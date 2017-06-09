Финансовые новости
- |
- 09.06.17
- |
- 16:25
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Ателье Singer выпустило часы за 40 тысяч долларов
14:08 09.06.2017 |
Калифорнийское ателье Singer Vehicle Design, занимающееся постройкой дорогостоящих реплик классических спорткаров Porsche (цены на машины могут доходить до полумиллиона долларов), занялось часовым бизнесом. Компания представила автоматический хронограф Track 1, который производится в Швейцарии и стоит 39,8 тысячи франков (около 41 тысячи долларов).
Часы разработаны семейной мануфактурой Jean-Marc Wiederrecht из Женевы. Это автоматический хронограф с 43-миллиметровым титановым корпусом и механизмом AgenGraphe, произведенный фирмой Agenhor, основанной Жан-Марком Видеррехтом и его женой Катериной. Это вторые серийные часы в мире, в которых будет стоять такой механизм.
В отличие от обычных хронографов, способных отсчитывать от 12 до 24 часов, эти часы могу замерять 60 часов. Запас хода также 60 часов. Водонепроницаемость - 100 метров.
На часах Track 1 всю центральную часть циферблата (три крупные стрелки - часы, минуты и секунды) занимает хронограф, а время выведено на два внешних диска и отмечается одним делением, расположенным в районе шести часов.
Компания Singer планирует продать 50 таких часов.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Китайская товарная биржа Bohai Commodity Exchange купила Украинский банк реконструкции и развития
|НБУ ослабил ограничения для инвестиций юрлиц за рубеж
|Бои за Желобок. Пошли ли ВСУ в наступление
Украинская армия провела разведку боем в районе села Желобок, чем отвлекла внимание основных сил террористов. Тем временем без лишнего шума ВСУ захватили позиции в районе бывшего блокпоста №31 и выбили террористов из нескольких стратегически важных высот.
|Порошенко считает преждевременным говорить о подаче Украиной заявки на членство в НАТО
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Cisco: основным "населением" интернета станут роботы
|9 фраз, которые мешают добиться успеха
|Ателье Singer выпустило часы за 40 тысяч долларов
|Сотрудники Apple уличены в краже персональных данных пользователей
|Мошенники использовали Instagram для кражи денег у банков
|Google испытал систему регулировки движения беспилотников
Это интересно
|Купленный за 10 фунтов бриллиант продан в Лондоне за 656 тысяч
|В августе SpaceX запустит на орбиту экспериментальный самолёт Boeing X-37B
|Изображения смартфона Samsung Galaxy Note8 демонстрируют отсутствие сканера отпечатков пальцев на тыльной стороне
|Skoda заменит компакт-кар Citigo кроссовером
|Владелец Сааба показал беспилотный автомобиль будущего
|7 самых дорогих стартапов США
|В Мозамбике начались ритуальные убийства лысых мужчин