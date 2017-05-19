Названы самые красивые банкноты 2016 года

Международное сообщество банкнот (IBNS) определило самые красивые банкноты 2016 года.

Всего за прошлый год было выпущено около 120 новых купюр. Более половины из них имели право на включение в номинацию из-за уникального дизайна.

«Банкнотой года» признана обновленная купюра номиналом 50 швейцарских франков. При этом банкнота победила с небольшим перевесом. На ее лицевой стороне изображено семечко одуванчика, на обороте - параплан в горах.

На втором месте разместились банкноты из Мальдив и Аргентины. На купюре номиналом 1000 рупий (Мальдивы) изображены черепаха и белая акула:

На аргентинских 500 песо дизайнеры разместили ягуара и природу:

Третье место заняла банкнота Королевского банка Шотландии номиналом в 5 фунтов. На ней изображен национальный поэт Нан Шеперд:

Всего в список лучших банкнот вошли 19 купюр. Все их изображения доступны на официальном сайте Международного сообщества банкнотов.