Adidas показала новую модель кроссовок The Futurecraft 4D с подошвой, которая распечатана на 3D-принтере. Ранее компания уже демонстрировала похожую разработку, но свежая версия гораздо ближе к полномасштабному производству. В ней используется новая технология 3D-печати, которая позволит значительно увеличить объемы производства за счет быстрого формирования подошвы.

Теперешние 3D-принтеры создают объект при помощи наложения слоев. Относительно новая технология Carbon3D формирует предметы по другому принципу: на материал жидкой консистенции направляют лучи света. Утверждается, что по сравнению с традиционной печатью этот метод ускорит производство вещей в 25-100 раз. Подошва новых кроссовок получается более гибкой и долговечной относительно аналогов, произведенных обычным способом.





В конце прошлого года Adidas показывала модель с созданной на 3D-принтере подошвой: планируется выпустить 300 пар для сотрудников компании, а осенью и зимой ожидается тираж в 5000 кроссовок. Компания заявляет, что к концу 2018 года сможет увеличить производство до ста тысяч пар благодаря инновационной технологии печати.

Не только Adidas ведет разработки в области 3D-печати. Так, компания New Balance в прошлом году выпустила ограниченной партией свою модель кроссовок, подошва которой тоже сделана на 3D-принтере.

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