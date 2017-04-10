На прошлой неделе в ночь с пятницы на субботу хакеры взломали систему оповещения о чрезвычайных ситуациях в Далласе (Техас, США) и заставили все 156 сирен тревоги издавать звук в течение полутора часов. Пожарным командам города пришлось отключать радиосистемы и ретрансляторы вручную.

Поначалу руководство города списало внезапное включение сирен на сбой в работе и попросило граждан не звонить в службу спасения, поскольку никакой опасности нет. Как правило, ожидание ответа от службы спасения составляет 10 секунд, однако в ночь с 7 на 8 апреля звонившим приходилось ждать по 6 минут. Поскольку штормовой погоды не наблюдалось, горожане начали опасаться бомбардировки.

При каждой попытке инженеров отключить сирены они активировались снова, поскольку атакующие раз за разом взламывали систему.

Эксперты Управления по чрезвычайным ситуациям Далласа всю ночь выясняли причины ложного срабатывания сирен и в итоге пришли к выводу, что всему виной хакеры. Каким образом злоумышленникам удалось осуществить атаку, власти города не сообщают из соображений безопасности. Как отметили специалисты, во время инцидента хакеры находились в Далласе.