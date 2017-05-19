SpaceX отправит на орбиту кремированные останки людей

Обычно SpaceX занимается доставкой на орбиту коммуникационных спутников и снабжением МКС. Но в этом году ракету Falcon 9 ждет неожиданная миссия: на ней в космос будет доставлен спутник с прахом 300 кремированных людей. Об этом в своем пресс-релизе заявила компания Elysium Space, которая оказывает услуги по своеобразным похоронам в космосе.

Всего за $2490 семьи умерших могут забронировать одну из 300 ячеек с местом для праха в небольшом спутнике формата CubeSat c объемом до 1 литра и массой не более 1,33 кг. Позже в этом году Falcon 9 выведет этот миниатюрный спутник на орбиту, где он будет кружиться на протяжении двух лет. Родственники смогут следить за перемещением праха в режиме реального времени через специальное приложение на смартфоне. В конце миссии спутник начнет снижение, войдет в атмосферу и красиво сгорит.

На спутнике забронировано уже 100 мест. И клиентами являются не миллиардеры, а различные ветераны войны, энтузиасты космоса и др. В будущем за $9950 Elysium Space планирует доставлять символическую щепотку праха на Луну.

Первые космические похороны были проведены NASA в 1992 году. Тогда на космическом шаттле Columbia на орбиту были доставлены часть кремированных останков Джина Родденберри, создателя «Звездного пути». Затем их вернули обратно на Землю. А в 1997 году кремированные образцы 24 человек (включая Родденберри) отправили в небо на ракете Пегас. Там они вращались до 2002 года, пока не сгорели при повторном входе в атмосферу.