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Мобильный телефон Vertu Signature Cobra Limited Edition стоимостью $360 000 доставят покупателю вертолетом
11:09 23.05.2017 |
Компания Vertu представила мобильный телефон Vertu Signature Cobra Limited Edition, который будет выпущен крайне ограниченной серией, включающей всего восемь аппаратов. Каждый смартфон стоит 360 000 долларов.
Телефоны собираются вручную с участием специалистов известного французского бренда Boucheron. Каждый аппарат покрыт 439 рубинами, украшающими тело кобры, а глазами змеи являются два изумруда.
При такой цене производитель не может допустить, чтобы доставка осуществлялась обычной курьерской службой. Покупатели получат свои телефоны на вертолете.
Что касается начинки Vertu Signature Cobra Limited Edition, то она осталась за кадром. Впрочем, покупатели подобных устройств меньше всего думают о том, что именно скрывается внутри корпуса.
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