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Названы самые красивые банкноты 2016 года
15:52 18.05.2017 |
Международное сообщество банкнот (IBNS) определило самые красивые банкноты 2016 года.
Всего за прошлый год было выпущено около 120 новых купюр. Более половины из них имели право на включение в номинацию из-за уникального дизайна.
«Банкнотой года» признана обновленная купюра номиналом 50 швейцарских франков. При этом банкнота победила с небольшим перевесом. На ее лицевой стороне изображено семечко одуванчика, на обороте - параплан в горах.
На втором месте разместились банкноты из Мальдив и Аргентины. На купюре номиналом 1000 рупий (Мальдивы) изображены черепаха и белая акула:
На аргентинских 500 песо дизайнеры разместили ягуара и природу:
Третье место заняла банкнота Королевского банка Шотландии номиналом в 5 фунтов. На ней изображен национальный поэт Нан Шеперд:
Всего в список лучших банкнот вошли 19 купюр. Все их изображения доступны на официальном сайте Международного сообщества банкнотов.
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