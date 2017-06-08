Forbes: 10 самых высокооплачиваемых спортсменов мира

Журнал Forbes представил рейтинг самых богатых спортсменов в мире.

1. Криштиану Роналду

Общий доход: $93 млн

Зарплата: $58 млн

Рекламный доход: $35 млн

Криштиану Роналду - португальский футболист, выступающий за испанский клуб «Реал Мадрид» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года.

Официально признан ПФФ лучшим игроком в истории португальского футбола.

Пожизненное партнерское соглашение Роналду с Nike, анонсированное в ноябре 2016-го, эксперты оценивают в сумму больше $1 млрд.

В спонсорском портфолио португальца также контракты с Tag Heuer, Herbalife, Abbott Labs и другими компаниями.

2. Леброн Джеймс

Общий доход: $86,2 млн

Зарплата: $31,2 млн

Рекламный доход: $55 млн

Джеймс является трёхкратным чемпионом НБА, трёхкратным самым ценным игроком финала НБА, четырёхкратным самым ценным игроком НБА, самым результативным игроком регулярного чемпионата и новичком года.

Десять раз входил в первую сборную всех звезд НБА и ещё дважды во вторую, пять раз входил в сборную всех звезд защиты, 12 раз принимал участие в матче всех звезд, где дважды признавался самым ценным игроком.

Внушительный список рекламных партнеров Леброна (Coca-Cola, Beats by Dre, Kia Motor и другие) пополнили Intel и Verizon.

А Nike оформил баскетболисту пожизненный контракт стоимостью более $1 млрд. Кроме того, Джеймс вместе со своим агентом Мавериком Картером владеет продакшн-компанией SpringHill Entertainment и долей в растущем проекте Blaze Pizza.

3. Лионель Месси

Общий доход: $80 млн

Зарплата: $53 млн

Рекламный доход: $27 млн

Воспитанник футбольной академии «Барселоны», в составе первой команды выступает с 17 лет. С теx пор вместе с клубом он выиграл восемь титулов чемпиона Испании, четыре Лиги чемпионов УЕФА, пять Кубков Испании, семь Суперкубков Испании, три Суперкубка Европы и три чемпионата мира среди клубов.

Пять раз становился лучшим бомбардиром Лиги чемпионов и четырежды - чемпионата Испании.

В декабре 2016-го футболист обновил до пожизненного контракт с Adidas.

Выплаты немецкого экипировщика составляют примерно половину рекламного дохода Месси.

4. Роджер Федерер

Общий доход: $64 млн

Зарплата: $6 млн

Рекламный доход: $58 млн

Обладатель множества рекордов, включая 18 титулов на турнирах Большого шлема в мужском одиночном разряде и 302 недели в сумме на первом месте в мировом рейтинге (237 недель подряд).

Непрерывно входил в топ-10 мирового рейтинга в одиночном разряде с октября 2002 года по ноябрь 2016 года.

Многие контракты Федерера работают больше десяти лет. Его партнерами являются Nike, Wilson, Credit Suisse, Mercedes, Rolex, Lindt, Jura, Moet & Chandon, Sunrise и NetJets.

5. Кевин Дюрант

Общий доход: $60,6 млн

Зарплата: $26,6 млн

Рекламный доход: $34 млн

Дюрант - профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт Уорриорз» и национальную сборную США, в составе которой завоевал золото Чемпионата мира и Олимпийских игр.

У Кевина шикарное спонсорское портфолио: Nike (контракт на 10 лет и $300 млн - c 2014 года), Beats, American Family Insurance, BBVA, Sparkling Ice, Panini, Neff и NBA 2K.

Однако в последнее время он увлеченно инвестирует в различные стартапы - Player's Tribune, Acorns, Postmates and JetSmarter.

6. Рори Макилрой

Общий доход: $50 млн

Зарплата: $16 млн

Рекламный доход: $34 млн

Макилрой - североирландский профессиональный гольфист. Возглавлял мировой рейтинг суммарно на протяжении 95 недель, победитель 4 «мейджоров». Кавалер ордена Британской империи.

В апреле-2017 он продлил свое сотрудничество с Nike на 10 лет (сумму контракта The Guardian оценивает в $200 млн).

В числе партнеров Макилроя - Omega и Upper Deck. Кроме того, с 2015 года его фотография украшает обложки тематической игры Electronic Arts.

7. Эндрю Лак

Общий доход: $50 млн

Зарплата: $47 млн

Рекламный доход: $3 млн

Лак - игрок в американский футбол, выступающий на позиции квотербека в клубе Национальной футбольной лиги «Индианаполис Колтс».

В начале карьеры футболист был не слишком востребован брендами (кроме Nike), однако теперь в списке его партнеров TD Ameritrade, DirecTV, Panini и BodyArmor.

8. Стефан Карри

Общий доход: $47,3 млн

Зарплата: $12,3 млн

Рекламный доход: $35 млн

Карри - американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт Уорриорз» и сборную США.

Играет на позиции разыгрывающего защитника. В составе сборной США стал победителем чемпионата мира 2010 года в Турции и чемпионата мира 2014 года в Испании.

С конца 2015-го Карри подписал контракты с JPMorgan Chase, Brita, Vivo и PressPlay. Его рекламный доход за последние 12 месяцев почти утроился, а рост финансовых показателей Under Armour во многом связывают с успехом именной обувной линейки Карри (+64% по продажам 2016-м).

9. Джеймс Харден

Общий доход: $46,6 млн

Зарплата: $26,6 млн

Рекламный доход: $20 млн

Харден - американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон Рокетс».

Харден также был вызван в олимпийскую сборную США на Игры в Лондоне, вместе с Дюрантом и Уэстбруком, где выиграл с командой золотые медали.

Важную часть рекламных доходов баскетболиста «Рокетс» составляют выплаты по 13-летнему (c 2005 года) контракту с Adidas на $200 млн.

В числе его партнеров также Beats, Foot Locker, BodyArmor, NBA 2K и еще полдюжины компаний.

10. Льюис Хэмилтон

Общий доход: $46 млн

Зарплата: $38 млн

Рекламный доход: $8 млн

Британский гонщик, трехкратный чемпион «Ф-1», сейчас находится посередине трехлетнего контракта, который стартовал с 2016 года и оценивается в $120 млн, включая бонусы.

Кроме того, Хэмилтон является самым востребованным брендами гонщиком.

В числе его партнеров - IWC, Monster Energy, L'Oreal, Bose, Puma, MV Agusta Motorcycles и Bombardier Recreational Products.