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Золотые iPhone 7 с гравировкой "Отче наш" освятили в церкви
16:43 12.04.2017 |
Бренд Caviar представил iPhone 7 коллекции Credo, которые посвящены православию. Смартфоны Apple получили золотой корпус, на котором выгравирован крест, а также молитвы «Отче наш» или «Спаси и Сохрани». Новинки освятили в городецком Феодоровском мужском монастыре и получили благословение Епископа Городецкого и Ветлужского Августина.
На задней крышке смартфона в исполнении «Спаси и Сохрани» находится крест с фигурой Иисуса Христа и раскрытым Священным писанием. Строки из писания расположены на гранях корпуса. В версии «Отче наш» на устройство нанесена одноименная молитва.
Смартфон коллекции Credo со 128 ГБ памяти стоит от 199 тысяч российских рублей ($3500). Часы оценены дешевле на 10 тысяч рублей ($3300).
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