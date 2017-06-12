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Право пообедать с Уорреном Баффеттом продали на аукционе за $2,6 млн
09:35 12.06.2017 |
Пожелавший остаться неизвестным участник аукциона согласился заплатить более $2,6 млн за возможность провести частный обед с миллиардером Уорреном Баффеттом. Об этом сообщает Associated Press.
Аукцион завершился в пятницу, 9 апреля. Последняя ставка, принятая на торгах, - $2,68 млн. Это меньше суммы, выплаченной в прошлом году, - $3,456 млн.
Обед проходит на условиях, установленных самим Баффеттом. Единственная тема, которую нельзя будет поднимать в разговоре, - инвестиционные планы бизнесмена. Однако, по его словам, обычно он получает вопросы по широкому спектру других тем.
Как правило, победители аукциона обедают с Баффеттом в стейк-хаусе Smith and Wollensky в Нью-Йорке. Однако с анонимными победителями Баффетт иногда проводит обеды и в других местах, уточняет AP.
Баффетт уже в 18-й раз продает на аукционе возможность провести с собой обед, деньги традиционно жертвуются организации Glide Foundation, которая помогает бездомным в Сан-Франциско. Суммарно он перечислил в фонд $25 млн.
Организация обеспечивает бездомных и бедных людей питанием, медицинским обслуживанием, профессиональной подготовкой, помогает им строить жилье. Поддерживать Glide Foundation Баффетт стал после того, как его первая жена, Сьюзен Баффетт, рассказала ему о работе организации. Она работала волонтером в Glide до своей смерти в 2004 году.
Уоррен Баффетт - один из самых успешных инвесторов в мире, он также известен как «провидец из Омахи». Возглавляемый Баффеттом холдинг Berkshire Hathaway владеет более чем 60 компаниями, среди которых Geico, Duracell и Dairy Queen. Forbes оценивает состояние Баффетта в $76,2 млрд, в рейтинге журнала он второй самый богатый человек в мире после Билла Гейтса.
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