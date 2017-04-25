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Топливно-энергетический комплекс
Питающиеся пластиком гусеницы помогут в борьбе с мусором
10:02 25.04.2017 |
Исследователи из Кембриджского университета обнаружили, что личинки моли, которые питаются воском из пчелиных ульев, могут также поглощать пластик.
Как пишет Би-Би-си, эксперименты британских ученых показали, что это насекомое разрушает пластик так же, как и воск.
Загрязнение пластиком почвы и вод Мирового океана является одной из крупнейших экологических проблем: каждый год в мире производится 80 миллионов тонн полиэтилена, который используется для выпуска пакетов и другой упаковки и разлагается сотни лет.
Гусеницы моли могут прогрызть отверстие в таком пакете всего за час.
"Гусеница станет отправной точкой", - рассказал Би-би-си доктор Паоло Бомбелли, биохимик Кембриджского университета и один из авторов исследования.
"Нам нужно разобраться в деталях - и мы надеемся предоставить техническое решение проблемы утилизации пластиковых отходов", - говорит он.
Доктор Бомбелли и его коллега из испанского Национального исследовательского совета Федерика Берточчини уже запатентовали свое открытие удивительной способности этих гусениц.
Теперь они работают над ускорением процесса переработки пластмассы личинками моли, изучая, какое химическое вещество используют для этого насекомые.
Ученые полагают, что микробы, живущие в гусенице, играют в этом процессе не последнюю роль.
Если удастся изучить весь химический процесс, благодаря которому насекомое перерабатывает пластмассу, это станет серьезным прорывом в борьбе с загрязнением окружающей среды.
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