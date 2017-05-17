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Бриллиантовые серьги проданы на аукционе "Сотбис" за рекордные 57 млн долларов
08:17 17.05.2017 |
На аукционе "Сотбис" в Швейцарии за рекордную сумму в 57,4 млн долларов проданы бриллиантовые серьги почти в 16 карат каждая, сообщает Би-Би-си.
В то же время уплаченная сумма оказалась существенно ниже первоначальных оценок: за лот ожидалось выручить 70 млн долларов.
Оба камня лишены каких бы то ни было изъянов и были добыты в шахтах ЮАР. Покупатель сережек предпочел остаться неизвестным.
Серьги получили название "Апполон и Артемида". Они полностью идентичны за исключением цвета - бриллиант "Артемида" розовый, а "Аполлон" - голубой.
В связи с этим стоимость бриллантов также различается. Камень "Артемида" был продан за 15,5 млн долларов, а "Аполлон" - за 42,5 млн.
Такая разница в цене объясняется тем, что голубые бриллианты встречаются реже, чем розовые.
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