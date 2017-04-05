Редчайший бриллиант "Розовая звезда" стал самым дорогим драгоценным камнем, когда-либо уходившим с молотка: камень весом в 59,6 карата продали на аукционе Sotheby's в Гонконге за 71 млн долларов.

Аукционный дом сообщил, что покупателем стала гонконгская фирма Chow Tai Fook Jewellery. Торги заняли всего пять минут, сообщают присутствовавшие на них люди.

Как отмечает Би-Би-си, рекордной стала не только сумма, выплаченная за бриллиант, но и его размер. "Розовая звезда" стала самым большим в истории ограненным розовым камнем из тех, что когда-либо уходили с молотка.

Стартовая цена камня, добытого на одном из месторождений De Beers в ЮАР в 1999 году, составляла 56 млн долларов. В необработанном виде он весил 132,5 карата.

В 2013 году на аукционе в Женеве ту же "Розовую звезду" намеревались купить за 83 млн долларов, однако потенциальный покупатель не смог расплатиться в срок, и операция была аннулирована.





"У него невероятный цвет, да и размер камня делает его столь редким и красивым", - сказал Би-би-си главный оценщик ювелирной компании "77 алмазов" Александр Брекнер.

До нынешнего гонконгского аукциона рекорд стоимости удерживал "Голубой Оппенгеймер", который продали за 57,6 млн долларов в мае прошлого года.

В ноябре 2015 года уникальный синий бриллиант "Голубая луна" ушел в руки гонконгского магната Джозефа Лау, отдавшего за него 48,4 млн долларов. Бизнесмен подарил его своей семилетней дочери, переименовав по такому случаю камень в "Голубую луну Джозефины".

В мае 2015 года "Рассветный рубин" цвета голубиной крови в 25,6 карата ушел с молотка за 30 млн долларов, став самым дорогим аукционным драгоценным камнем, отличным от бриллианта.

В ноябре 2013 года на Christie's за 35 млн долларов продали самый дорогой оранжевый бриллиант. Его пропорциональую массе стоимость до сих пор не побили: получилось, что за каждый карат покупатель отдал по 2,4 млн долларов.

В ноябре 2010 года насыщенно-розовый бриллиант достался британскому арт-дилеру Лоуренсу Граффу за 46,2 млн долларов. Камень получил название "Розовый Графф"