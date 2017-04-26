Легендарный бренд Jimmy Choo выставлен на продажу

Элитный обувной бренд Jimmy Choo объявил, что ищет покупателя. Компания, стоимость которой оценивается в 700 млн фунтов (895,5 млн долларов), пока не получила предложений от потенциальных инвесторов.

Как сообщает Би-Би-си, в заявлении совета директоров Jimmy Choo говорится, что компания изучила разные возможности дальнейшего развития бизнеса и в итоге приняла решение его продать.

В пресс-релизе утверждается, что такой шаг поддерживает мажоритарный акционер Jimmy Choo, холдинг JAB Luxury, которому принадлежит 68% акций обувного бренда.

Между тем, в самом холдинге заявили, что пока не уверены в том, что Jimmy Choo действительно удастся продать. При этом на новости о возможной продаже компании стоимость ее акций выросла на 8%.

Jimmy Choo производит обувь премиум-класса и другие предметы роскоши. У компании 150 магазинов по всему миру. Туфли Jimmy Choo можно нередко увидеть на "красных дорожках". В частности, этой обуви отдавали предпочтение Дженнифер Лопес, Бейонсе, Эмма Стоун и герцогиня Кембриджская Кейт.

Но в последние годы рост продаж Jimmy Choo стал замедляться. Если три года назад компания отчиталась о росте продаж на 12% по сравнению с предыдущим годом, тот теперь этот показатель составляет всего 2%.