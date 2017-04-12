Бренд Caviar представил iPhone 7 коллекции Credo, которые посвящены православию. Смартфоны Apple получили золотой корпус, на котором выгравирован крест, а также молитвы «Отче наш» или «Спаси и Сохрани». Новинки освятили в городецком Феодоровском мужском монастыре и получили благословение Епископа Городецкого и Ветлужского Августина.

На задней крышке смартфона в исполнении «Спаси и Сохрани» находится крест с фигурой Иисуса Христа и раскрытым Священным писанием. Строки из писания расположены на гранях корпуса. В версии «Отче наш» на устройство нанесена одноименная молитва.

Производитель заявляет, что в новинках используются цельные ювелирные корпусы. Технология должна придать смартфонам вид «абсолютной законченности и гармонии». Кроме iPhone, такое же исполнение получили умные часы Apple Watch. Тираж каждой серии ограничен 99 экземплярами.

Смартфон коллекции Credo со 128 ГБ памяти стоит от 199 тысяч российских рублей ($3500). Часы оценены дешевле на 10 тысяч рублей ($3300).