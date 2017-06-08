Финансовые новости
- |
- 08.06.17
- |
- 15:34
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Forbes: 10 самых высокооплачиваемых спортсменов мира
13:11 08.06.2017 |
Журнал Forbes представил рейтинг самых богатых спортсменов в мире.
1. Криштиану Роналду
Зарплата: $58 млн
Рекламный доход: $35 млн
Криштиану Роналду - португальский футболист, выступающий за испанский клуб «Реал Мадрид» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года.
Официально признан ПФФ лучшим игроком в истории португальского футбола.
Пожизненное партнерское соглашение Роналду с Nike, анонсированное в ноябре 2016-го, эксперты оценивают в сумму больше $1 млрд.
В спонсорском портфолио португальца также контракты с Tag Heuer, Herbalife, Abbott Labs и другими компаниями.
2. Леброн Джеймс
Зарплата: $31,2 млн
Рекламный доход: $55 млн
Джеймс является трёхкратным чемпионом НБА, трёхкратным самым ценным игроком финала НБА, четырёхкратным самым ценным игроком НБА, самым результативным игроком регулярного чемпионата и новичком года.
Десять раз входил в первую сборную всех звезд НБА и ещё дважды во вторую, пять раз входил в сборную всех звезд защиты, 12 раз принимал участие в матче всех звезд, где дважды признавался самым ценным игроком.
Внушительный список рекламных партнеров Леброна (Coca-Cola, Beats by Dre, Kia Motor и другие) пополнили Intel и Verizon.
А Nike оформил баскетболисту пожизненный контракт стоимостью более $1 млрд. Кроме того, Джеймс вместе со своим агентом Мавериком Картером владеет продакшн-компанией SpringHill Entertainment и долей в растущем проекте Blaze Pizza.
3. Лионель Месси
Зарплата: $53 млн
Рекламный доход: $27 млн
Воспитанник футбольной академии «Барселоны», в составе первой команды выступает с 17 лет. С теx пор вместе с клубом он выиграл восемь титулов чемпиона Испании, четыре Лиги чемпионов УЕФА, пять Кубков Испании, семь Суперкубков Испании, три Суперкубка Европы и три чемпионата мира среди клубов.
Пять раз становился лучшим бомбардиром Лиги чемпионов и четырежды - чемпионата Испании.
В декабре 2016-го футболист обновил до пожизненного контракт с Adidas.
Выплаты немецкого экипировщика составляют примерно половину рекламного дохода Месси.
4. Роджер Федерер
Зарплата: $6 млн
Рекламный доход: $58 млн
Обладатель множества рекордов, включая 18 титулов на турнирах Большого шлема в мужском одиночном разряде и 302 недели в сумме на первом месте в мировом рейтинге (237 недель подряд).
Непрерывно входил в топ-10 мирового рейтинга в одиночном разряде с октября 2002 года по ноябрь 2016 года.
Многие контракты Федерера работают больше десяти лет. Его партнерами являются Nike, Wilson, Credit Suisse, Mercedes, Rolex, Lindt, Jura, Moet & Chandon, Sunrise и NetJets.
5. Кевин Дюрант
Зарплата: $26,6 млн
Рекламный доход: $34 млн
Дюрант - профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт Уорриорз» и национальную сборную США, в составе которой завоевал золото Чемпионата мира и Олимпийских игр.
У Кевина шикарное спонсорское портфолио: Nike (контракт на 10 лет и $300 млн - c 2014 года), Beats, American Family Insurance, BBVA, Sparkling Ice, Panini, Neff и NBA 2K.
Однако в последнее время он увлеченно инвестирует в различные стартапы - Player's Tribune, Acorns, Postmates and JetSmarter.
6. Рори Макилрой
Зарплата: $16 млн
Рекламный доход: $34 млн
Макилрой - североирландский профессиональный гольфист. Возглавлял мировой рейтинг суммарно на протяжении 95 недель, победитель 4 «мейджоров». Кавалер ордена Британской империи.
В апреле-2017 он продлил свое сотрудничество с Nike на 10 лет (сумму контракта The Guardian оценивает в $200 млн).
В числе партнеров Макилроя - Omega и Upper Deck. Кроме того, с 2015 года его фотография украшает обложки тематической игры Electronic Arts.
7. Эндрю Лак
Зарплата: $47 млн
Рекламный доход: $3 млн
Лак - игрок в американский футбол, выступающий на позиции квотербека в клубе Национальной футбольной лиги «Индианаполис Колтс».
В начале карьеры футболист был не слишком востребован брендами (кроме Nike), однако теперь в списке его партнеров TD Ameritrade, DirecTV, Panini и BodyArmor.
8. Стефан Карри
Зарплата: $12,3 млн
Рекламный доход: $35 млн
Карри - американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт Уорриорз» и сборную США.
Играет на позиции разыгрывающего защитника. В составе сборной США стал победителем чемпионата мира 2010 года в Турции и чемпионата мира 2014 года в Испании.
С конца 2015-го Карри подписал контракты с JPMorgan Chase, Brita, Vivo и PressPlay. Его рекламный доход за последние 12 месяцев почти утроился, а рост финансовых показателей Under Armour во многом связывают с успехом именной обувной линейки Карри (+64% по продажам 2016-м).
9. Джеймс Харден
Зарплата: $26,6 млн
Рекламный доход: $20 млн
Харден - американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон Рокетс».
Харден также был вызван в олимпийскую сборную США на Игры в Лондоне, вместе с Дюрантом и Уэстбруком, где выиграл с командой золотые медали.
Важную часть рекламных доходов баскетболиста «Рокетс» составляют выплаты по 13-летнему (c 2005 года) контракту с Adidas на $200 млн.
В числе его партнеров также Beats, Foot Locker, BodyArmor, NBA 2K и еще полдюжины компаний.
10. Льюис Хэмилтон
Зарплата: $38 млн
Рекламный доход: $8 млн
Британский гонщик, трехкратный чемпион «Ф-1», сейчас находится посередине трехлетнего контракта, который стартовал с 2016 года и оценивается в $120 млн, включая бонусы.
Кроме того, Хэмилтон является самым востребованным брендами гонщиком.
В числе его партнеров - IWC, Monster Energy, L'Oreal, Bose, Puma, MV Agusta Motorcycles и Bombardier Recreational Products.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Кабмин отменил государственное регулирование цен на продукты питания
|Бои на Донбассе. Террористы пытаются отбросить ВСУ на Светлодарской дуге
|Бои за Бахмутку. Почему ВСУ были вынуждены наступать на Желобок
|Страховщики платят все больше по страховым случаям ДТП
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Forbes: 10 самых высокооплачиваемых спортсменов мира
|Купленный за 10 фунтов бриллиант продан в Лондоне за 656 тысяч
|В августе SpaceX запустит на орбиту экспериментальный самолёт Boeing X-37B
|Изображения смартфона Samsung Galaxy Note8 демонстрируют отсутствие сканера отпечатков пальцев на тыльной стороне
|Skoda заменит компакт-кар Citigo кроссовером
|Владелец Сааба показал беспилотный автомобиль будущего
Это интересно
|Появились первые изображения полностью безрамочного смартфона Sharp
|Чехол с клавиатурой Logitech Slim Combo для нового планшета Apple стоит меньше официальной модели купертинцев
|Немцы начинают отказываться от дизеля
|Почему самонадеянные начальники стали нежеланны
|Верховный суд США разрешил повторную заправку картриджей
|13 плохих привычек неэффективных людей
|Добытчики криптовалюты спровоцировали дефицит видеокарт Radeon RX 570 и RX 580