защиты, 12 раз принимал участие в матче всех звезд, где дважды признавался самым ценным игроком.
Внушительный список рекламных партнеров Леброна (Coca-Cola, Beats by Dre, Kia Motor и другие) пополнили Intel и Verizon.
А Nike оформил баскетболисту пожизненный контракт стоимостью более $1 млрд. Кроме того, Джеймс вместе со своим агентом Мавериком Картером владеет продакшн-компанией SpringHill Entertainment и долей в растущем проекте Blaze Pizza
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