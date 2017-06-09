Ателье Singer выпустило часы за 40 тысяч долларов

Калифорнийское ателье Singer Vehicle Design, занимающееся постройкой дорогостоящих реплик классических спорткаров Porsche (цены на машины могут доходить до полумиллиона долларов), занялось часовым бизнесом. Компания представила автоматический хронограф Track 1, который производится в Швейцарии и стоит 39,8 тысячи франков (около 41 тысячи долларов).

Часы разработаны семейной мануфактурой Jean-Marc Wiederrecht из Женевы. Это автоматический хронограф с 43-миллиметровым титановым корпусом и механизмом AgenGraphe, произведенный фирмой Agenhor, основанной Жан-Марком Видеррехтом и его женой Катериной. Это вторые серийные часы в мире, в которых будет стоять такой механизм.

В отличие от обычных хронографов, способных отсчитывать от 12 до 24 часов, эти часы могу замерять 60 часов. Запас хода также 60 часов. Водонепроницаемость - 100 метров.

На часах Track 1 всю центральную часть циферблата (три крупные стрелки - часы, минуты и секунды) занимает хронограф, а время выведено на два внешних диска и отмечается одним делением, расположенным в районе шести часов.





Компания Singer планирует продать 50 таких часов.