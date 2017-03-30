Финансовые новости
- |
- 30.03.17
- |
- 14:36
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Владелец Amazon поднялся на второе место в списке богатейших людей по версии Bloomberg
09:27 30.03.2017 |
Предприниматель Джеффри Безос, возглавляющий компанию Amazon, которой принадлежит одноименный интернет-магазин, поднялся в среду на второе место в рейтинге богатейших людей мира. Об этом свидетельствуют последние оценки агентства Bloomberg.
Ранее вторую позицию в указанном рейтинге занимал известный американский финансист Уоррен Баффет, владелец инвестиционного холдинга Berkshire Hathaway. По итогам последних фондовых торгов Безос потеснил Баффета.
Состояние Безоса оценивается теперь в $75,6 млрд, за последние сутки оно увеличилось на $1,49 млрд. Во время торговой сессии в среду капитализация Amazon выросла примерно на $9 млрд. Суммарная стоимость активов Баффета превышает $74,9 млрд, она за 24 часа уменьшилась на $809 млн.
Самым богатым человеком планеты уже много лет является один из создателей компании-разработчика программного обеспечения Microsoft Билл Гейтс. На его счету, по последним оценкам Bloomberg, в общей сложности $86 млрд. Гейтс за последние сутки потерял $11,4 млн.
Американский журнал Forbes 20 марта опубликовал свои оценки по поводу стоимости активов богатейших людей мира. Составленный журналистами издания список возглавлял Гейтс, на втором месте находился Баффет, замыкал первую тройку Безос.
Безосу также принадлежит американская фирма Blue Origin. Она входит в число коммерческих структур, заявивших о намерении запустить регулярные туристические "полеты в космос". Совместно с консорциумом United Launch Alliance, созданным компаниями Boeing и Lockheed Martin, она разрабатывает ракетный двигатель BE-4. Он задуман на смену российскому РД-180, устанавливаемому в настоящее время на первой ступени ракеты Atlas V.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Ставки по ипотечным кредитам могут незначительно снизиться к концу 2017г - банкиры
|Зачем Гройсман увиличивает состав наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины"
|Суд по "долгу Януковича": Минфин объяснил, что произошло
Судья прямо признал, что "...Украина может выдвигать сильный аргумент о том, что экономический эффект военных действий со стороны России в Крыму и восточной Украине заключается в том, что возможность государства выполнять свои обязательства по Облигациям сильно ограничена".
|МВФ планирует рассмотреть выделение Украине следующего транша 3 апреля
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Дешёвые китайские смартфоны рискуют остаться в прошлом
|Маск подтвердил, что у серийной Tesla Model 3 не будет приборной панели
|Владелец Amazon поднялся на второе место в списке богатейших людей по версии Bloomberg
|Представлены смартфоны Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8+
|Кибератаки в 2016 году привели к компрометации 1,4 млрд записей данных
|Почему кое-кто все время опаздывает, и что можно с этим поделать
|Skoda раскрыла предвестника купеобразного кроссовера
Это интересно
|Учёные из Сингапура развивают идею "цифровых напитков"
|Принятый канадскими властями закон резко ограничил зону полётов БПЛА
|Преступники хотели выкрасть останки Энцо Феррари и потребовать выкуп
|Вредоносное ПО Crusader изменяет номера телефонов в поисковой выдаче
|Халил Рафати: как бывший наркоман стал миллионером
|Samsung все же будет продавать восстановленные смартфоны Galaxy Note7
|Новое предприятие Илона Маска займется подключением компьютеров к мозгу человека для считывания и записи мыслей