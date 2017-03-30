Предприниматель Джеффри Безос, возглавляющий компанию Amazon, которой принадлежит одноименный интернет-магазин, поднялся в среду на второе место в рейтинге богатейших людей мира. Об этом свидетельствуют последние оценки агентства Bloomberg.

Ранее вторую позицию в указанном рейтинге занимал известный американский финансист Уоррен Баффет, владелец инвестиционного холдинга Berkshire Hathaway. По итогам последних фондовых торгов Безос потеснил Баффета.

Состояние Безоса оценивается теперь в $75,6 млрд, за последние сутки оно увеличилось на $1,49 млрд. Во время торговой сессии в среду капитализация Amazon выросла примерно на $9 млрд. Суммарная стоимость активов Баффета превышает $74,9 млрд, она за 24 часа уменьшилась на $809 млн.

Самым богатым человеком планеты уже много лет является один из создателей компании-разработчика программного обеспечения Microsoft Билл Гейтс. На его счету, по последним оценкам Bloomberg, в общей сложности $86 млрд. Гейтс за последние сутки потерял $11,4 млн.

Американский журнал Forbes 20 марта опубликовал свои оценки по поводу стоимости активов богатейших людей мира. Составленный журналистами издания список возглавлял Гейтс, на втором месте находился Баффет, замыкал первую тройку Безос.

Безосу также принадлежит американская фирма Blue Origin. Она входит в число коммерческих структур, заявивших о намерении запустить регулярные туристические "полеты в космос". Совместно с консорциумом United Launch Alliance, созданным компаниями Boeing и Lockheed Martin, она разрабатывает ракетный двигатель BE-4. Он задуман на смену российскому РД-180, устанавливаемому в настоящее время на первой ступени ракеты Atlas V.