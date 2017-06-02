Самые богатые люди в среднем недоплачивают по 30% налогов - экономисты

Наиболее богатые домохозяйства с чистыми активами более чем на $40 млн, к которым экономисты относят около 0,01% всего населения планеты, в среднем платят на 30% меньше налогов, чем должны, говорится в исследовании ученых на основе данных "панамских досье" и утечки информации о клиентах HSBC в Швейцарии.

Наряду с этими материалами экономисты использовали подробные данные о благосостоянии граждан Дании, Норвегии и Швеции, поскольку в этих странах публикуется больше всего подобной информации. Однако они предполагают, что выводы, сделанные для Скандинавии, можно перенести и на мир в целом, но при этом нельзя исключить, что масштабы уклонения от уплаты налогов среди самых обеспеченных жителей в других странах могут оказаться еще выше.

"Вероятность сокрытия активов очень значительно возрастает вместе с уровнем благосостояния", - говорится в исследовании "Уклонение от налогов и неравенство" (Tax Evasion and Inequality) экономистов Аннетте Алстадсетер (Норвегия), Нильса Йоханнесена (Дания) и Гэбриэла Цукмана (США).

Они подсчитали, что миллионеры и миллиардеры уводят от налогов в 10 раз больше средств, чем все остальные: в среднем в Скандинавии недоплачивают лишь 3%.

По данным исследования, около 40% самых богатых людей Норвегии (0,1% домохозяйств) скрывали за рубежом примерно 50% активов.

"Поскольку в большинстве стран Латинской Америки и во многих странах Азии и Европы люди владеют более существенными зарубежными активами, чем в Норвегии, результаты исследований для Норвегии могут оказаться ниже, чем в большинстве стран мира", - утверждают экономисты.

Если рассматривать все группы населения, в странах Скандинавии люди хранят за рубежом лишь 2% активов, в среднем по миру эта доля составляет 4%, пишет The Economist.

